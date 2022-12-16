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Запустил, ослепил и оглушил: Китай нацелился на спутники США
09:16 19.12.2022

Самым большим стратегическим и преимуществом, которое Соединëнные Штаты имеют перед своими противниками, являются, вероятно, огромные возможности, которые обеспечивают их сотни военных и разведывательных спутников. Среди этих возможностей - связь по защищëнным каналам, наведение ударных систем на цели с высокой точностью, почти мгновенное предупреждение о пусках ракет, слежка за коммуникациями и военными передвижениями других стран, говорится в публикации газеты The Washington Times от 18 декабря.

По мнению автора статьи Джеда Баббина, если бы США потеряли хотя бы незначительное количество этих спутников в каком-либо конфликте, они утратили бы существенную часть своего нынешнего технологического преимущества в военной сфере.

"По логике вещей, любой враг, планирующий вести против нас войну, будет вкладывать значительные средства в программы уничтожения или вывода из строя наших важнейших спутников. Согласно отчëту Пентагона от 29 ноября „Военные события и события в области безопасности, затрагивающие Китайскую Народную Республику в 2022 году", именно это Пекин и делает",
- пишет политический обозреватель.

В указанном отчëте, в частности, говорится:

"КНР продолжает развивать различные противокосмические возможности, предназначенные для ограничения или предотвращения использования противником космических средств во время кризиса или конфликта. В дополнение к разработке оружия направленной энергии и спутниковых помех, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) имеет действующую противоспутниковую ракету наземного базирования (ASAT), предназначенную для поражения аппаратов на низкой околоземной орбите, и КНР, вероятно, намерена продолжить разработки противоспутниковых систем, способных уничтожать космические аппараты вплоть до геостационарной околоземной орбиты".
В Пентагоне делятся оценками относительно того, что "НОАК, вероятно, рассматривает противокосмические операции как средство сдерживания и противодействия интервенции США во время регионального военного конфликта".

"Более того, военные специалисты КНР предполагают, что спутники разведки, связи, навигации и раннего предупреждения могут быть среди целей атак, призванных ослепить и оглушить противника. Контркосмические возможности Китая разрабатывались десятилетиями и быстро совершенствуются",
- отмечают эксперты Минобороны США.
Генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула, в настоящее время сотрудник американского Института аэрокосмических исследований Митчелла, сказал The Washington Times, что "китайская угроза нашим космическим системам существует уже сейчас, а не дело будущего".

"Например, они ежедневно атакуют наши гражданские и военные системы с помощью кибер-вторжений, а также исследуют наши космические системы с помощью различных средств",
- подчеркнул собеседник вашингтонского издания.
Пятнадцать лет назад, что является огромным сроком с технологической точки зрения, Китай уже уничтожил один из своих метеорологических спутников, протаранив его другим орбитальным объектом. Теперь Поднебесная ведëт интенсивные разработки на пути усовершенствования своих систем атаки американских орбитальных аппаратов, включая оружие направленной энергии (лазеры и т. д.), спутники-камикадзе и ракеты наземного базирования. Каждый спутник имеет каналы связи для приëма и передачи информации. Это означает, что канал связи может быть заглушëн или использован для кибератаки на спутник.

"Подумайте о том, какой эффект могут иметь эти кибер-вторжения. Одним из последствий будет отклонение спутников GPS на несколько градусов, что затруднит боевым самолëтам и ракетам поиск мест, которые они должны атаковать. Худшие последствия - во время войны или в преддверии открытого конфликта - могут привести к тому, что многие или большинство наших жизненно важных спутников будут уничтожены или заглушены, что буквально сделает нас глухими, немыми и слепыми",
- предупреждает Баббин.
В любой открытой войне Китай нанесëт несколько ударов по американским спутникам, уверен он.

"Одни будут уничтожены оружием направленной энергии, другие - спутниками-камикадзе и ракетами наземного базирования. Когда китайцы попытаются захватить Тайвань, мы можем ожидать, что они применят любое и всë это оружие в совокупности, чтобы вывести из строя наши спутники. Чтобы защитить спутники от кинетической атаки, нам потребуется заменить те, что находятся на орбите, на другие, защищëнные от лазерной атаки и устойчивые к детонации ближайших вражеских спутников. Защита от наземного оружия потребует постоянного наблюдения и маневренности. Защита наших спутников займëт годы и будет стоить десятки миллиардов долларов. Это необходимо сделать, потому что космос больше не является благоприятной средой. Если, как многие из нас ожидают, Китай попытается завоевать Тайвань к 2025 году, наше время для контрдействий уже истекает. Если бы только президент Джо Байден не забыл об этой насущной необходимости",
- заключает политобозреватель.

Как сообщало EADaily, многочисленные военные источники в странах НАТО, а также в России указывали, что беспилотники Ту-141 ("Стриж"), которые ВСУ запустили по российским авиабазам 5 и 6 декабря, использовали данные американского спутника, чтобы поразить свои цели.

Источник - eadaily.com
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