Расисты застебали "африканскую" сборную Франции по футболу

20:38 19.12.2022

Темнокожие футболисты сборной Франции Кингсли Коман, Орельен Тчуамени и Рандаль Коло-Муани подверглись травле на почве расизма после поражения в финале чемпионата мира-2022. Об этом сообщает The Athletic.



Пользователи стали писать оскорбительные сообщения в социальных сетях игроков и сопровождали их эмодзи с обезьянами и бананами. После этого Тчуамени ограничил возможность комментирования постов, а Коло-Муани отключил комментарии. При этом Коман не стал реагировать на ситуацию.



Коло-Муани не смог поразить ворота сборной Аргентины в дополнительное время. Коман и Тчуамени не реализовали удары в решающей серии пенальти.



18 декабря Франция в статусе действующих победителей чемпионата мира проиграла Аргентине в решающем матче турнира в Катаре. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина - 4:2.