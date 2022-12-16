Тайна найденных в Казахстане иссыкских рун не раскрыта до сих пор

11:08 18.12.2022

Искандер АБРАИМОВ



Не одно поколение ученых бьется над расшифровкой таинственных рун. Однако по сей день никто не смог даже приблизиться к разгадке.



