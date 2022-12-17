Метеороид пробил обшивку "Союза МС-22". МКС пикирует в Землю

18:37 19.12.2022

В Роскосмосе назвали версии причин ЧП на корабле "Союз МС-22"



19 декабря 2022, Елизавета Шишкова

Причины повреждения корабля "Союз МС-22" выясняют две рабочие группы, сообщили в Роскосмосе. По предварительным данным, повреждение могло быть вызвано попаданием микрометеороида или космического мусора.



Эксперты анализируют техническое состояние корабля и определяют дальнейшие действия наземных специалистов и экипажа российского сегмента станции, передает ТАСС.



В Роскосмосе добавили, что повреждение корабля могло быть вызвано попаданием микрометеороида или космического мусора в наружный холодильник-радиатор, расположенный на приборно-агрегатном отсеке "Союза МС-22".



В корпорации подчеркнули, что ситуация никак не отразилась на экипаже МКС, а необходимости в эвакуации космонавтов нет.



Ранее в Роскосмосе заявили, что температурный режим в корабле "Союз МС-22" после нештатного повышения продолжил снижаться.



Газета ВЗГЛЯД объясняла, чем опасно для космонавтов редчайшее ЧП на орбите.