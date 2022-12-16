В Киргизии перетряхнули руководство Минсельхоза

11:12 19.12.2022

19 декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО

У министра сельского хозяйства новые заместители



Заместителями министра сельского хозяйства назначены Мурат Раматов и Самат Насирдинов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.



По ее данным, Тариел Жоробеков назначен директором департамента пастбищ и племенного животноводства при Министерстве сельского хозяйства.



Зампред кабинета министров Бакыт Торобаев отметил, что своевременная и качественная подготовка к весенним полевым работам - это гарантия того, что с трудностями предстоящей посевной кампании аграрии справятся успешно.



кабмина КР

Фото кабмина КР. Новые заместители министра сельского хозяйства

"Перед нами стоит четкая задача - начать подготовку к предстоящим весенним полевым работам уже сегодня. Мы должны обеспечить сельских товаропроизводителей высококачественными сертифицированными удобрениями, семенами и посадочным материалом. Готовность тракторов и иной специальной техники следует проверить уже сегодня, а если есть проблемы - сразу их решать", - сказал Бакыт Торобаев.



По его словам, другим важным вопросом является готовность государственного ирригационного фонда к предстоящему поливному сезону.



Бакыт Торобаев уверен, что все стоящие перед ведомством задачи будут выполнены оперативно, исходя из уровня профессиональных навыков, знаний и опыта новых руководителей.