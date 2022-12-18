Турецкая инициатива "союза трех государств" подозрительно похожа на.., - Ю.Борисов

00:50 19.12.2022

ЮРИЙ БОРИСОВ | 18.12.2022 |

Тем временем где-то на Востоке...

Турецкая инициатива "союза трех государств" подозрительно похожа на политическое обеспечение готовящейся турками операции в Сирии



Министерство иностранных дел Российской Федерации первым заронило зерно сомнения по поводу перспективности турецкой инициативы "союза трех государств" и того, нет ли у нее "двойного дна": "Планируемая Турцией в Сирии наземная операция может привести к дальнейшей эскалации", – заявил директор Четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. На Смоленской площади считают планы Анкары преждевременным шагом.



Дипломат сказал, что российская сторона с пониманием относится "к чувствительным для партнеров вопросам защиты южных турецких границ". Однако при этом Москва убеждена, что нужно неукоснительно соблюдать "территориальную целостность, независимость и суверенитет сирийского государства".



В самом общем плане, конечно, можно сказать, что Эрдогану тоже не всегда нравится то, что делает Россия. Однако Россия не пряник, чтобы всем нравиться. Скорее всего, примерно так же думает о своей стране и президент Турции.



Однако вот что интересно! Не далее как 16 декабря Эрдоган действительно предложил некую совместную инициативу России, Турции и Сирии. Про эту инициативу отдельные СМИ уже успели пошуметь и написать, что турецкий лидер якобы предложил ни много ни мало… союз трех государств. "Турецкий лидер Реджеп Эрдоган рассказал о том, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил ему организовать трехсторонний союз между Турцией, Россией и Сирией, и организовать по этому поводу встречу лидеров этих стран… "Я объяснил еще одну вещь – и это то, что мы хотим сделать шаг в качестве трехстороннего союза Сирия – Турция – Россия..."", – сказал Эрдоган.



На самом деле никакого союза трех государств Эрдоган создавать не предлагал. Надо полагать, даже не думал о таком. Вот дословный текст высказываний президента Турции по этому поводу, если следовать официальным турецким изданиям: "На данный момент мы хотим сделать шаг как сирийско-турецко-российское трио. По этой причине сначала наши разведывательные организации должны собраться вместе, затем наши министры обороны должны собраться вместе, а затем наши министры иностранных дел должны собраться вместе. После их встреч давайте соберемся вместе как лидеры. Я предложил это господину Путину. Он смотрел на это положительно. Таким образом, мы начнем цепочку переговоров".



Таким образом, сенсационные заголовки ("трехсторонний союз", "трехсторонняя комиссия") по поводу якобы предложенного Эрдоганом тройственного союза Турции, России и Сирии, мягко говоря, не вполне соответствуют действительности. Некое ситуативное "трио" – далеко не то же самое, что полноценный межгосударственный союз.



Разумеется, можно было бы порассуждать, в какой мере такая идея вообще может иметь право на жизнь. Однако турецкий лидер человек практичный, витать в облаках не его политический стиль, у него куда более приземленные интересы, связанные с обеспечением военно-политического могущества Турции и расширением ее международного влияния от Средней Азии до Восточного Средиземноморья и не только. Вероятно, этим и объясняется скептическая оценка предложения Эрдогана, прозвучавшая из российского МИД.



На первый взгляд, это предложение Эрдогана выглядит вполне пристойно. Однако лишь в том случае, если оно не окажется прикрытием для ранее принятых турками односторонних военных решений по Сирии. И если предложение не задумано как повод сказать нечто в таком роде: "Предложение нами сделано, но партнеры навстречу не пошли, потому наша совесть чиста, и мы, во славу Аллаха, начинаем…" На это как раз очень похоже.