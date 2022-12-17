Экс-премьер СССР Рыжков предложил вариант воссоздания Советского Союза

12:45 19.12.2022

Бывший глава Совета министров СССР Рыжков предложил воссоздать Советский Союз по принципу ЕС



19 декабря 2022, Антон Антонов

Воссоздать Советский Союз в том виде, в котором он существовал, нельзя, но можно это сделать на новых принципах, заявил бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков.



Рыжков заявил, что следует "стараться быть близко к европейскому объединению, где есть основа – Евросоюз и его органы". По его словам, "по принципу ЕС" и "на новых условиях" можно было бы организовать объединение стран на территории бывшего СССР, передает РИА "Новости".



Он заявил, что не нужно пытаться "воссоздать СССР по облику и подобию 1922 года", ведь государство – это "живой организм", который "развивается, стареет, болеет, периодически им надо заниматься". По словам Рыжкова, "не должно стоять все на месте, должно двигаться".



Напомним, 30 декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле праздновать эту дату не будут, хотя времена СССР считают важной частью истории. Президент России Владимир Путин говорил, что распад СССР для него оказался трагедией, как и для большинства граждан страны.