Кокаиновая власть. Среди правящей элиты западных стран появляется все больше наркоманов

12:03 19.12.2022 Николай Петров

19.12.2022

Кокаиновая власть

Следы кокаинового порошка находили в официальных резиденциях главы МИД и премьер-министра Великобритании после проводившихся там вечеринок. Об этом сообщила на днях газета Guardian со ссылкой на собственные источники. По ее сведениям, следы кокаина обнаружили в поместье Чевенинг, которое МИД Британии использует для своих мероприятий, где незадолго до избрания премьер-министром Великобритании проводила вечеринку Лиз Трасс.



Сотрудники, работавшие в поместье, утверждают, что проверили остатки порошка с помощью тампона, который меняет цвет при контакте с кокаином, и этот анализ показал присутствие наркотика. Персонал утверждает, что дважды находил следы кокаина на боковом столике в комнате со столом для бильярда. Трасс была в то время министром иностранных дел и провела там собрание в выходные с 19 по 21 августа и в выходные со 2 по 4 сентября. Вместе с ней были многие ее политические союзники.



У Guardian есть также информация, что подобный порошок находили и в резиденции премьер-министра Великобритании после скандальных вечеринок во время карантина по случаю пандемии Ковид, когда этот пост занимал Борис Джонсон. Хотя сам он, насколько известно, там не присутствовал. Уборщики тоже находили там остатки белого порошка, а также небольшие пластиковые пакеты и тряпки, испачканные кровью и рвотными массами. Причем произошла эта вечеринка накануне похорон принца Филиппа, когда королеве пришлось переживать похороны мужа в одиночестве из-за ковидных ограничений.



Но внятного комментария ни в офисе Трасс, ни в офисе Джонсона для СМИ так и не дали. Там лишь заявили: "Это категорически не соответствует действительности" - и посоветовали с подобными претензиями обращаться в полицию. Guardian в свою очередь напомнила, что хранение наркотиков является в Великобритании уголовным преступлением и может привести к лишению свободы на срок до семи лет.



"Британия любит кокаин, и ее любовь к этому наркотику усиливается. Она "нюхает" больше кокаина, чем любая другая страна Европы. Употребление кокаина растет"", - заявил Жоао Матиас, сотрудник Европейского мониторингового центра по наркотикам и наркомании.



По данным Министерства внутренних дел, в Великобритании в 2017-2018 годах кокаин в виде порошка принимали 2,6% граждан в возрасте от 16 до 59 лет (в отличие от крэка, более "жесткой" разновидности этого наркотика, который за тот же период употребляли 0,1% населения), по сравнению с 2,4% в 2013-2014 годах.



Сейчас число молодых людей, употребляющих кокаин, больше, чем раньше: его пробовали 6% подростков в возрасте от 16 до 24 лет. Большая часть этого кокаина попадает в нашу канализацию, и ученые обнаружили, что с 2012 года его содержание в британской системе водоснабжения повысилось, говорит Матиас.



Однако употребление наркотиков в среде правящей элиты представляет, куда большую опасность. Британия – ядерная страна, ее лидеры имеют доступ к ядерной кнопке, а потому если такие правители нюхают кокаин, то это вполне может обернуться катастрофой.



Та же Трасс, будучи премьером, заявила, что она готова без колебаний нажать на ядерную кнопку. А под "кайфом" такое и в самом деле возможно.



Тема употребления наркотиков на самой вершине власти в США тоже не раз оказывалась в центре внимания СМИ. Об этом свидетельствует, в частности, громкий скандал с сыном президента США Джо Байдена Хантером, который сам признался, что употребляет "дурь". А в 2016 году пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест во время своего выступления перед журналистами намекнул, что тогдашний кандидат в президенты США Дональд Трамп употребляет наркотики. Ранее и сам Трамп заявлял, что на прошедшем раунде предвыборных дебатов его соперник – Хиллари Клинтон выглядела так, будто ее "чем-то накачали", после чего предложил проверить себя и ее на использование допинга перед очередными дебатами.



Наркотиками пользовался, как известно, даже такой "образцовый" президент США, как Джон Кеннеди. В молодости будущий президент командовал торпедным катером, который был протаранен японским эсминцем. При падении на палубу Кеннеди повредил спину, что напоминало о себе потом болевыми приступами. Для их купирования Кеннеди делали инъекции "витаминов", которые представляли собой ядреную смесь транквилизаторов не только снимавших боль, но и выполнявших роль своего рода допинга. На первых в истории США теледебатах Кеннеди чувствовал себя ужасно, но после сделанной в перерыве доктором Якобсоном инъекции впал в эйфорию и разделал под орех своего противника Ричарда Никсона.



Брат президента Роберт знал о его зависимости и пытался с ней бороться. Однако так ничего и не добился. Предполагают, что именно Джон Кеннеди подсадил на "дурь" свою любовницу - знаменитую кинодиву Мерилин Монро, то ли покончившую жизнь самоубийством, то ли ликвидированную американскими спецслужбами.



По данным исследований, США находятся на первом месте в рейтинге самых крупных потребителей наркотиков в мире. В 2021 году 107 000 человек там умерли от их передозировки. Около 71 000 из этих смертей приходится на передозировку фентанилом.



В 2021 году передозировка стала самой частой причиной смерти жителей США, обогнав коронавирус, рак, болезни сердца, огнестрельные ранения и т.д.



Наркотики употребляет и правящая элита в Европе. Самого президента Франции Эммануэля Макрона в их потреблении еще прямо не обвиняли. Однако было замечено, что он вовсе не считает наркоманию таким уж большим злом. Так, в сентябре 2016-го года Макрон утверждал, что легализация марихуаны была бы эффективна. "Сегодня конопля ставит проблемы безопасности, связанные с преступностью в трудных кварталах, финансированием оккультных сетей. Мы хорошо видим, что легализация конопли с этой точки зрения представляет интерес, а также эффективность". Тогда же президент Франции заявлял, что напрасно наказывают за коноплю, это лишняя трата времени для полиции и правосудия.



В настоящее наркогосударство превратили Нидерланды ее власти, где либерализация употребления марихуаны началась в 1976 году. Эта политика, получившая название gedoogbeleid, известна как "голландская модель", и именно поэтому в Амстердаме и Нидерландах возникли сотни "кофеен". И это обернулось для страны катастрофой. Питер Топс, социолог из Тилбургского университета и преподаватель Полицейской академии Нидерландов, описывает такой подход к употреблению наркотиков как стратегическую ошибку: "Это привело к появлению организованных преступных группировок, которые нашли Нидерланды настоящим раем не только в отношении производства каннабиса, но и производства других тяжелых наркотиков", а в результате - к росту преступности. Производство синтетических наркотиков в Нидерландах приносит 19 миллиардов евро в год, и эта страна в настоящее время является одним из крупнейших центров наркотрафика.



Усиленное внедрение "европейских ценностей" фактически превратило в страну наркоманов Украину. Подозревают в употреблении наркотиков и самого украинского президента Владимира Зеленского. На его неадекватное поведение во время публичных выступлений уже давно обратили внимание.



Так. психолог Алексей Захаров отмечает, что "основные признаки наркотической зависимости, которые наблюдаются у Зеленского: расширенные зрачки, несконцентрированный взгляд, очень часто облизывает губы. У него стрессовое поведение, неспокойные руки. И множество других показателей, которые говорят о том, что человек не в себе".



Но, как видно, наркотики в киевском истеблишменте принимает не только президент. Так депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель, представительница немецких "зеленых", наслушавшись нелепых речей депутатов от "незалежной", еще в январе нынешнего года прямо назвала украинских политиков наркоманами. "Они все на Украине наркотики принимают, или что здесь происходит?" - написала она в своем аккаунте в Твиттере*.



СМИ уже много писали о регулярном употреблении наркотиков в украинской армии. А президент России Владимир Путин в феврале этого года прямо заявил, что все украинское руководство является "шайкой наркоманов и неонацистов".



Такая ситуация напоминает Германию накануне гибели гитлеровского Рейха, когда среди элиты и в армии распространилось повальное увлечение наркотиками. Прием различных наркотических препаратов фактически был провозглашен государственной политикой. На лекарственных средствах наркотического действия сидели люфтваффе и вермахт. Немецким солдатам и офицерам перед боем выдавали специальные таблетки, которые существенно повышали их выносливость и позволяли воевать длительное время без отдыха и сна.



Известно, что в вооруженные силы Германии с 1939 по 1945 год было поставлено более 200 миллионов таблеток первитина. Баловалось различными наркотиками и руководство рейха. Имеется информация о том, что Адольф Гитлер тоже принимал первитин с 1942 года (по другим данным, еще раньше - с 1936 года) с помощью личного врача Теодора Мореля.



При этом после 1943 года инъекции начали делать по нескольку раз в день. Параллельно с этим Гитлеру делались инъекции юкодала. Так что к моменту смерти в 1945 году Гитлера уже можно было назвать наркоманом со стажем. Не отставали и другие главари рейха. Так, один из главных приближенных Гитлера, рейхсмаршал Герман Геринг, был заядлым морфинистом. Американцы, взявшие его в плен, обнаружили в его вещах 20 тысяч ампул с морфием. Так что то, что происходит сейчас на Западе, в том числе и на Украине, которая усвоила его "ценности", неудивительно. Остается только напомнить, какой трагический конец ждал Третий рейх. Источник - Столетие

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