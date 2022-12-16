РосАрмия докладывает о зачистке города и укрепрайонов Марьинки

12:41 19.12.2022

Центр Марьинки зачистили от ВСУ

Пушилин: Центр Марьинки зачищен от украинских войск



19 декабря 2022, Антон Никитин

Центр Марьинки зачистили от украинских войск, укрепления ВСУ в этом населенном пункте почти перешли под контроль российских сил, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.



Пушилин сообщил, что в Марьинке высотки, которые служили очень серьезным укреплением противнику, практически находятся под контролем. Осталась совсем небольшая часть этого города, где украинские националисты еще могут удерживаться, заявил он в эфире канала "Россия 24".



Врио главы ДНР также сообщил, что часть позиций ВСУ, с которых 18 декабря были нанесены удары по Донецку, была уничтожена ночью ответным огнем российских сил. Были нанесены удары по скоплению противника в Авдеевке, Красногоровке, а также по западной части Марьинки, которая еще пока не находится под российским контролем, сказал он.



Ранее Пушилин сообщал, что Марьинку российские военные освободили уже на 80%.