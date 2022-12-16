 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзия
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Воскресенье, 18.12.2022
11:13  Британцев довели до массовых акций сопротивления
11:11  Анджелина Джоли покинула пост спецпосланника ООН по делам беженцев
11:08  Тайна найденных в Казахстане иссыкских рун не раскрыта до сих пор
11:02  Вышла новая монография Н.И.Никитина "История казачества: аспекты научные и политические"
08:25  Они размножаются! Глава МВД Киргизии выдал замуж дочь за племянника президента
07:40  У "Лукойла" отбирают НПЗ в болгарском Бургасе. Как же теперь снабжать ГСМ ВСУ?
06:21  Центральная Азия ищет выход из "газового тупика": Туркменистан будет торговаться, - Алексей Гривач

06:05  Запад пообещал появление новой мировой валюты, - Александр Разуваев
06:01  Иканский бой. Как сотня русских бойцов выстояла против десяти тысяч кокандцев, - Тимур Шерзад
05:54  Польша хочет быть восточной империей, - А.Паулаускас
00:49  О проблемах в экономике Китая и перспективах 2023 года, - В.Пироженко
00:34  Казахстанская CPC Blend заменила российскую ЕС Urals на нефтяном рынке Европы
00:00  Молдова хочет судиться с "Газпромом" и не хочет выплачивать "исторический" долг
Суббота, 17.12.2022
21:55  Скончался заслуженный артист Кыргызстана Азиз Мурадилаев
21:21  Оторвало мозг? Начальник полиции Польши Шимчик взорвался на подаренном украинцами гранатомете
14:01  Как Россия разгромила "Великую армию" (уроки истории), - Сергей Печуров
13:59  Россия и Китай в 2023 году: хитро-вывернутая дружба, - Ю.Тавровский
13:58  Латинская Америка. Ответный удар буржуазии, - Сергей Кожемякин
12:52  Бишкек. За "легализацию преступных доходов" задержаны топ-менеджеры "Керемет Банка" (бывший Росинбанк)
10:44  Киргизии дали денег на построй гигантской солнечной электростанции
10:13  Торговые представительства Кыргызстана будут открыты в КНР, Турции и Узбекистане
10:04  Какие уроки извлекают в Китае из украинского кризиса, - Василий Иванов
10:00  Спор за титул королевы продолжат шахматистки Китая - Тань Чжунъи и Лэй Тиндзе
09:25  Казахстан вызывает "под ружье" офицеров запаса. Зачем?
08:43  В Центральной Африке взорван глава "Русского дома".
06:40  Запад отказывается договариваться с Россией. "Мирный план" Киссинджера
00:31  Таджикистан прокладывает путь к морским портам Пакистана, - В.Панфилова
Пятница, 16.12.2022
19:23  "Элиты" греют холодный труп либерализма, - Р.Уланов
19:20  Европу разорвет новая междоусобная борьба за деньги, - Барбара Моэнс, Сьюзан Линч
18:29  Китайскую "CNPC-Актобемунайгаз" оштрафовали на 18 млн за очередной розлив нефти в Казахстане
17:13  Алконавт разгромил... посольство Узбекистана в Астане
17:08  Потешный трибунал для России, - Д.Седов
16:27  Война Миров. Нефтеюань против нефтедоллара, - В.Юрицын
15:56  "Штаб по реализации предвыборной программы Токаева" создали в Казахстане
15:52  Хаос и принцип эгалитаризма. Краткая история хаоса, часть III, - Александр Дугин
15:40  Очищение. СВО трансформирует элиты России, - Сергей Переслегин
14:46  Афганистан и Пакистан обменялись ударами на границе
13:40  Казахстан впервые отмечает переформатированный "День памяти национальных героев"
13:09  Настольная книга президента: 200 лет назад родился автор "России И Европы" Николай Данилевский
13:05  Закозлил. Учебный полет истребителя F-35B в Техасе закончился аварией
12:50  В Узбекистане планируют запретить пропаганду "противоестественных отношений однополых лиц"
12:44  В Центральной Азии наступают "темные времена": энергокризис ударил по четырем странам из пяти, - С.Митрахович
11:06  Блинкен выступил с обвинениями в адрес ЧВК "Вагнер". Может его кувалдой?
11:03  Задержан бывший вице-мэр Бишкека Алимбек Абдылдаев. Разворовал "Бишкексвет"
11:02  Дети Греты. КырПравительством назначен глава "Фонда зеленой энергетики"
10:55  Каспий ждет судьба Арала? Благодаря придумке каз-чиновников "Инжу Маржан"
10:51  День вывода советских войск из Афганистана хотят сделать праздничным днем в Казахстане?!
09:56  Тунис парализован забастовками хлебопеков и фармацевтов, - Равиль Мустафин
09:48  Индия таскает каштаны из огня для Запада? - В.Павленко
07:44  Саакашвили "умирает уже год и все не умрет", - МК
00:34  Афганистан превращается в заповедник террористов. Cопротивление режиму нарастает и влечет новые угрозы миру, - Л.Шашок
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Они размножаются! Глава МВД Киргизии выдал замуж дочь за племянника президента
08:25 18.12.2022

декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА Кудалары. Глава МВД выдал замуж дочь за племянника президента страны
10:37, 18 декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Министр внутренних дел Улан Ниязбеков и президент страны Садыр Жапаров породнились. Вчера глава правоохранительного ведомства выдал свою дочь замуж за племянника главы государства.

Как сообщают пользователи соцсетей, женихом дочери Улана Ниязбекова стал племянник Садыра Жапарова со стороны родственников жены Айгуль Жапаровой.

Свадьбу провели в столичном ресторане "Асман". На нее пригласили ряд высокопоставленных чиновников и политиков. Гостям запретили использовать мобильные телефоны или какие-либо другие записывающие устройства.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1671341100


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