Фильм Актана Арыма Кубата "Эсимде" выиграл Гран-при кинофестиваля "Евразия"

15:05 19.12.2022

Анастасия МОКРЕНКО



Фильм Актана Арыма Кубата "Эсимде" выиграл Гран-при кинофестиваля "Евразия"







Накануне в Алматы прошла торжественная церемония закрытия XVI международного кинофестиваля "Евразия". Об этом сообщила дирекция кинофорума.



В международном конкурсе кинофестиваля представлены фильмы из Франции, Чехии, Турции, Украины, Грузии, России, Азербайджана, Эстонии, Ирана, Китая, Казахстана и Узбекистана.



Лучшим фильмом стал "Эсимде" (режиссер Актан Арым Кубат, Кыргызстан).



Международный кинофестиваль "Евразия" - самый крупный и авторитетный кинофорум страны, единственный казахстанский кинофестиваль, аккредитованный Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF). Престижное британское издание International Film Guide включило "Евразию" в список 35 лидирующих мировых кинофестивалей.



Напомним, в 2022 году фильм "Эсимде" выиграл "Азиатский Оскар".