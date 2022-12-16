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В Киргизии перетряхнули руководство Минсельхоза
11:12 19.12.2022

19 декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО
У министра сельского хозяйства новые заместители

Заместителями министра сельского хозяйства назначены Мурат Раматов и Самат Насирдинов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, Тариел Жоробеков назначен директором департамента пастбищ и племенного животноводства при Министерстве сельского хозяйства.

Зампред кабинета министров Бакыт Торобаев отметил, что своевременная и качественная подготовка к весенним полевым работам - это гарантия того, что с трудностями предстоящей посевной кампании аграрии справятся успешно.

кабмина КР
Фото кабмина КР. Новые заместители министра сельского хозяйства
"Перед нами стоит четкая задача - начать подготовку к предстоящим весенним полевым работам уже сегодня. Мы должны обеспечить сельских товаропроизводителей высококачественными сертифицированными удобрениями, семенами и посадочным материалом. Готовность тракторов и иной специальной техники следует проверить уже сегодня, а если есть проблемы - сразу их решать", - сказал Бакыт Торобаев.

По его словам, другим важным вопросом является готовность государственного ирригационного фонда к предстоящему поливному сезону.

Бакыт Торобаев уверен, что все стоящие перед ведомством задачи будут выполнены оперативно, исходя из уровня профессиональных навыков, знаний и опыта новых руководителей.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
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