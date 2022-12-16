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|Тайна найденных в Казахстане иссыкских рун не раскрыта до сих пор
11:08 18.12.2022
Искандер АБРАИМОВ
Не одно поколение ученых бьется над расшифровкой таинственных рун. Однако по сей день никто не смог даже приблизиться к разгадке.
Теорий множество: кто-то думает, что руны предрекают большие несчастья прочитавшему их, кто-то - что загадочные надписи говорят о конце света, рассказывает Экспресс К.
Есть также сторонники теории и более тривиальной - они уверены, что руны на самом деле нанесены случайно и вряд ли могут означать что-то конкретное. Свою теорию они подкрепляют рукописью ВОЙНИЧА - известной мистификацией, которую тоже долгие десятилетия пытались расшифровать. О ней Экспресс К расскажет читателям позже.
Иссыкские руны были найдены в 80-х годах при раскопках кургана Иссык в Семиречье (именно там, где нашли захоронение Золотого человека). Надпись неизвестными рунами сделана на серебряной чаше и состоит из 26 символов. Ученые относят их либо к орхоно-енисейской письменности, либо к кхароштхи - древнейшему индийскому письму.
Вариантов расшифровки масса - к сожалению, они не пролили свет на тайну древних рун. Маститые ученые один за другим предлагали свои варианты, но все они отвергались научным сообществом.
Пока известно лишь то, что надпись - это изящно сложенные стихи, в которых, вероятно, говорится о ратных подвигах покоящегося в кургане воина. Однако интерпретаций надписи так много, что может случиться и так, что это вовсе не эпитафия.
Интересный момент: неизвестный поэт древности выбрал на серебряной чаше именно то место, которое за сотни лет не подверглось коррозии, и надпись дошла до нас практически в неизменном виде.
Так или иначе, но у последующих поколений ученых (и просто увлеченных наукой людей) есть неплохой стимул продолжать изучать иссыкские руны, чтобы получить, наконец, долгожданные ответы.