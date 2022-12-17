Узбекистан отправил первый контейнерный поезд через Каспий

14:34 19.12.2022

С ташкентской станции Сергели отправился первый грузовой поезд Узбекистана, который пройдет по Срединному коридору через Каспийское море. Он везет медный концентрат в болгарский порт Бургас.



По Транскаспийскому международному транспортному маршруту 16 декабря из Узбекистана отправился первый грузовой поезд, сообщила пресс-служба компании "Узтемирйулконтейнер". Состав отправился со станции Сергели в Ташкенте.



Поезд будет передвигаться по маршруту: Узбекистан - Туркменистан - Азербайджан - Грузия - Болгария. Общая протяженность пути составит более 4000 км.



транскаспийский коридор, железная дорога



Поезд состоит из 46 вагонов и 91 транспортного контейнера с грузом медного концентрата Алмалыкского горно-металлургического комбината. Конечная точка его маршрута - болгарский порт Бургас.



Состав был организован в сотрудничестве с зарубежными партнерами из Туркменистана (компания "ТЛЦТ"), Азербайджана (ADY Container) и Грузии (GR Logistics and Terminals).



Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), также известный как Срединный коридор, создан для доставки товаров из Центральной Азии в Европу. Он проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее - в Европу.



В перевозках задействованы железнодорожный и морской транспорт. Общая протяженность всего маршрута 11 тысяч км. ТМТМ начал функционировать в 2017 году. Союз состоит из 8 стран-перевозчиков: Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузия, Китай, Польша, Румыния, Украина и Турция. Узбекистан вступил в ТМТМ в 2021 году в качестве ассоциированного члена.