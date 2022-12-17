Путинерия. В России создано новое детское движение

19:03 19.12.2022

Участники съезда детского движения окончательно выбрали название "Движение первых"



19 декабря 2022, Дмитрий Зубарев



Участники съезда Российского движения детей и молодежи в третий раз проголосовали за название движения, большинством голосом было выбрано название "Движение первых". Голосование прошло в понедельник в московском "Манеже".



В третий раз на голосование было вынесено пять названий. За название "Движение первых" проголосовало 760 человек, за "Новое поколение" – 326, за "Пионеры" – 56 человек, за "Движение имени Гагарина" – 51, за "Юность" – 76, передает ТАСС. Итоги предыдущих голосований были отменены.



Напомним, в воскресенье в Москве открылся I Съезд Российского движения детей и молодежи (РДДМ), объединив почти полторы тысячи участников из всех 89 субъектов России: детей, а также вожатых и волонтеров.