 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 19.12.2022
00:50  Турецкая инициатива "союза трех государств" подозрительно похожа на.., - Ю.Борисов
00:48  Дранг нах Остен в новых европейских формах. Может ли возродиться фашистский интернационал? - Д.Седов
00:40  Вирус не поддается указаниям Пекина. Пандемия замедлила рост экономики Китая, - В.Скосырев
00:37  День мигранта в России не прижился, - Е.Трифонова
Воскресенье, 18.12.2022
21:16  Дудит в вувузелу. Президент Жапаров тоже в Катаре фестивалит на финале чемпионата мира по футболу
20:54  Аргентина феерично победила Францию в ЧМ по футболу
17:16  Русских Латвии ждет тюрьма за российское телевидение

17:09  Скончался последний начальник Генштаба ВС СССР генерал армии Михаил Моисеев
11:13  Британцев довели до массовых акций сопротивления
11:11  Анджелина Джоли покинула пост спецпосланника ООН по делам беженцев
11:08  Тайна найденных в Казахстане иссыкских рун не раскрыта до сих пор
11:02  Вышла новая монография Н.И.Никитина "История казачества: аспекты научные и политические"
08:25  Они размножаются! Глава МВД Киргизии выдал замуж дочь за племянника президента
07:40  У "Лукойла" отбирают НПЗ в болгарском Бургасе. Как же теперь снабжать ГСМ ВСУ?
06:21  Центральная Азия ищет выход из "газового тупика": Туркменистан будет торговаться, - Алексей Гривач
06:05  Запад пообещал появление новой мировой валюты, - Александр Разуваев
06:01  Иканский бой. Как сотня русских бойцов выстояла против десяти тысяч кокандцев, - Тимур Шерзад
05:54  Польша хочет быть восточной империей, - А.Паулаускас
00:49  О проблемах в экономике Китая и перспективах 2023 года, - В.Пироженко
00:34  Казахстанская CPC Blend заменила российскую ЕС Urals на нефтяном рынке Европы
00:00  Молдова хочет судиться с "Газпромом" и не хочет выплачивать "исторический" долг
Суббота, 17.12.2022
21:55  Скончался заслуженный артист Кыргызстана Азиз Мурадилаев
21:21  Оторвало мозг? Начальник полиции Польши Шимчик взорвался на подаренном украинцами гранатомете
14:01  Как Россия разгромила "Великую армию" (уроки истории), - Сергей Печуров
13:59  Россия и Китай в 2023 году: хитро-вывернутая дружба, - Ю.Тавровский
13:58  Латинская Америка. Ответный удар буржуазии, - Сергей Кожемякин
12:52  Бишкек. За "легализацию преступных доходов" задержаны топ-менеджеры "Керемет Банка" (бывший Росинбанк)
10:44  Киргизии дали денег на построй гигантской солнечной электростанции
10:13  Торговые представительства Кыргызстана будут открыты в КНР, Турции и Узбекистане
10:04  Какие уроки извлекают в Китае из украинского кризиса, - Василий Иванов
10:00  Спор за титул королевы продолжат шахматистки Китая - Тань Чжунъи и Лэй Тиндзе
09:25  Казахстан вызывает "под ружье" офицеров запаса. Зачем?
08:43  В Центральной Африке взорван глава "Русского дома".
06:40  Запад отказывается договариваться с Россией. "Мирный план" Киссинджера
00:31  Таджикистан прокладывает путь к морским портам Пакистана, - В.Панфилова
Пятница, 16.12.2022
19:23  "Элиты" греют холодный труп либерализма, - Р.Уланов
19:20  Европу разорвет новая междоусобная борьба за деньги, - Барбара Моэнс, Сьюзан Линч
18:29  Китайскую "CNPC-Актобемунайгаз" оштрафовали на 18 млн за очередной розлив нефти в Казахстане
17:13  Алконавт разгромил... посольство Узбекистана в Астане
17:08  Потешный трибунал для России, - Д.Седов
16:27  Война Миров. Нефтеюань против нефтедоллара, - В.Юрицын
15:56  "Штаб по реализации предвыборной программы Токаева" создали в Казахстане
15:52  Хаос и принцип эгалитаризма. Краткая история хаоса, часть III, - Александр Дугин
15:40  Очищение. СВО трансформирует элиты России, - Сергей Переслегин
14:46  Афганистан и Пакистан обменялись ударами на границе
13:40  Казахстан впервые отмечает переформатированный "День памяти национальных героев"
13:09  Настольная книга президента: 200 лет назад родился автор "России И Европы" Николай Данилевский
13:05  Закозлил. Учебный полет истребителя F-35B в Техасе закончился аварией
12:50  В Узбекистане планируют запретить пропаганду "противоестественных отношений однополых лиц"
12:44  В Центральной Азии наступают "темные времена": энергокризис ударил по четырем странам из пяти, - С.Митрахович
11:06  Блинкен выступил с обвинениями в адрес ЧВК "Вагнер". Может его кувалдой?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Турецкая инициатива "союза трех государств" подозрительно похожа на.., - Ю.Борисов
00:50 19.12.2022

ЮРИЙ БОРИСОВ | 18.12.2022 |
Тем временем где-то на Востоке...
Турецкая инициатива "союза трех государств" подозрительно похожа на политическое обеспечение готовящейся турками операции в Сирии

Министерство иностранных дел Российской Федерации первым заронило зерно сомнения по поводу перспективности турецкой инициативы "союза трех государств" и того, нет ли у нее "двойного дна": "Планируемая Турцией в Сирии наземная операция может привести к дальнейшей эскалации", – заявил директор Четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. На Смоленской площади считают планы Анкары преждевременным шагом.

Дипломат сказал, что российская сторона с пониманием относится "к чувствительным для партнеров вопросам защиты южных турецких границ". Однако при этом Москва убеждена, что нужно неукоснительно соблюдать "территориальную целостность, независимость и суверенитет сирийского государства".

В самом общем плане, конечно, можно сказать, что Эрдогану тоже не всегда нравится то, что делает Россия. Однако Россия не пряник, чтобы всем нравиться. Скорее всего, примерно так же думает о своей стране и президент Турции.

Однако вот что интересно! Не далее как 16 декабря Эрдоган действительно предложил некую совместную инициативу России, Турции и Сирии. Про эту инициативу отдельные СМИ уже успели пошуметь и написать, что турецкий лидер якобы предложил ни много ни мало… союз трех государств. "Турецкий лидер Реджеп Эрдоган рассказал о том, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил ему организовать трехсторонний союз между Турцией, Россией и Сирией, и организовать по этому поводу встречу лидеров этих стран… "Я объяснил еще одну вещь – и это то, что мы хотим сделать шаг в качестве трехстороннего союза Сирия – Турция – Россия..."", – сказал Эрдоган.

На самом деле никакого союза трех государств Эрдоган создавать не предлагал. Надо полагать, даже не думал о таком. Вот дословный текст высказываний президента Турции по этому поводу, если следовать официальным турецким изданиям: "На данный момент мы хотим сделать шаг как сирийско-турецко-российское трио. По этой причине сначала наши разведывательные организации должны собраться вместе, затем наши министры обороны должны собраться вместе, а затем наши министры иностранных дел должны собраться вместе. После их встреч давайте соберемся вместе как лидеры. Я предложил это господину Путину. Он смотрел на это положительно. Таким образом, мы начнем цепочку переговоров".

Таким образом, сенсационные заголовки ("трехсторонний союз", "трехсторонняя комиссия") по поводу якобы предложенного Эрдоганом тройственного союза Турции, России и Сирии, мягко говоря, не вполне соответствуют действительности. Некое ситуативное "трио" – далеко не то же самое, что полноценный межгосударственный союз.

Разумеется, можно было бы порассуждать, в какой мере такая идея вообще может иметь право на жизнь. Однако турецкий лидер человек практичный, витать в облаках не его политический стиль, у него куда более приземленные интересы, связанные с обеспечением военно-политического могущества Турции и расширением ее международного влияния от Средней Азии до Восточного Средиземноморья и не только. Вероятно, этим и объясняется скептическая оценка предложения Эрдогана, прозвучавшая из российского МИД.

На первый взгляд, это предложение Эрдогана выглядит вполне пристойно. Однако лишь в том случае, если оно не окажется прикрытием для ранее принятых турками односторонних военных решений по Сирии. И если предложение не задумано как повод сказать нечто в таком роде: "Предложение нами сделано, но партнеры навстречу не пошли, потому наша совесть чиста, и мы, во славу Аллаха, начинаем…" На это как раз очень похоже.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1671400200


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законопроекты о военной полиции, профквалификациях и банкротстве физлиц прошли первое чтение в Мажилисе
- Алихан Смаилов встретился с Гаутамом Адани
- "Кадровые решения будут приниматься незамедлительно": Алихан Смаилов о работе Правительства в 2023 году
- Распоряжение Председателя Мажилиса о созыве совместного заседания Палат Парламента
- Выступление Азата Перуашева на обсуждении законопроекта о банкротстве физических лиц, пленарное заседание мажилиса 14 декабря 2022
- О ходе выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Сената
- "Ақ жол" требует компенсировать предпринимателям незаконно завышенные в 12 раз тарифы ЦТС
- Инвестиционная привлекательность Казахстана вызывает интерес у финансовых кругов Германии
- Wildberries заинтересован в расширении представленности в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  