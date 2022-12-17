В Оше майор полиции проглотил взятку (деньгами)

14:57 19.12.2022

Майор милиции проглотил деньги при задержании за взятку: Он добивается передачи дела в прокуратуру на дорасследование



Turmush - Бывший следователь ОВД Кадамжайского района, задержанный за вымогательство взятки, продолжает судебные разбирательства.



Задержание проводилось в середине ноября 2017 года. В Службу внутренних расследований МВД Оша 17 ноября обратился житель Ошской области с заявлением о факте противоправного деяния коррупционной направленности со стороны сотрудников ОВД Кадамжайского района.



Как сообщали в пресс-службе МВД, установлено, что сотрудники милиции водворили на стоянку Кадамжайского РОВД автомашину марки "Хендай Портер", принадлежащую заявителю. Выяснилось, что грузовик был гружен металлом.



За положительное решение материала по данному делу двое сотрудников милиции стали вымогать денежные средства в крупном размере.



Следственный отдел ГКНБ по Баткенской области возбудил уголовное дело по статье 313 ч.2 ("Вымогательство взятки") Уголовного кодекса. Для дальнейшего расследования дело было передано Службе внутренних расследований МВД города Ош.



В рамках возбужденного уголовного дела 18 ноября при получении денежных средств в сумме 100 долларов и 13 тыс. сомов был задержан следователь Кадамжайского района, майор милиции Б.Н.



Расследование после проводило УГКНБ по Баткенской области.



После расследования, материалы были переданы на рассмотрение в судебных органах.



В материалах дела говорится, что при задержании Н.Б. пытался скрыться, а также уничтожить доказательства - 100 долларов и 13 тыс. сомов. Кроме того, денежные средства он проглотил, а впоследствии, при проведении следственных мероприятий его стошнило и деньги вышли наружу.



Сам фигурант дела в ходе судебных разбирательств озвучивал, что не помнит, действительно ли проглотил часть суммы, так как находился в шоковом состоянии.



Обвиняемый майор милиции высказывал мнение, что во всем произошедшем виноваты сотрудники Службы внутренних расследований МВД. Все произошло 18 ноября 2017 года, в тот день он был на дежурстве и поэтому расследование проводил он. Когда пригласил водителя, то он сразу же начал предлагать деньги. Попросил написать его объяснительную по произошедшему. Он вышел из кабинета на 3 минуты, а после вновь зашел. Это говорит лишь о том, что все было заранее спланировано, считает фигурант дела.



Сейчас материалы дела направлены на рассмотрение Верховного суда.



Кадамжайский районный суд и коллегия Баткенского областного суда признали следователя виновным и назначили штраф в размере 890 тыс. сомов. Дело дошло до Верховного суда, который решением от 19 июля 2019 года отменил решения и направил материалы на новое рассмотрение в суд первой инстанции.



После чего разбирательства вновь продолжились.



Постановлением Кадамжайского районного суда от 14 сентября 2022 года ходатайство фигуранта дела Б.Н. о направлении дела в прокуратуру для восполнения следствия удовлетворен частично.



Уголовное дело по ст.320 ч.2, ст.326 ч.1 УК (2017) в отношении Б.Н. возвращено прокурору Баткенской области для восполнения пробелов следствия.



Определением Баткенского областного суда от 28 октября 2022 года постановление Кадамжайского районного суда от 14 сентября 2022 года отменено, дело направлено на новое рассмотрение по существу в Кадамжайский районный суд.



В Верховный суд фигурант Н.Б. обратился с кассационной жалобой. Он просил отменить определение Баткенского областного суда от 28 октября 2022 года, оставить в силе постановление Кадамжайского райсуда от 14 сентября 2022 года.



Материалы взяты в производство.