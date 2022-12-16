Анджелина Джоли покинула пост спецпосланника ООН по делам беженцев

11:11 18.12.2022

Совместное заявление УВКБ ООН и Анджелины Джоли

16 декабря 2022 г.



Таиланд. Специальный посланник УВКБ ООН, Анджелина Джоли, Всемирный день беженцев



Специальный посланник УВКБ ООН Анджелина Джоли встречается с Бау Мехом, этническим беженцем каренни из Мьянмы, в лагере беженцев Бан Май Най Сой, Таиланд, в июне 2014 г. © UNHCR/Roger Arnold.



После более чем 20 лет самоотверженной работы с Агентством ООН по делам беженцев, отстаивая права и защиту насильственно перемещенных лиц во всем мире, Анджелина Джоли переходит от своей роли Специального посланника УВКБ ООН к участию в более широком круге гуманитарных и вопросы прав человека.



Один из самых влиятельных сторонников прав беженцев, г-жа Джоли будет продолжать работать над созданием более равноправной, справедливой и инклюзивной международной системы. В то время, когда мир сталкивается со сложными, многогранными и взаимосвязанными кризисами, она планирует взаимодействовать с более широким кругом участников по более широкому кругу гуманитарных вопросов, а также более непосредственно работать с местными организациями. В ее портфолио по-прежнему будут входить беженцы и вопросы вынужденного перемещения.



УВКБ ООН работает с г-жой Джоли с 2001 года, а в 2012 году она была назначена Специальным посланником. В этой важной роли она использовала свой мощный голос для повышения осведомленности и поддержки беженцев и призывала к срочным действиям и решениям для людей, вынужденных бежать. За последние 21 год г-жа Джоли неустанно работала, осуществив более 60 полевых миссий, чтобы свидетельствовать истории страданий, а также надежды и стойкости. Совсем недавно она вместе с УВКБ ООН побывала в Йемене и Буркина-Фасо, чтобы встретиться с перемещенными лицами, пострадавшими от двух наиболее недостаточно финансируемых и малоизвестных чрезвычайных ситуаций в мире.



"Анджелина Джоли долгое время была важным гуманитарным партнером УВКБ ООН. Мы благодарны ей за десятилетия службы, ее самоотверженность и то, что она сделала для беженцев и людей, вынужденных бежать. После долгого и успешного сотрудничества с УВКБ ООН я ценю ее желание изменить свое обязательство и поддерживаю ее решение. Я знаю, что дело беженцев останется близким ее сердцу, и я уверен, что она проявит такую ​​же страсть и внимание к более широкому гуманитарному портфолио. Я надеюсь на нашу дальнейшую дружбу", - сказал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.



Г-жа Джоли сказала: "Я благодарна за привилегию и возможность работать со столькими выдающимися и самоотверженными сотрудниками УВКБ ООН на местах и ​​другими коллегами, занимающимися спасением жизней по всему миру, а также за то, что мне выпала честь быть Специальным посланником. В ближайшие годы я буду продолжать делать все, что в моих силах, для поддержки беженцев и других перемещенных лиц. После 20 лет работы в системе ООН я чувствую, что пришло время работать по-другому, напрямую взаимодействовать с беженцами и местными организациями и поддерживать их адвокацию решений".