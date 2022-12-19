Кого Эрдоган намерен разменять в Сирии - Россию или США? - Ст.Тарасов

12:32 19.12.2022

19 декабря 2022



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести трехстороннюю встречу с участием президента Сирии Башара Асада. Если нормализация отношений между Анкарой и Дамаском состоится, это будет означать серьезную трансформацию во внешней политике Турции, что станет сенсацией.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган своим заявлением о том, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести трехстороннюю встречу с участием президента Сирии Башара Асада, обозначил контуры реализуемой Анкарой многоходовой комбинации. Дело в том, что слухи, часто подкрепляемые официальными заявлениями со стороны Москвы, Тегерана и Анкары о возможности проведения встречи Эрдогана с Асадом, стали активно циркулировать где-то с начала лета нынешнего года. Тогда они подавались в прессе как проявление посреднической мирной инициативы со стороны партнеров Турции в астанинском процессе по сирийскому урегулированию.



При этом 6 октября после саммита Европейского политического сообщества в Праге Эрдоган говорил, что о его личной встрече с Асадом в настоящее время не может быть речи. Позже он "неожиданно" заявил, что такая встреча состоится, "когда придет время". Потом он предположил сценарий налаживания отношений с Сирией по примеру турецко-египетского "потепления". Тогда Эрдоган и президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси при содействии эмира Катара шейха Тамим бин Хамад Аль Тани и спецслужб двух стран впервые с 2013 года встретились в Катаре на церемонии, посвященной началу чемпионата мира по футболу, и провели получасовые переговоры. Многое наводило на мысль, что Эрдоган готовится и к встрече с Асадом на территории какого-либо государства Ближнего Востока. Анкара предполагала, что такой ход мог бы устраивать Вашингтон, с которым она, как и с Москвой и Тегераном, продолжает вести закулисный диалог по проблемам сирийских курдов. Учитывая, что Сирия постепенно выбивается из региональной изоляции и налаживает сотрудничество с некоторыми странами арабского мира, Эрдоган рассчитывал, что ему удастся если не перехватить инициативу на этом направлении, то активно вклиниться в этот процесс.



Президенту Турции также важно было вбить клин и в российско-американский диалог на сирийском направлении, поскольку Москва и Вашингтон, независимо от поставленных целей, выступают против проведения Анкарой военной операции на севере Сирии. В этой связи Эрдоган даже обвинил США и Россию в том, что они "не выполнили" свое обещание отвести курдских боевиков от турецкой границы. "Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден прекрасно знают, что мы можем проводить подобные операции в этом регионе в любое время", - говорил Эрдоган. Тем не менее Вашингтон продолжает снабжать оружием формирования сирийских курдов, использует их в своей политике на турецком направлении. После переговоров начальника Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли с начальником Генерального штаба Турции Яшаром Гюлером стало ясно, что американцы не сдают сирийских курдов и выступают против наземной операции Анкары в Сирии, а Эрдогану не удается разыгрывать с США "карту Асада". В этой ситуации Анкара решила поставить ситуацию на "военную паузу" и стала предпринимать шаги на дипломатическом фланге.



Сначала Эрдоган организовал через одну из турецких газет "постановочное" интервью, в котором заявил, что "не будет просить у кого-то разрешения для того, чтобы провести встречу с сирийским лидером". Это был явный намек американцам. Затем он впервые за время всего сирийского кризиса и сложного многолетнего переговорного процесса по урегулированию ситуации в этой стране сам предложил Путину провести трехсторонние переговоры между главами Турции, Сирии и России. По словам Эрдогана, его российский коллега воспринял инициативу положительно. Таким образом, Анкара продемонстрировала смену игры и курса на сирийском направлении. Как сообщил замминистра иностранных дел России Михаил Богданов, Москва уже проводит "консультации с сирийскими друзьями по этой теме". Но до самой такой встречи еще далеко.



По мнению замглавы МИД России Сергея Вершинина, "если идти по пути учета озабоченностей сторон, идти по пути твердой приверженности суверенитету и территориальной целостности Сирии, все можно будет разрешить, тем более что от этого выиграют не только две страны, от этого выиграет в целом ситуация в регионе с точки зрения ее стабильности". Но в данной конкретной ситуации Эрдоган фактически бросает в бой Путина, понимая, что в случае успеха диалога Анкары с Дамаском резко станет меняться не только ситуация на всем Ближнем Востоке, но и возрастет влияние в этом регионе России. Плюс к этому произойдет расширение там экономического присутствия Москвы и появятся новые возможности для использования региональных транспортных коридоров. Тем самым Эрдоган своим предложением бросает вызов США и даже провоцирует их на определенные контрдействия.



В Вашингтоне понимают, что Анкара и Дамаск способны совместными действиями выбить из американской колоды курдскую карту и решить проблему обеспечения безопасности на своих границах с учетом своих национальных интересов. Эрдогану могут предложить вернуться к Аданскому соглашению 1999 года, заключенному между Сирией и Турцией, официально признать правительство Асада и создать новые отношения с Дамаском "в рамках регионального видения, в котором нет места Вашингтону". Помимо этого, как считает представитель Центрального командования США, может начаться процесс "выдавливания из Сирии американского военного контингента". Но Эрдоган будет выжидать и искать "нужный" момент для начала диалога с Асадом, ведь предлагаемые им "тонкие" моменты не исключают контактов с США для того, чтобы не очень возросло влияние Москвы.



Пока же остается множество открытых вопросов, но ответить на них будет возможно только в свете предстоящих событий и реакции на них со стороны американцев. Это и проверит качество дипломатической многоходовой игры Эрдогана. Но если нормализация отношений между Анкарой и Дамаском состоится, это будет означать серьезную трансформацию внешней политики Турции, что станет сенсацией.



19 декабря 2022

Станислав Тарасов