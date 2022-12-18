Вирус не поддается указаниям Пекина. Пандемия замедлила рост экономики Китая, - В.Скосырев

00:40 19.12.2022

18.12.2022



Пандемия замедлила рост экономики Китая

Владимир Скосырев



Руководство КНР провело конференцию по экономике, поставлена задача добиться ее стабильного роста. Согласно анализу банка JPMorgan, ВВП увеличится на 2,8% в 2022 году, это меньше, чем в любом году за последние почти полвека. Власти предполагали рост в 5,5%. Ускорению помешала политика нулевой терпимости к COVID-19, вызвавшая разрыв цепочек поставок, сокращение торговли и производства. Резкий отказ от ограничений породит скачок заболеваний и новые трудности. Но к середине 2023-го экономика вернется к норме.



Председатель КНР Си Цзиньпин и другие высокие чиновники призвали принять меры по поддержке экономики и укреплению ее устойчивости. Они подчеркнули, что в 2023 году показатели роста улучшатся. Обменный курс юаня останется стабильным, правительство обеспечит достаточный уровень доходов людей, поможет с трудоустройством молодежи, особенно выпускникам колледжей.



Поскольку в отчетах о конференции в медиа преобладают стандартные, набившие рядовому читателю оскомину формулы, из них не просто сделать вывод, принят ли какой-то новый курс развития экономики.



Однако Wall Street Journal пришла к заключению, что Си отходит от политики усиления контроля со стороны вертикали власти, курса на жесткое соблюдение коммунистических установок и укрепление национальной безопасности. Конференция в Пекине утвердила подход, благоприятствующий частному сектору. Недаром в решении конференции говорится, что государство "будет поощрять и поддерживать развитие частной экономики и частных предприятий".



В беседе с "НГ" Андрей Островский, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, отметил, что американская газета неверно оценивает политику Пекина. "Китайцы давно отказались от жесткого государственного регулирования. Это произошло еще в 2000 году, когда страна вступала в ВТО. Госсектор в Китае давно не доминирует. Даже по такому показателю, как стоимость производственных фондов, он не доминирует. А состоявшаяся конференция подтвердила решения, принятые на ХХ съезде КПК. Были намечены задачи на 2035 и 2050 годы. Чтобы выполнить их, будут развиваться все формы собственности.



Что касается темпов, то Си Цзиньпин еще в 2014 году во время инспекционной поездки в провинцию Хэнань заявил, что в Китае наступает период новой нормальности. Это означает, что Китай не будет ориентироваться на высокие темпы роста. Показатели в 7–9% надо забыть. Темпы будут снижаться примерно по 0,5% в год. Они планировали на 2022-й 5–6%, но потом от этого отказались с учетом коронавируса. Что реально будет достигнуто, поживем – увидим".



Reuters указывает на то, что конференция в Пекине состоялась вскоре после того, как руководство страны отбросило одни из самых жестких в мире антиковидных ограничений, таких как локдауны. Они замедляли экономику и вызвали протесты населения. Конференция подчеркнула, что в первую очередь в следующем году нужно добиться стабилизации. Но переход к году стабилизации начался с вспышки вирусной инфекции в Пекине. Растут опасения, что вирус распространится по всей стране, когда люди, обрадованные ослаблением рестрикций, начнут ездить к родным на лунный Новый год, который стартует 22 января.



Государственные медиа сообщили, что два ветерана журналистики, один 74 лет, второй 77 лет, скончались в столице, заразившись вирусом. В то время как от повсеместных обязательных тестов отказались, есть признаки увеличения заражений в городах. У клиник, куда кладут пациентов с высокой температурой, выстраиваются очереди. Полки в некоторых аптеках опустели. Китайская национальная комиссия по здравоохранению заявила, что расширяет в сельской местности охват вакцинацией, создает запасы вентиляторов для тяжелобольных, лекарств и оборудования для тестов. Комиссия также посоветовала тем, кто совершит поездки, сократить контакты с престарелыми родственниками.



Во многих городах открыты новые центры вакцинации, поощряется ревакцинация. Благодаря строгостям ранее Китай сравнительно легко пережил пандемию по сравнению с другими странами. Но сегодня многие китайцы смирились, что подхватят заразу. Аналитики говорят, что у китайцев не выработался за три года "стадный иммунитет", как в других странах. Это ухудшило перспективы экономического роста. Но открытие страны в дальнейшем позволит ускорить восстановление экономики. Этот прогноз разделяют трейдеры на финансовых рынках. Недаром юань на торгах в пятницу окреп.



18.12.22