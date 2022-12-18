Дранг нах Остен в новых европейских формах. Может ли возродиться фашистский интернационал? - Д.Седов

00:48 19.12.2022

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 18.12.2022



15 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию под названием: "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".



За резолюцию проголосовали представители 120 государств, не поддержали резолюцию 50. Все "не поддержавшие" относятся к лагерю, который можно назвать американским. Здесь Германия, Италия, Австрия, Япония, запятнавшие себя преступлениями в эпоху расцвета в этих странах фашизма. Голосование их представителей по резолюции, внесенной Россией, трудно воспринять иначе, чем реваншизм и попытку "отменить" Победу 1945 года.



Не поддержали антифашистскую резолюцию сателлиты США из Восточной Европы, включая Польшу, Литву Латвию, Эстонию, где уничтожают памятники освободителям Европы, где возрождают ненависть к России и восточным славянам. Не удивила и отвергнувшая проект резолюции ГА ООН Украина.



На что надеются политические руководители этих стран?



Нужно ли говорить, что в темных склепах деградирующей западной культуры может зашевелиться нацистский вампир, выбираясь на белый свет? Нужно ли напоминать, с чьей помощью и на чьи деньги это чудовище однажды овладело Западом Европы, чтобы двинуться на Восток и дойти до Урала?



В 1930-е годы нацистский облик Германии и призывы "фюрера немецкого народа" не отталкивали англосаксонских "хозяев игры". 8-9 ноября 2023 года исполнится 100 лет мюнхенскому "пивному путчу", с которого началось продвижение Гитлера к власти в разоренной Версальским договором Германии. Это продвижение готовилось и финансировалось правящими кругами США и Великобритании. Они вскормили нацистского вампира в надежде натравить на Советскую Россию, но случился невообразимый поворот истории, вынудивший англосаксов вступить в коалицию с СССР, повергшим фашистского зверя в прах.



Сегодня над Германией вновь нависает угроза экономического кризиса, грозящего немцам теми же бедами, которые постигли их после Версаля. Когда такое обрушивается на большой народ, открываются возможности управления сознанием, в которое проникают импульсы фашизма.



Могут ли немцы вслед за украинцами быть превращены еще в одних "прокси" англосаксов и вновь двинуться на Восток? 1945-й был катастрофой для сознания тевтонов, но психологи говорят, что память нации можно "отменить" со сменой одного поколения, то есть за 25-30 лет…



А между тем подпитка украинских вояк европейскими формированиями все актуальнее для сценаристов войны на Украине. Здесь не нужны регулярные армии, сгодятся отряды наемников. По официальным польским данным, на Украине уже погибли более 1200 польских военнослужащих, это приближается к болевому порогу общественного восприятия. Кто следующий за поляками? Может ли возродиться на немецкой земле дух пруссачества ХХI века, если за славу гитлеровских предков немцев голосуют в ООН представители Германии?



Встанет ли рядом с новыми арийцами фашистский интернационал из итальянцев, испанцев, венгров, французов и прочих европейцев, двинувшихся когда-то под знаменами вермахта на советскую Россию? Время наступило особенное. В Германии правят социал-демократы, отцы ее "восточной политики", но следов "восточной политики" после воссоединения ФРГ и ГДР не осталось. Зато появился канцлер социал-демократ, которого не беспокоит эхо нацистских маршей в недавней немецкой истории.



Глубоко засели личинки нацизма в немецкой жизни, и, кажется, настал момент, когда они начали пробуждаться. В России говорят, что война на территории бывшей Украины – это война с коллективным Западом. И этот Запад может стать коллективным европейским нацизмом нового образца.