Израиль готов парализовать аэропорты Сирии, - НГ

18:33 19.12.2022

18.12.2022



Сосед Дамаска встревожен грузовыми рейсами из Ирана

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Власти Израиля намерены предотвратить полноформатное восстановление воздушного сообщения между Сирией и Ираном, потому что маршрут, по их оценкам, используется для перевозки вооружений. В полуофициальных разговорах представители еврейского государства утверждают, что изучают различные варианты, в том числе нанесение мощных, "парализующих" ударов по сирийским аэропортам. В этом году бомбардировки дамасской воздушной гавани не только нарушили трафик, но и, как кажется, спровоцировали у иранских официальных лиц недовольство российской стороной.

О том, что Израиль занят проблемой подозрительного воздушного сообщения между Сирией и Ираном, рассказали источники издания Breaking Defense. По их словам, в последнее время лояльные Тегерану иррегулярные формирования стали вести себя более свободно в оперативном плане в Арабской Республике, в связи с чем Армия обороны (ЦАХАЛ) задумалась о кинетических и некинетических методах противодействия. Несмотря на то что, по признанию собеседников Breaking Defense, противник теперь неохотно использует наземные конвои для транспортировки военной продукции, его акцент смещается в сторону эксплуатации гражданской авиации. Израильтяне подсчитали, что Иран совершает грузоперевозки в Сирию трижды в неделю.



Большинство рейсов из Ирана в Сирию, а затем в Ливан, по наблюдениям израильского исследовательского центра "Альма", совершает сирийская авиакомпания Mahan Air, которая больше 10 лет назад попала под западные санкции за транспортировку вооружений в тесном взаимодействии с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), влиятельной в Иране военно-политической организацией, и шиитской группировкой "Хезболла". Считается, что основанный в 1991 году перевозчик напрямую связан с ближайшим окружением президента Башара Асада. Компания обладает приличным авиапарком в 54 борта и выполняет полеты не только в Сирию и Ливан, но и в десятки точек Ближнего Востока, Средней Азии и Восточной Европы.



По словам израильских официальных лиц, самым простым подходом было бы нанесение ударов по самолетам Mahan Air, пока те находятся на земле, однако есть опасения, что подобная бомбардировка грузовых машин в гражданском аэропорту будет иметь серьезные последствия. Вместо этого военные чиновники прорабатывают варианты с хакерским взломом инфраструктуры аэропортов, а также банальным уничтожением взлетно-посадочной полосы, как это происходило в этом году в международном аэропорту Дамаска. Причем власти еврейского государства делают особый акцент на том, что им удалось в значительной степени избежать репутационного ущерба, когда посадочная полоса столичной воздушной гавани в сентябре подверглась обстрелу.



Правда, собеседники Breaking Defense утверждают, что до настоящего момента трансграничные удары ЦАХАЛ по дамасскому аэропорту были скорее символическим предупреждением, нежели попыткой реального уничтожения. Если командование всерьез решит вывести из строя объект, то, вероятно, нападению подвергнется не только полоса, но и системы управления и навигации, утверждают официальные лица. "У Израиля есть все инструменты для такой атаки, которая сделает аэропорт слепым, глухим и просто парализует его", – заявил в разговоре с изданием отставной офицер израильских ВВС. Вероятно, такое нападение будет проводиться синхронно с кибервмешательством, рассчитанным на прекращение трафика.



Удары Израиля по дамасскому аэропорту в этом году привели к тому, что иранские официальные лица стали выражать недвусмысленное недовольство Москвой. Суть претензий раскрыла ливанская газета "Аль-Ахбар", являющаяся рупором "Хезболлы". По словам ее источников, Тегеран и лояльные ему формирования ожидали, что российская сторона попытается предотвратить трансграничные атаки ЦАХАЛ на инфраструктуру воздушной гавани. Именно это, сетовали иранцы, представляло предмет договоренностей между ними, Россией и сирийским руководством. Правда, по одному из условий этой сделки, раскрытой "Аль-Ахбар", Тегеран давал обязательство перенести свою военную деятельность подальше от дамасского аэропорта.



Нарративом последних недель, противоположным израильским угрозам, стали спекуляции, что Израиль опасается наносить удары в районе Дамаска из-за якобы появившихся там средств противовоздушной обороны иранского производства. Никто из участников конфликта эти данные официально не подтверждал. Эксперты, впрочем, говорят, что для авиации ЦАХАЛ нет никакой проблемы выпускать ракеты по целям в Сирии, находясь за пределами сирийского воздушного пространства: чаще всего такие нападения совершаются с израильской стороны Голанских высот или со стороны соседнего Ливана, у которого нет серьезных средств защиты.



Сама "страна кедров" также рискует столкнуться с бомбардировками. Источники саудовской газеты "Ашарк аль-Аусат" в этом месяце информировали, что Израиль не против инициировать удар и по аэропорту Бейрута в том случае, если иранское вооружение окольными путями попадет и туда. До этого еврейское государство воздерживалось от столь откровенных угроз.