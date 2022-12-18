День мигранта в России не прижился, - Е.Трифонова

00:37 19.12.2022

Власти опять рапортуют о росте преступности среди приезжих

Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

18.12.2022



Иностранные граждане к российской действительности адаптируются самостоятельно.

18 декабря отмечается Международный день мигранта. В календаре РФ он тоже есть, прямо к нему власти сообщили о росте числа преступлений приезжих. По мнению экспертов, удручающая статистика во многом связана с деятельностью принимающей стороны. Вместо реального противодействия нелегалам или системной работы по адаптации иностранных граждан (ИГ) чаще всего проводятся мероприятия для отчета. То есть чиновники укрепляют негативный образ гастарбайтеров, а потом тратят бюджеты на его разрушение.



Согласно статистике МВД РФ, показатели преступности среди мигрантов за девять месяцев 2022 года стали самыми высокими за пять лет. Со стороны ИГ совершено 30,9 тыс. преступлений, что на 10,8% больше, чем в январе–сентябре 2021-го. На граждан государств СНГ приходится 25,4 тыс. преступлений (на 17% больше).



Основной всплеск криминальной активности пришелся на третий квартал – это почти 14 тыс. преступлений. Ее рост, особенно в крупных регионах вроде Москвы, Петербурга и Московской области, подтвердил и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ. Он предложил проанализировать ситуацию и усилить профилактическое воздействие на данную часть населения. О необходимости менять миграционную политику заявил и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, надо подумать "над дополнительными мерами по снижению преступности среди ИГ, по предупреждению межнациональных конфликтов в школьной и студенческой среде". Напомним, что о предстоящей корректировке миграционной концепции России, поскольку эта тема "крайне чувствительна для национальной безопасности", в октябре сообщил и президент Владимир Путин.



Эксперты "НГ" напомнили, что во многом работа по адаптации и интеграции мигрантов сейчас сводится к показательным мероприятиям в виде лекций и семинаров, спортивных соревнований, на которые удается собирать от силы по несколько десятков приезжих. Или, например, проводятся конкурсы на "добрый, самоотверженный или просто героический поступок" либо на "работу во благо всего города". Дескать, в соцсетях люди видят ролики, построенные на негативе и предрассудках в отношении гастарбайтеров, хотя большинство их них честно трудятся, соблюдают правила и законы страны. К примеру, награда нашла дворника, который принес в полицию сверток с приличной суммой денег. Лауреаты подобных конкурсов рассказывают, как они любят Россию, поедая борщ и перечитывая Пушкина.



Как подчеркнул доцент РАНХиГС, директор АНО "Академический альянс" Михаил Бурда, поскольку внятной программы по адаптации и интеграции мигрантов действительно нет, то проводимые в этой сфере мероприятия неэффективны, они связаны лишь с освоением выделяемых бюджетов. Популяризация образа мигранта – это один из шагов миграционного лобби, в первую очередь из сферы строительства, для оправдания еще большего наплыва ИГ в Россию, убежден эксперт. Плата за патенты, которая оседает в субъектах РФ, тоже является лакомым куском для чиновников, готовых наплевать на мнение жителей, а "потому надо придумывать разные оправдания мифа о русских лентяях, на помощь которым приходят трудолюбивые иностранцы". Работодателей, уверен Бурда, надо награждать за привлечение местных жителей, которым они создают нормальные условия труда. Так что одновременно правоохранительные органы действительно фиксируют существенный рост преступлений, которые совершаются трудолюбивыми приезжими в свободное время. "В 2022 году зафиксирован не просто самый высокий уровень преступлений среди мигрантов. Это преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, изнасилованиями, разбоем, грабежами, массовыми драками и др. Общество это видит, а потому активно выступает против завоза гастарбайтеров в таких масштабах, обоснованно связывая их с ростом криминала и конфликтного потенциала", – подчеркнул Бурда.



Президент центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров напомнил, что у ведомств, ответственных за развитие межнациональных отношений, есть свои задачи, есть и бюджет на поддержание межнационального мира и согласия: "Подобные формальные публичные мероприятия создают информационный выхлоп. Но эффективность такой работы сомнительна". Он заметил, что те трудовые мигранты, которые работают официально, в целом никак не ущемлены в правах. Они есть в самых различных отраслях, являются квалифицированными специалистами. "Проблемы были и остаются в серой зоне, которая скрывает огромное число нелегальных мигрантов. Но они не решаются в рамках показных мероприятий", – указал Федоров. Гражданский активист Алексей Егоркин уверен, что лицемерие чиновников хорошо считывается мигрантами – и если раньше они хотя бы стеснялись заниматься профанацией деятельности на своем уровне, то теперь делают это спокойно. "Эти "конкурсы" по обелению образа мигранта и прочие инициативы по облегчению их интеграции на местах не нужны никому, в том числе и самим гастарбайтерам. Просто для бюрократов это еще один способ подзаработать на приезжих", – сказал он.



Эксперт по трудовой миграции Асилбек Эгембердиев подтвердил "НГ" всплеск правонарушений и преступлений среди приезжих, однако обратил внимание на то, какова в этом роль самой власти. "Ни толковых профилактических мер, ни системной работы с иностранцами не ведется. Старая политика в сфере трудовой миграции и давно уже назревшие проблемы, о которых в обществе говорят не первый год, остаются неизменными", – пояснил он. ИГ загнаны в угол, внятной процедуры легализации как не было, так и нет, кругом бюрократические препоны, ужесточения и коррупция. Мигранты идут в миграционные органы, а их там отфутболивают, в коммерческих ФГУПах расценки заоблачные, вот приезжие и вынуждены обращаться к посредникам, отсюда и постоянное пополнение сектора нелегалов. В результате, продолжил Эгембердиев, теперь чиновники начинают жаловаться на острую нехватку рабочих рук, а это, мол, все потому, что "работодатели хотят действовать по старой системе, без обязательств и соблюдения трудовых гарантий и прав", а власти "не берутся за рациональное распределение мигрантского труда, потому что это кропотливое дело в связке с теми же регионами и работодателями". Сейчас, по его данным, приезжие ищут места, где не столько больше, сколько честно платят, все чаще отдавая предпочтение наемным работам у физлиц. Сам эксперт видит решение проблем во введении трудовых виз и передаче полной ответственности за мигрантов работодателям, чтобы они оплачивали их обучение, перевозку, легализацию, жилье и трудовые обязательства. А пока этого нет, власти вынуждены бороться с собственной же политикой, когда, с одной стороны, они всячески загоняют мигрантов в серую зону и рапортуют о них, как об угрозе, создавая из них среди коренного населения образ незаконопослушных и опасных понаехавших. С другой стороны, выделяются все большие бюджеты на различные мероприятия по обелению гастарбайтеров, чтобы снизить градус раздраженности в обществе и показать, что затраты на точечные меры местных чиновников не пропадают даром.