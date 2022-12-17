В госорганах Узбекистана будут проводить "гендерный аудит". Считать баб?

14:36 19.12.2022

В госорганах Узбекистана начнут проводить гендерный аудит - оценку соблюдения законодательства о гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин, а также обеспечения комплексного гендерного подхода, в том числе в кадровой политике. Осуществлять аудит будет Федерация профсоюзов.

Сегодня, 10:20 Политика

В государственных органах и организациях Узбекистана будет проводиться гендерный аудит. Это предусмотрено поправками в закон "О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин", утвержденными законом от 15 декабря.



Под гендерным аудитом понимается изучение и оценка состояния соблюдения требований законодательства о гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин, а также комплексного гендерного подхода в деятельности госорганов и организаций, в том числе при проведении кадровой политики.



Комплексный гендерный подход - это организация госорганами своей деятельности, в том числе проведение кадровой политики в соответствии с законодательством о гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин.



Гендерный аудит проводится на основании трехлетнего плана Федерацией профсоюзов Узбекистана в рамках общественного контроля. Он осуществляется на основе утвержденной методики с учетом специфики деятельности госорганов.



Для проведения гендерного аудита на общественных началах могут привлекаться специалисты, обладающие необходимыми знаниями и опытом работы в соответствующей сфере.



Информация и предложения по результатам аудита направляются в Республиканскую комиссию по вопросам повышения роли женщин в обществе, гендерного равенства и семьи не позднее 10 рабочих дней после проведения аудита.



Республиканская комиссия по вопросам повышения роли женщин в обществе, гендерного равенства и семьи в течение месяца должна рассмотреть информацию и предложения по результатам аудита. По итогам этого она должна определить меры, направленные на поэтапное внедрение комплексного гендерного подхода в деятельность госорганов, в том числе при проведении кадровой политики, а затем контролировать их реализацию.



Информация о результатах гендерного аудита размещается на официальном сайте Федерации профсоюзов.