Страны ЕС согласовали потолок цены на газ

19:57 19.12.2022

19 декабря 2022, Вера Басилая

Страны ЕС согласовали лимит цен на газ, он будет введен с 15 февраля в случае достижения ценовой отметки в 180 евро/мегаватт-час, сообщил источник, относящийся к чешскому председательству в сообществе.



По данным источника в ЕС, договоренность об ограничении цен на газ была достигнута почти единогласно, согласие на потолок цен на газ дала и Германия, которая несколько месяцев отвергала возможность соглашения, передает ТАСС.



Источник также пояснил, что потолок цен на газ в ЕС будет введен с 15 февраля в случае достижения ценовой отметки в 180 евро/мегаватт-час (около 1900 евро за тысячу кубометров).



Ранее агентство Bloomberg сообщило, что председательствующая в Совете ЕС Чехия предложила снизить потолок цен на газ до 188 евро за МВт·ч.



Между тем отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов.



Посол по особым поручениям МИД Юрий Сентюрин заявил, что Европейский союз, вводя потолок цен на газ, использует контррыночные инструменты, которые приведут к деградации законов рынка.