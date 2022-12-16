Вышла новая монография Н.И.Никитина "История казачества: аспекты научные и политические"

11:02 18.12.2022

Никитин, Н. И. История казачества : аспекты научные и политические / Н. И. Никитин. - Москва : Директ-Медиа, 2022. - 488 с. ISBN 978-5-4499-2816-0



Книга посвящена анализу наиболее дискуссионных и актуальных проблем истории казачества.



В центре внимания автора - время и место возникновения первых казачьих сообществ, их этнический и социальный состав, особенности общественной организации и ее эволюция, характер взаимоотношений вольных казаков с Московским государством, роль казачества в присоединении и освоении зауральских территорий России.



Автор доказывает научную несостоятельность широко распространенных ныне "концепций" о происхождении и ранней истории казачества, противопоставляющих его русскому народу и Российскому государству, искажающих суть и характер деятельности казаков в Сибири и на Дальнем Востоке.



В Заключении автор касается вопроса о возрождении казачества.



Издание предназначено прежде всего для гуманитариев - студентов, аспирантов, преподавателей вузов и сотрудников НИИ, а также для членов казачьих организаций и всех интересующиеся российской историей.