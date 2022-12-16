 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 19.12.2022
12:45  Экс-премьер СССР Рыжков предложил вариант воссоздания Советского Союза
12:41  РосАрмия докладывает о зачистке города и укрепрайонов Марьинки
12:32  Кого Эрдоган намерен разменять в Сирии - Россию или США? - Ст.Тарасов
12:11  Экс-премьер Темир Сариев избран президентом Торгово-промышленной палаты Кыргызстана
12:03  Кокаиновая власть. Среди правящей элиты западных стран появляется все больше наркоманов
11:28  Эрдоган курдов давит. Однако Анкара до сих пор не получила согласия на операцию от России и США, - СП
11:12  В Киргизии перетряхнули руководство Минсельхоза

09:16  Запустил, ослепил и оглушил: Китай нацелился на спутники США
07:01  РосЧиновники делают вид, что не знали про незаконный вывоз зерна из страны, - "СП"
00:50  Турецкая инициатива "союза трех государств" подозрительно похожа на.., - Ю.Борисов
00:48  Дранг нах Остен в новых европейских формах. Может ли возродиться фашистский интернационал? - Д.Седов
00:40  Вирус не поддается указаниям Пекина. Пандемия замедлила рост экономики Китая, - В.Скосырев
00:37  День мигранта в России не прижился, - Е.Трифонова
Воскресенье, 18.12.2022
21:16  Дудит в вувузелу. Президент Жапаров тоже в Катаре фестивалит на финале чемпионата мира по футболу
20:54  Аргентина феерично победила Францию в ЧМ по футболу
17:16  Русских Латвии ждет тюрьма за российское телевидение
17:09  Скончался последний начальник Генштаба ВС СССР генерал армии Михаил Моисеев
11:13  Британцев довели до массовых акций сопротивления
11:11  Анджелина Джоли покинула пост спецпосланника ООН по делам беженцев
11:08  Тайна найденных в Казахстане иссыкских рун не раскрыта до сих пор
11:02  Вышла новая монография Н.И.Никитина "История казачества: аспекты научные и политические"
08:25  Они размножаются! Глава МВД Киргизии выдал замуж дочь за племянника президента
07:40  У "Лукойла" отбирают НПЗ в болгарском Бургасе. Как же теперь снабжать ГСМ ВСУ?
06:21  Центральная Азия ищет выход из "газового тупика": Туркменистан будет торговаться, - Алексей Гривач
06:05  Запад пообещал появление новой мировой валюты, - Александр Разуваев
06:01  Иканский бой. Как сотня русских бойцов выстояла против десяти тысяч кокандцев, - Тимур Шерзад
05:54  Польша хочет быть восточной империей, - А.Паулаускас
00:49  О проблемах в экономике Китая и перспективах 2023 года, - В.Пироженко
00:34  Казахстанская CPC Blend заменила российскую ЕС Urals на нефтяном рынке Европы
00:00  Молдова хочет судиться с "Газпромом" и не хочет выплачивать "исторический" долг
Суббота, 17.12.2022
21:55  Скончался заслуженный артист Кыргызстана Азиз Мурадилаев
21:21  Оторвало мозг? Начальник полиции Польши Шимчик взорвался на подаренном украинцами гранатомете
14:01  Как Россия разгромила "Великую армию" (уроки истории), - Сергей Печуров
13:59  Россия и Китай в 2023 году: хитро-вывернутая дружба, - Ю.Тавровский
13:58  Латинская Америка. Ответный удар буржуазии, - Сергей Кожемякин
12:52  Бишкек. За "легализацию преступных доходов" задержаны топ-менеджеры "Керемет Банка" (бывший Росинбанк)
10:44  Киргизии дали денег на построй гигантской солнечной электростанции
10:13  Торговые представительства Кыргызстана будут открыты в КНР, Турции и Узбекистане
10:04  Какие уроки извлекают в Китае из украинского кризиса, - Василий Иванов
10:00  Спор за титул королевы продолжат шахматистки Китая - Тань Чжунъи и Лэй Тиндзе
09:25  Казахстан вызывает "под ружье" офицеров запаса. Зачем?
08:43  В Центральной Африке взорван глава "Русского дома".
06:40  Запад отказывается договариваться с Россией. "Мирный план" Киссинджера
00:31  Таджикистан прокладывает путь к морским портам Пакистана, - В.Панфилова
Пятница, 16.12.2022
19:23  "Элиты" греют холодный труп либерализма, - Р.Уланов
19:20  Европу разорвет новая междоусобная борьба за деньги, - Барбара Моэнс, Сьюзан Линч
18:29  Китайскую "CNPC-Актобемунайгаз" оштрафовали на 18 млн за очередной розлив нефти в Казахстане
17:13  Алконавт разгромил... посольство Узбекистана в Астане
17:08  Потешный трибунал для России, - Д.Седов
16:27  Война Миров. Нефтеюань против нефтедоллара, - В.Юрицын
15:56  "Штаб по реализации предвыборной программы Токаева" создали в Казахстане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
РосЧиновники делают вид, что не знали про незаконный вывоз зерна из страны, - "СП"
07:01 19.12.2022

Россия куда, сколько и как пшеницу гонит?

Иван Рыбин

Иностранные зернотрейдеры, похоже, берут под контроль российский рынок зерна.

То, что реальные темпы вывоза зерна из России не соответствуют декларированным Минсельхозом цифрам, говорили не раз. Но власти оставались глухи ко всем предостережениям и с должной регулярностью исполняли известную песенку "Все хорошо, прекрасная маркиза". Хотя каналы нелегального массового вывоза продовольствия из РФ были известны, ровно, как и те персоны, которые этим занимаются. Собственно, никто и не скрывался, надеясь на чиновничью "крышу".

И вот некотором образом грянул гром. Пока так себе гром, без последствий в виде перебоев с хлебом, но все равно крайне неприятный для власть предержащих. В смысле, для Москвы.

Губернаторы крупнейших регионов-производителей зерна внезапно "прозрели" и написали президенту России Владимиру Путину слезное письмо с предложением ограничить работу иностранных зернотрейдеров на нашем рынке.

А лучше и вовсе запретить. Так как значительная часть продовольствия вывозится по "теневым звеньям цепи". То есть нелегально. И ни в какой статистике не учитывается. Сколько именно вывозится - непонятно. Но речь, судя по всему, о десятках миллионов тонн.

Столь неожиданный демарш "слуг народа" связан отнюдь не с заботой об "электорате", на него чиновникам традиционно наплевать. Это забота о себе и о своих родственниках. То, что именно главы данных регионов давали "добро" на бесконтрольный "левый" экспорт, всем прекрасно известно.

Чиновники активно ломают комедию и изображают невинных девочек. Дескать, они не при делах, ничего не знают, не понимают, сами только узнали и теперь полны негодования. На канале "Россия-1" синхронно с появлением письма вышел документальный фильм "Зерно" за авторством известного журналиста Андрея Кондрашова. В нем губернаторы расписываются в своей неосведомленности, возмущаются и призывают ввести госконтроль за рынком зерна. Как стратегического продукта. Говорятся в целом правильные слова, но в общем создается очень странное впечатление. Тревожное.

Фильм появился явно не просто так. Впрочем, на "России-1" просто так ничего не появляется, только при условии одобрения "свыше".

"Мы не понимаем кто эти трейдеры, которые скупают пшеницу, по той цене, которую они считают нужной. Я считаю, что это стратегическое сырье, которое должно быть подконтрольно, прежде всего, государству. Почему бы и нет! Сегодня иностранным компаниям интересно нашу пшеницу втихаря вывезти и выгодно продать в других странах. По теневым схемам стратегическое сырье оказывается в руках иностранных компаний. И я уверен, что в Ставропольском крае, и в Ростовской области происходит то же самое", - распинается с экрана губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Экий государственнический подход, аж расплакаться хочется от умиления. Плохо только то, что чиновник не понимает и не знает, что творится у него в регионе. Но это - не самый интересный момент.

"70% российского зерна торгуется иностранными компаниями. Что они здесь делают? Прибыль остается у них. Причем покупают они тут в три раза дешевле, чем продают там!" - возмущается губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Нам нужно сохранить отрасль и обезопасить ее от рисков. Нужно дать возможность производителям зерна зарабатывать", - говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Помимо того, что 70% зернотрейдеров иностранцы, названа и еще одна интересная цифра. Оказывается, 50% торговцев российским зерном - из недружественных стран. В том числе из офшорных юрисдикций. А их сотрудники, что любопытно, типа "наши" люди. Российские.

НОВОСТИ СМИ2
Итак, некие "иностранцы". Но кто они такие почему-то прямо не уточняется. Типа нехорошие, это понятно, но кто именно - тут молчок. Офшоры, и все такое. И тут вдруг интересная историческая оговорочка - про то, когда у нас появились эти самые зернотрейдеры. В смысле, еще тогда, при царе.

Проводятся явные аналогии с XIX столетием, причем весьма любопытные. Называется и одна фамилия - семья Дрейфусов. Кто они такие, можно полюбопытствовать и легко выяснить. А также вспомнить, кто был российскими зернотрейдерами до Революции, кто душил низкими закупочными ценами и крестьян, и помещиков. Все те же персоналии! Умный да поймет.

Фильм вообще крайне острый. Так, вбрасывается тезис о том, что зерно "может и не всегда идет мимо таможни", но что "всегда мимо государственных интересов".

Ввернули пассаж и про пресловутую "зерновую сделку". Вообще чудеса…

Так, на днях глава спикер Госдумы Вячеслав Володин признал, что Россию опять обманули. Это если выражаться цензурно, а вообще для подобных ситуаций есть более крепкое выражение. Но точное.

"Россия предоставила украинской стороне возможность вывоза зерна, которое должно было попасть в наиболее нуждающиеся государства Африки и Азии. Но лишь 3−4% досталось этим странам. А большая часть - богатым государствам Евросоюза", - жалуется Вячеслав Володин.

Кто бы сомневался! Более того, Кремль об этом предупреждали. Обманут!

Творится вообще нечто запредельное. Так, российская нефть уходит на экспорт ниже себестоимости - якобы, в дружественные страны. Видимо, как и зерно, туда же. То есть в ЕС, в США и прочим нашим врагам.

Зачем продавать чем-то ниже себестоимости вообще непонятно, это в обычную логику никак не укладывается. Вариант один - на Запад отправляется дань теми материальными ресурсами, которые "общечеловекам" так необходимы. А именно энергоносителями и продовольствием. Это в первую очередь. Вывозят и все остальное, включая золото.

И вот губернаторы сразу трех регионов выступили против этой экономической политики. Судя по всему, не просто так. Да, явно из страха, это понятно. Но так же очевидно и то, что будь ситуация менее опасной, они бы промолчали.

Урожай-2022 оценивается в 150 млн тонн зерна. Это по официальным данным Минсельхоза, коим никакого доверия нет.

Сколько уже вывезли? Данных нет, но, судя по всему, немало. Вряд ли все, но явно значительную часть собранного. Хватит или нет до следующего урожая? Непонятно. Не факт, иначе бы губернаторы не стали "метать икру" и требовать госконтроля над экспортом зерна. Судя по всему, таковой в настоящий момент насущно необходим. И не только в Черноморском регионе, хорошо известно, что огромное количество российского зерна по тем же "теневым" схемам утекает через Казахстан и иные азиатские государства.

Остается лишь один вопрос - главы регионов сами додумались до "зернового бунта" или им кто-то подсказал? Ненавязчиво так, по-доброму. Могли.

То, что с вывозом из России стратегических активов все нечисто, в последнее время говорят все чаще. В частности, про золото.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1671422460


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законопроекты о военной полиции, профквалификациях и банкротстве физлиц прошли первое чтение в Мажилисе
- Алихан Смаилов встретился с Гаутамом Адани
- "Кадровые решения будут приниматься незамедлительно": Алихан Смаилов о работе Правительства в 2023 году
- Распоряжение Председателя Мажилиса о созыве совместного заседания Палат Парламента
- Выступление Азата Перуашева на обсуждении законопроекта о банкротстве физических лиц, пленарное заседание мажилиса 14 декабря 2022
- О ходе выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Сената
- "Ақ жол" требует компенсировать предпринимателям незаконно завышенные в 12 раз тарифы ЦТС
- Инвестиционная привлекательность Казахстана вызывает интерес у финансовых кругов Германии
- Wildberries заинтересован в расширении представленности в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  