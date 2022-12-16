Эрдоган курдов давит. Однако Анкара до сих пор не получила согласия на операцию от России и США, - СП

11:28 19.12.2022

Эрдоган курдов давит

Однако Анкара до сих пор не получила согласия на операцию от России и США

Михаил Магид

16.12.22



После турецких авиаударов по его штабу на северо-востоке Сирии командующий СДС (Сирийские демократические силы) Мазлум Абди заявил о том, что президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган угрожает начать новое наземное наступление на СДС в Северной Сирии. В ходе предыдущих операций Турция и лояльные ей сирийские боевики сумели занять ряд районов на севере и западе Сирии, включая курдский кантон Африн.



СДС - это альянс ОНС (курдские Отряды народной самообороны) и арабских племенных ополчений, которые с ними сотрудничают. В свою очередь ОНС, которые являются основой СДС, состоят из курдских ополченцев под управлением "кадро", т.е. кадровых военных, офицеров и партийцев Курдской рабочей партии (РПК). РПК ведет военные операции с целью достить независимости или автономии Курдистана, - операции, направленные против Турции, где проживают около 20 млн курдов. А Турция хочет создать 30 км зону безопасности вдоль всей турецко-сирийской границы, вытеснив оттуда СДС. Чтобы не запутаться, представьте себе систему вложенных друг в друга матрешек - СДС-ОНС-РПК.



В самой Сирии в районе турецкой-сирийской границы проживают около 3-х миллионов курдов. В прошлом режим Асада подвергал этих людей дискриминации - у них не было школ на родном языке, проводилась политика арабизации населения. С другой стороны, у части курдов не было даже сирийских паспортов - правительство им их не выдавало. Одновременно, официальный Дамаск в 1980-е годы поддерживал РПК, предоставляя партии возможности для военного обучения и расширения влияния среди сирийских курдов. Некоторые из них стали военными РПК. Хотя сотрудничество с РПК было позднее прервано, организация все же располагала влиянием в Северной Сирии.



Когда режим Асада под давлением восстания, начавшегося в 2011 году (Саура), отступил из ряда регионов Сирии, включая север, власть там попала в руки курдского ополчения ОНС, которое возглавили партийные кадры РПК. Затем, при содействии США была создана объединенная военная организация ОНС с местными арабскими племенами и их ополчениями, получившая название СДС.



США поддержали СДС в борьбе с террористами. Однако, чем больше СДС, возглавляемые курдскими отрядами, теснили их, и чем больше они получали оружия от США, тем быстрее росло раздражение Турции. РПК, которое возглавляет сирийских курдов, ведет борьбу на территории Турции за автономию или независимость Турецкого Курдистана. Формирование на сирийской границе Турции, по сути, курдского государственного образования, управляемого РПК, это главный кошмар геополитики Эрдогана. Поэтому Турция постоянно усиливает военный натиск на курдов на севере Сирии.



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Вскоре после удара турецких ВВС по курдскому штабу, турецкая журналистка Амберин Заман, взяла интервью у военного руководителя сирийских курдов Мазлума Абди.



В своем первом интервью международным СМИ после того, как в прошлый вторник турецкий беспилотник нанес удар по штабу СДС на северо-востоке Сирии, Мазлум Абди, командующий СДС, сказал, что наиболее вероятной целью потенциального турецкого наземного наступления на контролируемые курдами районы будет город Кобани.



"Кобани - бастион курдского национализма в Сирии", указывает Амберин Заман. Именно здесь был сформирован антиисламистский альянс между коалицией во главе с США и сирийскими курдами. Американцы передали много оружия СДС в Сирии и вместе с ними вели операции против ИГИЛ (запрещен в России). На территориях, контролируемых СДС, до сих пор находятся войска США, около 1 тыс военных. Американцы не горят желанием поддержать турецкую операцию против их курдских союзников. Однако и Турция является союзницей США по НАТО…



Мазлум Абди выразил разочарование тем, что он назвал слабой реакцией США на десятки турецких авиаударов. Он так же сказал, что конфликт в Украине повысил ценность Турции в глазах как России, так и Запада.



Поскольку в Сирии присутствуют как американские, так и российские военные, и на их вооружении находятся системы ПВО, Турция вряд ли сможет проводить операции против курдов без согласия Вашингтона и Москвы.



Многие аналитики считают, что вялая реакция США на эскалацию действий Турции против сирийских курдов объясняется их желанием перетянуть Анкару на свою сторону. Да и Россия заинтересована в том, чтобы договариваться с Турцией и превратить ее в союзника, или, по крайней мере, не допустить ее превращения в сурового однозначного противника.



Поэтому вряд ли СДС получат поддержку США на сей раз, а значит, вероятность очередной крупной военной операции Турции, направленной против СДС, велика. Хотя американцы говорят, что они против турецкой операции, в нынешних условиях, по мнению Абди, "это слишком слабая защита для курдов". Американцы явно не готовы запрещать турецкое наступление. Причина именно та, о которой говорит Мазлум Абди: "Конфликт в Украине резко изменил и усилил международный статус Турции, прежде всего в глазах США".



Со своей стороны, Москва пока не дала согласия Анкаре на действия против курдов в Северной Сирии. Однако, во-первых, Москва так же демонстрирует заинтересованность в сотрудничестве с Турцией. Не говоря о политических задачах, Россия экспортирует в эту страну большие объемы нефти и газа, а также строит АЭС Аккую, стоимостью свыше 20 млрд долларов.



Во-вторых, Россия выдвигает по отношению к курдам требование перейти под крыло союзного Москве президента Сирии Башара Асада, который контролирует столицу Сирии, Дамаск, и ряд других регионов, в общей сложности 60% ее территории. Курды с этим не соглашаются. В такой ситуации Москва может решить, что ей не слишком интересно конфликтовать с Турцией из-за сирийских курдов. Ведь курды воспринимаются российским союзником, Асадом, как сепаратисты. Если Россия примет соответствующее решение, она просто может промолчать в ответ на турецкую операцию.



Но примет ли она его? Это не очевидно, поскольку Россия рассматривает Сирию, как сферу своих интересов и не горит желанием поддерживать растущее турецкое военное присутствие в этой стране. Весь вопрос в том, что Турция предложит взамен.



Почему СДС не хотят отступать из 30-километровой зоны? Потому что они хотели бы создать сплошную линию обороны и сферу влияния на сирийской-турецкой границе, имеющей протяженность 800 км, что усилит их позиции в споре с Анкарой. Кроме того, в случае, если Турция и ее арабские союзники из СНА (Сирийская национальная армия) войдут в Кобани, как минимум, части курдов, прежде всего людям, связанным с СДС, придется бежать. Между тем, в этой приграничной 30−50 километровой полосе проживают около 3 млн сирийских курдов.



Наконец, в планах Турции - переселение в приграничную сирийскую зону 1−2 млн сирийских арабских беженцев и создание там на их основе фактически, альтернативного сирийского протурецкого государства, управляемого антиасадовской оппозицией. Этот проект, если он будет в какой-то мере реализован, может привести к росту этнической напряженности между курдами и арабами.



Вероятность турецкой операции растет, по мере того как другие державы приходят к выводу, что им сегодня выгоднее иметь Турцию среди друзей, чем среди врагов. Но, с другой стороны, разговоры об этой операции идут уже очень давно, и до сих пор ни к чему не привели. Сопротивление России и США, держав, которые, каждая по своим причинам, не хотят расширения влияния Турции в Сирии, все же существует.