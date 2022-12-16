РосЧиновники делают вид, что не знали про незаконный вывоз зерна из страны, - "СП"

07:01 19.12.2022

Россия куда, сколько и как пшеницу гонит?



Иван Рыбин



Иностранные зернотрейдеры, похоже, берут под контроль российский рынок зерна.



То, что реальные темпы вывоза зерна из России не соответствуют декларированным Минсельхозом цифрам, говорили не раз. Но власти оставались глухи ко всем предостережениям и с должной регулярностью исполняли известную песенку "Все хорошо, прекрасная маркиза". Хотя каналы нелегального массового вывоза продовольствия из РФ были известны, ровно, как и те персоны, которые этим занимаются. Собственно, никто и не скрывался, надеясь на чиновничью "крышу".



И вот некотором образом грянул гром. Пока так себе гром, без последствий в виде перебоев с хлебом, но все равно крайне неприятный для власть предержащих. В смысле, для Москвы.



Губернаторы крупнейших регионов-производителей зерна внезапно "прозрели" и написали президенту России Владимиру Путину слезное письмо с предложением ограничить работу иностранных зернотрейдеров на нашем рынке.



А лучше и вовсе запретить. Так как значительная часть продовольствия вывозится по "теневым звеньям цепи". То есть нелегально. И ни в какой статистике не учитывается. Сколько именно вывозится - непонятно. Но речь, судя по всему, о десятках миллионов тонн.



Столь неожиданный демарш "слуг народа" связан отнюдь не с заботой об "электорате", на него чиновникам традиционно наплевать. Это забота о себе и о своих родственниках. То, что именно главы данных регионов давали "добро" на бесконтрольный "левый" экспорт, всем прекрасно известно.



Чиновники активно ломают комедию и изображают невинных девочек. Дескать, они не при делах, ничего не знают, не понимают, сами только узнали и теперь полны негодования. На канале "Россия-1" синхронно с появлением письма вышел документальный фильм "Зерно" за авторством известного журналиста Андрея Кондрашова. В нем губернаторы расписываются в своей неосведомленности, возмущаются и призывают ввести госконтроль за рынком зерна. Как стратегического продукта. Говорятся в целом правильные слова, но в общем создается очень странное впечатление. Тревожное.



Фильм появился явно не просто так. Впрочем, на "России-1" просто так ничего не появляется, только при условии одобрения "свыше".



"Мы не понимаем кто эти трейдеры, которые скупают пшеницу, по той цене, которую они считают нужной. Я считаю, что это стратегическое сырье, которое должно быть подконтрольно, прежде всего, государству. Почему бы и нет! Сегодня иностранным компаниям интересно нашу пшеницу втихаря вывезти и выгодно продать в других странах. По теневым схемам стратегическое сырье оказывается в руках иностранных компаний. И я уверен, что в Ставропольском крае, и в Ростовской области происходит то же самое", - распинается с экрана губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.



Экий государственнический подход, аж расплакаться хочется от умиления. Плохо только то, что чиновник не понимает и не знает, что творится у него в регионе. Но это - не самый интересный момент.



"70% российского зерна торгуется иностранными компаниями. Что они здесь делают? Прибыль остается у них. Причем покупают они тут в три раза дешевле, чем продают там!" - возмущается губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.



"Нам нужно сохранить отрасль и обезопасить ее от рисков. Нужно дать возможность производителям зерна зарабатывать", - говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.



Помимо того, что 70% зернотрейдеров иностранцы, названа и еще одна интересная цифра. Оказывается, 50% торговцев российским зерном - из недружественных стран. В том числе из офшорных юрисдикций. А их сотрудники, что любопытно, типа "наши" люди. Российские.



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Итак, некие "иностранцы". Но кто они такие почему-то прямо не уточняется. Типа нехорошие, это понятно, но кто именно - тут молчок. Офшоры, и все такое. И тут вдруг интересная историческая оговорочка - про то, когда у нас появились эти самые зернотрейдеры. В смысле, еще тогда, при царе.



Проводятся явные аналогии с XIX столетием, причем весьма любопытные. Называется и одна фамилия - семья Дрейфусов. Кто они такие, можно полюбопытствовать и легко выяснить. А также вспомнить, кто был российскими зернотрейдерами до Революции, кто душил низкими закупочными ценами и крестьян, и помещиков. Все те же персоналии! Умный да поймет.



Фильм вообще крайне острый. Так, вбрасывается тезис о том, что зерно "может и не всегда идет мимо таможни", но что "всегда мимо государственных интересов".



Ввернули пассаж и про пресловутую "зерновую сделку". Вообще чудеса…



Так, на днях глава спикер Госдумы Вячеслав Володин признал, что Россию опять обманули. Это если выражаться цензурно, а вообще для подобных ситуаций есть более крепкое выражение. Но точное.



"Россия предоставила украинской стороне возможность вывоза зерна, которое должно было попасть в наиболее нуждающиеся государства Африки и Азии. Но лишь 3−4% досталось этим странам. А большая часть - богатым государствам Евросоюза", - жалуется Вячеслав Володин.



Кто бы сомневался! Более того, Кремль об этом предупреждали. Обманут!



Творится вообще нечто запредельное. Так, российская нефть уходит на экспорт ниже себестоимости - якобы, в дружественные страны. Видимо, как и зерно, туда же. То есть в ЕС, в США и прочим нашим врагам.



Зачем продавать чем-то ниже себестоимости вообще непонятно, это в обычную логику никак не укладывается. Вариант один - на Запад отправляется дань теми материальными ресурсами, которые "общечеловекам" так необходимы. А именно энергоносителями и продовольствием. Это в первую очередь. Вывозят и все остальное, включая золото.



И вот губернаторы сразу трех регионов выступили против этой экономической политики. Судя по всему, не просто так. Да, явно из страха, это понятно. Но так же очевидно и то, что будь ситуация менее опасной, они бы промолчали.



Урожай-2022 оценивается в 150 млн тонн зерна. Это по официальным данным Минсельхоза, коим никакого доверия нет.



Сколько уже вывезли? Данных нет, но, судя по всему, немало. Вряд ли все, но явно значительную часть собранного. Хватит или нет до следующего урожая? Непонятно. Не факт, иначе бы губернаторы не стали "метать икру" и требовать госконтроля над экспортом зерна. Судя по всему, таковой в настоящий момент насущно необходим. И не только в Черноморском регионе, хорошо известно, что огромное количество российского зерна по тем же "теневым" схемам утекает через Казахстан и иные азиатские государства.



Остается лишь один вопрос - главы регионов сами додумались до "зернового бунта" или им кто-то подсказал? Ненавязчиво так, по-доброму. Могли.



То, что с вывозом из России стратегических активов все нечисто, в последнее время говорят все чаще. В частности, про золото.