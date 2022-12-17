Ликвидация Православия как цель "проекта Украина", - Кирилл Фролов

12:01 19.12.2022 Выступление на Круглом столе, организованном фракцией ЛДПР 16 ноября



Кирилл Фролов



В случае пресловутой "заморозки" Православие в "укрорейхе" будет попросту уничтожено, ибо его уничтожение является сутью самой доктрины "украинства".



Доктрину украинцев как отдельного от русских народа разрабатывали польские реваншисты Фаддей Чацкий и Франциск Духинский, причем, за счет бюджета Российской Империи, – беспечность а таких вопросах, как религиозная и национальная идентичность, появилась не сегодня.



Цель – уничтожить Православие на Украине



Они создали Уманский лицей и Харьковский Коллегиум, в которых ковались кадры первых "украинцев". Духинский публично гордился тем, что ему удалось блокировать открытие первой русской школы в первой русской столице Киеве до 1811 го года.



Однако их труды не принесли никакого результата, более того воспитанные ими столпы "украинства", такие как Михаил Максимович и Пантелеймон Кулиш, разобравшись в исторических документах, публично отрекаются от "украинства" и пишут научные манифесты русского воссоединения ("О наименовании Киевской Руси Россией", "История воссоединения Руси"), Гоголь пишет своего "Тараса Бульбу", в котором убивает "украинство" и "европейский цивилизационный выбор" в лице Андрия.



Действительно отрицательно выдающейся личностью, реанимировавшей хиреющую идею "украинства", стал Львовский униатский митрополит Андрей Шептицкий. Видя грандиозные масштабы русского религиозного и национального возрождения в Галиции, когда в десятках галицких сел ставятся бюсты Пушкину, издается 34 русских газеты и журнала, он понимает, что остановить его можно только путем геноцида и силового подавления Православия. Он убеждает в этом власти Австро-Венгерской империи, которая развязывает геноцид православных русских. Людей свозили и истребляли в концлагерях "Терезин" и "Талергоф", самыми жестокими палачами которых были боевики Шептицкого – "сичевые стрельцы" (их именование является особенным издевательством, так как Запорожская Сечь считала себя русской и насмерть боролась с унией).



После Первой мировой войны, в которой они дружно работали на германский Генштаб, эта агентура досталась нацистам, Шептицкий идеологически и организационно обеспечил создание дивизии СС "Галичина" и батальона "Нахтигаль", его ученик Степан Бандера создал ОУН-УПА (запрещена в РФ). Таким образом, "украинство" и нацизм неразделимы.



Главное, что завещал Андрей Шептицкий императору Францу-Иосифу в своей аналитической записке "О мерах по отторжению русской Украины от России", это то, что отделение украинцев от русских только тогда будет необратимым, когда будет отделена Церковь и она после отделения будет подчинена Ватикану. Но публично эта новая уния будет провозглашена после соответствующей идеологической обработки верующих, а "Восточные патриархи, оплаченные правительством поддержат мои начинания".



Я неслучайно уделил столько место фигуре Андрея Шептицкого так как вся религиозная политика государства Украина является четкой, продуманной последовательной реализацией этого плана.



Исходя из этого факта, следует понимать, что ПЦУ является не самоцелью, а средством давления на Украинскую Православную Церковь с целью ее окончательного отрыва от Московского Патриархата, апофеозом чего должен стать анонсированный на днях визит Папы Римского в Киев, который должен стать символом объединения под омофором Ватикана УПЦ (уже без МП), ПЦУ и УГКЦ (униатской церкви), которое анонсировал на днях реальный лидер ПЦУ Луцкий "митрополит" Михаил Зинкевич.



Главная цель США на Украине будет достигнута



Я не знаю, кто, зачем и почему принял решение об отмене освобождения Киева, но Зеленский, в соответствии с давно проработанным планом, максимально использует факт отступления России для уничтожения Православия как такового, ибо УПЦ без МП – уже не будет Православной Церковью.



В качестве меры устрашения иерархии УПЦ СБУ и тероборона похитили известных апологетов УПЦ драматурга Яна Таксюра, священников Лавра (Березовского) и Василия Мирошниченко.



Затем, после русского отступления из-под Харькова, СБУ заводит уголовные дела против митрополитов Тульчинского Ионафана, Елизаветоградского Иоасафа, проводит массовые обыски у духовенства, которое СБУ публично обвиняет в шпионаже в пользу России. Политический процесс против митрополита Тульчинского и Брацлавского Иогафана (Елецких) входит в решающую стадию. В течение декабря будет вынесено решение о его посадке сроком на 3-5 дет. Ему подбросили символику ДНР, а портрет Патриарха Кирилла и так считается в "укрорейхе" преступлением.



Последствия подобных обвинений могут быть трагическими. На их основе в начале двадцатого века состоялись массовые политические процессы против карпаторусских православных священников и мирян, которые переросли в массовый геноцид карпатороссов с концлагерями "Талергоф", "Терезин", в результате которого Галицкая Русь превратилась в эпицентр русофобии.



Параллельно раскольники из ПЦУ заявляют о переходе на григорианский календарь богослужений, что является символом выхода из православной цивилизации и объединения с Ватиканом.



Все это началось до оставления русской армией российского города Херсон, а после его упоенный неожиданно свалившейся победой киевский режим, как и следовало ожидать, пошел в атаку на Церковь с удвоенной силой.



Готовится запрет всех житий русских святых (включая малороссийских), которые не просто считали себя русскими, но и опровергали саму доктрину украинства. Дело о песнопениях в Киево-Печерской Лавре с упоминаем термина Русь необходимо для создания прецедента для последующего "правового" запрещения "Повести временных лет", всех летописей и исторических документов, ибо они свидетельствуют о том, что на всем пространстве б.УССР живут русские, а термин Украина не несет никакого национального значения, а только региональное на небольшой части б.УССР.



Еще один мотив этого уголовного дела – создание "повода" для передачи Киево-Печерской Лавры раскольникам из "ПЦУ".



После оставления Херсона противник приступил не к заморозке, а к наступлению противника. Ускорился процесс подготовки к Синоду УПЦ, на котором должны быть отправлены в отставку девять старейших иерархов, не желающих полного разрыва с Русской Церковью и объединения с ПЦУ. Главный удар будет нанесен по Управделами, русину митрополиту Антонию (Паканичу). СБУ стравливает его с Одесским митрополитом Агафангелом, обещая его место. Сдав Агафангела и сев на его кафедру, Антоний теряет пост Управделами, как бы его не пытались обмануть возможностью усидеть на двух стульях сейчас.



Управделами, весьма вероятно, становится митрополит Новгород-Северский Климент (Вечеря) – член русофобской тройки в епископате УПЦ МП вместе с митрополитом Сумским Евлогием и архиепископом Ионой (Черепановым), которые в таком случае возьмут власть в УПЦ и сделают процесс объединения с ПЦУ и УГКЦ необратимым.



О судьбе Православия на Украине



Наместника Лавры митрополита Павла не спасет то, что он выгнал настоящих старцев, подвижников о. Евлогия, о.Захарию за поминовение Патриарха и церковную песню о Руси, за исполнение которой СБУ завело дело, которое является поводом для изгнания УПЦ из Лавры. После ее передачи ПЦУ наместником станет митрополит Александр Драбинко, который, уйдя в раскол, и стоит вместе с СБУ за этими процессами.



Как уже отмечено выше, Уголовное дело СБУ о лаврских песнопениях, открытое сразу после оставления Херсона русской армией, ясно свидетельствует о том, что вопрос о какой-либо промежуточной остановке, "программе-минимум" и "заморозке" вообще не стоит на повестке дня. Возможность "заморозки" существует только в воображении редакторов части российских телеграм-каналов. А ряд российских государственных СМИ рекламируют абсолютно антироссийский проект примирения с "укрорейхом", навязываемый Папой Римским и его московским пиарщиком Леонидом Севастьяновым, связанным с "капитулянтской башней".



Официальные лица США, включая президента Байдена, как и представители киевского режима, публично и прямо дали понять, что в качестве условия мира их устроит только полное военное поражение России и уничтожение Русской Православной Церкви на Украине – до этого о каких-либо мирных переговорах они не хотят и слышать.



Таким образом, как бы ни было сейчас тяжело, у России нет никакой альтернативы, кроме как продолжать войну до победного конца. А для этого придется очень серьезно напрячь внутренние ресурсы страны и по-настоящему мобилизовать и экономику, и общество. Страна должна осознать, что она вступила в полноценную большую, причем мировую войну, и перевести весь свой уклад жизни на военные рельсы.



Для всех членов Русской Православной Церкви, находящихся на всех ступенях ее священной иерархии, императивным в вопросе СВО является Пастырское Послание святого Патриарха Тихона против Брестского мира, ибо это не частное мнение, а изложение мнения Русской Церкви "именем Пастыреначальника Господа нашего Иисуса Христа: "…тот ли это мир, о котором молится Церковь, которого жаждет народ? Заключенный ныне мир, по которому отторгаются от нас целые области, населенные православным народом, и отдаются на волю чуждого по вере врага, а десятки миллионов православных людей попадают в условия великого духовного соблазна для их веры, мир, по которому даже искони православная Украина отделяется от братской России и стольный град Киев, мать городов русских, колыбель нашего крещения, хранилище святынь, перестает быть городом державы Российской, мир, отдающий наш народ и русскую землю в тяжкую кабалу, – такой мир не даст народу желанного отдыха и успокоения, Церкви же Православной принесет великий урон и горе, а отечеству неисчислимые потери… Устранит ли объявленный мир эти вопиющие к небу нестроения? Увы, оправдываются слова пророка: "Они говорят: "мир, мир!", а мира нет". Нет мира и нет радости, спутницы мира… Этот мир, принужденно подписанный от имени русского народа, не приведет к братскому сожительству народов. В нем нет залогов успокоения и примирения, в нем посеяны семена злобы и человеконенавистничества. В нем зародыши новых войн и зол для всего человечества…".



Кирилл Александрович Фролов, публицист, глава Ассоциации православных экспертов, руководитель отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ Источник - ruskline.ru/

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