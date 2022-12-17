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Экологическую партию Узбекистана возглавил Абдушукур Хамзаев
20:57 19.12.2022

Главой Экопартии Узбекистана избран Абдушукур Хамзаев
Председателем Экологической партии Узбекистана избран Абдушукур Хамзаев. Он с июня был заместителем председателя партии, ранее работал замглавы Государственного комитета лесного хозяйства и директором НИИ лесного хозяйства.
Сегодня, 18:03 Политика
Председателем Экологической партии Узбекистана на ее пленуме в понедельник избран Абдушукур Худойкулович Хамзаев, сообщается на сайте партии.

Абдушукур Хамзаев родился в 1973 году в Узунском районе Сурхандарьинской области. В 1995 году окончил Самаркандский сельскохозяйственный институт, в 2013 году - Академию государственного управления при президенте. Специальность - ученый-агроном. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор.

Много лет занимается вопросами экологии и охраны окружающей среды, имеет научно-педагогический и управленческий опыт. Он, в частности, был заведующим кафедрой и проректором Самаркандского сельскохозяйственного института , заместителем председателя Государственного комитета лесного хозяйства, более пяти лет работал директором НИИ лесного хозяйства. С июня был заместителем председателя исполнительного комитета центрального совета партии.

Является автором 17 сортов сельскохозяйственных культур и 16 патентов на изобретения, опубликовал более 270 научных работ.

На посту лидера партии он сменил Нарзулло Обломуродова, который в декабре 2021 года был назначен председателем Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
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