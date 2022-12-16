|Экс-премьер Темир Сариев избран президентом Торгово-промышленной палаты Кыргызстана
12:11 19.12.2022
19 декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Завершились выборы президента Торгово-промышленной палаты Кыргызстана. Итоги сообщили в ведомстве.
Ранее президиум ТПП утвердил трех претендентов на должность главы палаты, отвечающих всем необходимым требованиям. Девять человек изъявили желание баллотироваться на пост, однако бороться будут трое.
Решением президиума ТПП к выборам допущены:
советник гендиректора по экономическим вопросам и инвестиционным проектам "Проектный институт "Кыргызгипрострой", экс-премьер-министр КР Темир Сариев;
учредитель и советник гендиректора компании INTEGRA Engineering Group Жодар Сайдилканов;
генеральный директор компании "Шумкар Логистик Компани" Авазбек Керимбаев.
Большинство голосов набрал Темир Сариев. Он стал новым президентом ТПП КР.
Напомним, бывший глава Торгово-промышленной палаты Марат Шаршекеев ушел в отставку. Он сложил свои полномочия по собственному желанию.