У "Лукойла" отбирают НПЗ в болгарском Бургасе. Как же теперь снабжать ГСМ ВСУ?

07:40 18.12.2022

Ограничение работы НПЗ в Бургасе насенет ущерб как экономике Болгарии, так и соседних стран, которые завод также снабжает нефтепродуктами. Удастся ли Болгарии заставить ЕС пойти на уступки или завод придется национализировать?



Принятый ЕС девятый санкционный пакет может ограничить работу НПЗ "Лукойла" в болгарском Бургасе. Об этом агентству ТАСС сообщил один из руководителей предприятия Ильшат Шарафутдинов. Если такое произойдет, то это нанесет серьезный урон не только экономике Болгарии, но и соседних стран, которые завод также снабжает нефтепродуктами.



Не исключено, что сложившаяся ситуация повлечет за собой национализацию не только этого завода "Лукойла", но и других, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович:



Станислав Митрахович

ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета

"Завод в Бургасе - это очень крупное предприятие, 9% ВВП всей Болгарии. Болгария долгое время пыталась договориться с властями Европейского союза, чтобы подобные сделки разрешались. Еще осенью болгарские власти заявили, что они достигли взаимопонимания в том, как понимать принятые санкционные пакеты, чтобы продукты, которые делались на заводе в Бургасе, считались именно болгарскими и поэтому не попадали под ограничения, несмотря на то, что они делаются из российской нефти. А разрешение на то, чтобы получать российскую нефть морским путем, Болгария себе вытребовала у Евросоюза до конца 2024 года. Ну, по всей видимости, когда санкций стало становиться все больше, когда пишутся уже талмуды, у них уже начинает все путаться, к кому надо применять эти санкции. Вот, после изучения нюансов юридических трактовок девятого пакета санкций, видимо, сделка, которая была между Софией и Брюсселем, распадается. Если болгарский завод сможет поставлять нефтепродукты только на Украину, но не в соседние европейские страны, то тогда его эффективность, конечно, резко упадет. Я думаю, что Болгария еще попытается выторговать у Брюсселя, чтобы ей разрешили нефтепродукты, сделанные из российской нефти, продавать под видом своих в соседние страны. Возможно, это потребует еще и национализации завода "Лукойла", возможно, это будет как-то синхронизировано с решением о национализации завода "Лукойла" на Сицилии. По всей видимости, с "Лукойлом" европейцам придется еще повозиться".



В конце ноября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что с декабря "Лукойл" из-за санкций перенаправит экспорт нефти со своих каспийских месторождений из трубопровода Баку - Тбилиси - Джейхан в систему Каспийского трубопроводного консорциума, который под санкции не попадает.