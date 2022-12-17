Вышла монография Д.Аманжоловой и др. "Советская федерация: от империи к модерности. 1917–1941 гг."

18:03 19.12.2022

Опубликована монография Д.А. Аманжоловой, К.С. Дроздова, Г.В. Костырченко, Т.Ю. Красовицкой "Советская федерация: от империи к модерности. 1917–1941 гг."



Аманжолова Д.А., Дроздов К.С., Костырченко Г.В., Красовицкая Т.Ю. Советская федерация: от империи к модерности. 1917–1941 гг. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2022. – 832 c. ISBN 978-5-98712-330-0



В монографии анализируются проблемы формирования советской федерации в 1917–1941 гг., обеспечившей модернизационный скачок для всех народов СССР.



Авторы рассматривают амбивалентный процесс создания и развития Советского Союза сквозь призму взаимоотношений центра и этнополитических элит, уделяя особое внимание специфике конструирования наций, характеру и способам обеспечения устойчивости государства и управления.



Смысл и значение советского федерализма оцениваются в контексте трансформации имперской государственности.



Отдельное место занимают проблемы функционирования РСФСР как крупнейшей федеративной республики, характер политики в отношении национальных меньшинств.



Анализируются дискуссионные вопросы концепта "советский народ".



Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 21-09-43009 СССР.