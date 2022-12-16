Экс-премьер Темир Сариев избран президентом Торгово-промышленной палаты Кыргызстана

12:11 19.12.2022

19 декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Завершились выборы президента Торгово-промышленной палаты Кыргызстана. Итоги сообщили в ведомстве.



Ранее президиум ТПП утвердил трех претендентов на должность главы палаты, отвечающих всем необходимым требованиям. Девять человек изъявили желание баллотироваться на пост, однако бороться будут трое.



Решением президиума ТПП к выборам допущены:



советник гендиректора по экономическим вопросам и инвестиционным проектам "Проектный институт "Кыргызгипрострой", экс-премьер-министр КР Темир Сариев;

учредитель и советник гендиректора компании INTEGRA Engineering Group Жодар Сайдилканов;

генеральный директор компании "Шумкар Логистик Компани" Авазбек Керимбаев.

Большинство голосов набрал Темир Сариев. Он стал новым президентом ТПП КР.



Напомним, бывший глава Торгово-промышленной палаты Марат Шаршекеев ушел в отставку. Он сложил свои полномочия по собственному желанию.