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Журналисты Токаеву: Дело против Козачкова саботирует обещанные Вами политические реформы
18:55 19.12.2022

Представители медийного сообщества и общественники обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой помочь освободить известного казахстанского журналиста Михаила Козачкова, задержанного накануне сотрудниками агентства по финансовому мониторингу (АФМ), передает корреспондент агентства.

"Задержание известного журналиста Михаила Козачкова – это вопиющий пример нарушения конституционных прав гражданина, самих фундаментальных основ законодательства нашей страны и международных обязательств, взятых на себя Казахстаном. Его публично, без суда, назвали виновным в ряде серьезных преступлений, нарушив тем самым статью 77 Конституции РК. Подробный обвинительный пресс-релиз был распространен практически сразу после задержания", - говорится в обращении на имя Токаева в понедельник.

Подчеркивается, что право Козачкова на защиту также было грубо нарушено.

"В течение нескольких часов он был фактически лишен гарантированного Конституцией права на юридическую помощь. Обыск в квартире Козачкова проходил без присутствия адвоката, которого сотрудники АФМ просто не пустили внутрь, даже когда он пытался войти с вызванными на место сотрудниками полиции. Адвокат также был лишен возможности на конфиденциальную беседу с Михаилом Козачковым. Кроме того, ряд предъявленных Козачкову обвинений относится к сфере деятельности полиции и не входит в компетенцию АФМ. Этих фактов вполне достаточно, чтобы признать действия АФМ в отношении Михаила Козачкова незаконными и недопустимыми", - сказано в обращении.

Незадолго до задержания журналист сообщил об угрозах, поступающих в его адрес и в адрес его детей, а также об активно распространяемой о нем клевете в соцсетях и мессенджерах.

"Все это наводит на подозрения о заказном характере этого дела, связанном с журналистскими расследованиями, которые проводил и публиковал Михаил Козачков. Михаил Козачков – опытный журналист, известный своими острыми критическими материалами о коррупции и других нарушениях закона, в том числе, в правоохранительных и судебных органах. Все свои статьи он писал, опираясь на документы и факты. Есть серьезные основания сомневаться в справедливости и объективности расследования, поскольку действия правоохранительных органов практически саботируют обещанные Вами политические реформы и построение Справедливого Казахстана – Әділетті Қазақстан. Считаем, что Михаил Козачков должен быть немедленно освобожден, а виновные в допущенных нарушениях его прав – привлечены к ответственности", - подчеркивается в обращении.

Под обращением подписались:

Карлыгаш Джаманкулова, президент Международного фонда защиты свободы слова "Әділ сөз"

Тамара Калеева, учредитель Международного фонда защиты свободы слова "Әділ сөз"

Жемис Турмагамбетова, исполнительный директор Общественного фонда "Хартия за права человека"

Сейтказы Матаев, председатель правления Союза журналистов Казахстана

Евгений Жовтис, директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности

Асет Матаев, Международное информационное агентство КазТАГ

Галия Аженова, Международный фонд защиты свободы слова "Әділ сөз"

Мадина Алимханова, Международный фонд защиты свободы слова "Әділ сөз"

Елена Цой, Международный фонд защиты свободы слова "Әділ сөз"

Елена Малыгина, Международный фонд защиты свободы слова "Әділ сөз"

НуркенХалыкберген, эксперт по PR

Чингиз Лепсибаев, ОФ Eurasian Expert Council

Вячеслав Абрамов, генеральный директор издания Vlast.kz

Динара Сатжан, журналист

Тимур Гафуров, главный редактор "Нашей Газеты" (Костанай)

Аскар Актлеуов, ОФ "Тілші" (Актобе)

Майя Шуакбаева, "Первый канал Евразия"

Айкен Муканова, журналист и PR специалист (Астана)

Айнур Сапарова, журналист "Ак Жайык" (Атырау)

Алишер Еликбаев, специалист по коммуникациям

Лев Гузиков, журналист-фрилансер (Атырау)

Санжар Бокаев, политолог

Асель Караулова, "Казахстанский Пресс-Клуб"

Ринат Балгабаев, PR-консультант

Катерина Попкова, ТК "Хабар 24" (Шымкент)

Нурсултан Аббаз, ТК "Хабар 24" (Шымкент)

Алена Горбачева, ТК "Седьмой канал"

Редакция газеты "Время"

Редакция сайта "Nege.kz"

Аскар Джалдинов, журналист

Руслан Бахтигареев, администратор паблика "Журналисты, пиарщики, блогеры Казахстана"

Марат Шибутов, политолог, член общественного совета Алматы

Сергей Пономарев, депутат маслихата Алматы

Досым Сатпаев, политолог, группа оценки рисков

Марина Низовкина, ТК "Атамекен" (Шымкент)

Аян Шарипбаев, редактор канала Elmedia

Асель Кожакова, коммуникационное агентство Redpoint Kazakhstan

Амир Касенов, шеф-редактор агентства КазТАГ

Источник - zonakz.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1671465300


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