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|Они размножаются! Глава МВД Киргизии выдал замуж дочь за племянника президента
08:25 18.12.2022
декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА Кудалары. Глава МВД выдал замуж дочь за племянника президента страны
10:37, 18 декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА
Министр внутренних дел Улан Ниязбеков и президент страны Садыр Жапаров породнились. Вчера глава правоохранительного ведомства выдал свою дочь замуж за племянника главы государства.
Как сообщают пользователи соцсетей, женихом дочери Улана Ниязбекова стал племянник Садыра Жапарова со стороны родственников жены Айгуль Жапаровой.
Свадьбу провели в столичном ресторане "Асман". На нее пригласили ряд высокопоставленных чиновников и политиков. Гостям запретили использовать мобильные телефоны или какие-либо другие записывающие устройства.