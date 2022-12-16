 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 18.12.2022
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Суббота, 17.12.2022
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Пятница, 16.12.2022
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15:40  Очищение. СВО трансформирует элиты России, - Сергей Переслегин
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12:44  В Центральной Азии наступают "темные времена": энергокризис ударил по четырем странам из пяти, - С.Митрахович
11:06  Блинкен выступил с обвинениями в адрес ЧВК "Вагнер". Может его кувалдой?
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10:51  День вывода советских войск из Афганистана хотят сделать праздничным днем в Казахстане?!
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Вышла новая монография Н.И.Никитина История казачества: аспекты научные и политические Вышла новая монография Н.И.Никитина "История казачества: аспекты научные и политические"
11:02 18.12.2022

Никитин, Н. И. История казачества : аспекты научные и политические / Н. И. Никитин. - Москва : Директ-Медиа, 2022. - 488 с. ISBN 978-5-4499-2816-0

Книга посвящена анализу наиболее дискуссионных и актуальных проблем истории казачества.

В центре внимания автора - время и место возникновения первых казачьих сообществ, их этнический и социальный состав, особенности общественной организации и ее эволюция, характер взаимоотношений вольных казаков с Московским государством, роль казачества в присоединении и освоении зауральских территорий России.

Автор доказывает научную несостоятельность широко распространенных ныне "концепций" о происхождении и ранней истории казачества, противопоставляющих его русскому народу и Российскому государству, искажающих суть и характер деятельности казаков в Сибири и на Дальнем Востоке.

В Заключении автор касается вопроса о возрождении казачества.

Издание предназначено прежде всего для гуманитариев - студентов, аспирантов, преподавателей вузов и сотрудников НИИ, а также для членов казачьих организаций и всех интересующиеся российской историей.

Источник - iriran.ru
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