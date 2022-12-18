Диванный оптимизм обреченных. КазПравительство напоминает похоронную команду, - А.Косанов

00:07 20.12.2022

Амиржан КОСАНОВ, специально для "Новой"-Казахстан"

Президент Казахстана уже "поздравил" свой народ с Новым Годом



Странные ощущения у меня после расширенного заседания правительства с участием президента: несмотря на бравые заявления и заверения правительства и Нацбанка, в зале незримо присутствовал дух обреченности. Причем, обреченности трехсторонней: президента, правительства и народа.



Меня в последнее время мучает вопрос: почему от президента периодически исходят разумные, правильные тезисы и требования (его оценки сродни нашим, оппозиционным), а жизнь от этого не улучшается: не создаются рабочие места, не растут доходы граждан, не встает с колен угробленная коррупционерами и некомпетентными менеджерами экономика?



Видимо, это беспокоит и самого президента: он не только раскритиковал общую ситуацию в стране ("За 11 месяцев текущего года рост экономики замедлился с 4,6 до 2,7 процентов. Инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6 процентов"), но и впервые открыто заявил о саботаже своих решений и поручений: "Многие прямо говорят, что власти на местах не хотят слышать народ, саботируют политику президента".



Думаю, что получив полный контроль над спецслужбами, президент точно знает, кто саботирует его решения. Но пока не назвал ничьих фамилий.



Не исключаю противодействие попыткам его реформ со стороны наиболее состоятельных, амбициозных, обиженных представителей старого Казахстана (кстати, госпропаганда считает этот фактор определяющим).



Саботаж выражается не только в пассивности бюрократической машины при реализации инициатив президента. Взять, например, громко разрекламированный фонд "Қазақстан халқына", иниицированный Токаевым, цель которого - оказание благотворительной помощи населению в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки, культуры и спорта. Деятельность фонда сопровождается громкими скандалами. Один из них, по сообщения СМИ, случился с закупом сверх-дорогостоящего препарата "Спинраза" для лечения "спинальной мышечной атрофии", партия которого на сумму 2,5 млрд тенге была ввезена в Казахстан без разрешительных документов, то есть, фактически контрабандой.



А жителям в замерзающих Экибастузе и Риддере Фонд вообще не оказал никакой "социальной поддержки" – не выделив им ни тиына: на них же, в отличии от дорогостоящих лекарств, "не наваришься". Да и отечественные богатеи, похоже, тоже тихо саботируют это начинание президента – отчисляя в этот фонд, "нажитые непосильным трудом", капиталы скудно и не охотно, что, в свою очередь, весьма показательно.



Главная причина же всех наших неурядиц в уникальной ситуации, когда второй президент до сих пор ведет себя, как руководитель, который никак не может определиться со своим местом в политической системе: он хочет построить Новый Казахстан, а действует, доставшимся ему в наследство от Назарбаева, старым авторитарным инструментарием.



По-старинке проводятся и заседания правительства: взбучка от президента и его очередные поручения. Причем, несмотря на жесткую и нелицеприятную критику с его стороны, на манеже остаются все те же.



Дошло до того, что президент прилюдно (на моей памяти впервые в новейшей истории Казахстана) задал вопрос: "Хочу получить искренний ответ от премьер-министра: можно ли вступить в новый год с этим составом правительства? Может ли правительство реализовать предвыборную программу президента?".



Думаю, это не столько дипломатическая вежливость и корректность Токаева, сколько его нерешительность: не дай бог, обидеть какой-нибудь клан (у нас каждый министр – чей-то ставленник), и не заполучить очередного саботажника. Возможно, в силе еще и былые договоренностями с Назарбаевым?



По большому счету, истинным соратникам (коими априори должны быть участники тандема "президент-премьер") при телекамерах такие вопросы не задают. Возможно в ответ президент ждал от премьера заявления об отставке? Не дождался, ибо Смаилов бодро отрапортовал: "Я, как премьер-министр, хочу заявить, что сделаю все, чтобы поставленные президентом задачи были решены", и тем самым, по сути, обеспечил себе политическое алиби: как после таких слов президент может его уволить. Тем более, после того, как премьер, подыгрывая президенту, в его стиле, публично обратился к своим министрам: "Те, кто не уверен в своих силах и не может принимать решения, можете уже сейчас освобождать место и подавать прошение об отставке".



Эти слова – свидетельство того, что наше правительство – отнюдь не сплоченная команда единомышленников, а результат торга между существующими кланами. В настоящей команде публично не ставят друг другу такие условия.



На этот счет есть казахская пословица, которая гласит: "кет десе, ит те кетеді" ("когда говорят "уйди" - и собака уходит"). Честно говоря, после такой уничтожающей и уничижительной критики (по сути, троллинга) со стороны президента (и общем недовольстве общества), исходя, как из политических соображений, так и из элементарных правил общепринятого бюрократического этикета, всему составу правительства нужно было бы подать в отставку.



Но повторяется староказахстанский стиль управления: наше правительство живет исключительно поручениями президента, не желая брать на себя ответственность. И сколько еще президент будет переставлять ему ноги, решая за него что и как делать?



Мы тут целую Конституцию за несколько дней меняем, неужели нельзя утвердить и новые подходы к работе правительства? Чтобы оно стало единой командой. Чтобы защищало в многопартийном парламенте собственную (а не написанную президентом) экономическую программу. А если она провалена – уходило в полном составе в отставку.



Гвоздем выступления президента, конечно, стали слова о социальных сетях, в которых, по его мнению, "нельзя воспринимать каждый комментарий "диванного эксперта" как всенародную поддержку или, наоборот, как всеобщее порицание и осуждение": "Многие люди используют потенциал социальных сетей в угоду своих личных интересов. К сожалению, государственные органы ведутся на это, что зачастую приводит к нерациональному использованию имеющихся ресурсов",- посетовал Токаев.



Бесспорно, социальные сети - зеркало и трибуна общества, в них без всякой цензуры, в отличии от государственных и подконтрольных СМИ, отражаются происходящие события и настроения в обществе. Но и критика президента отчасти справедлива: нередко соцсети становятся инструментом манипулирования общественным мнением, шантажа и заказного информационного киллерства. А многие чиновники, саботируя поручения президента, занимаются в них самолюбованием и проплачивают размещения хвалебных мнений о себе.



Токаев только недавно убедительно победил на выборах, казалось бы, в его речах должна быть не безысходность, а сплачивающий нацию здоровый оптимизм грядущих преобразований. Увы, прогноз, сделанный им безрадостен: "…следующий год, вероятно, будет более сложным и трудным, чем нынешний".



Можно сказать, что президент таким образом уже "поздравил" свой народ с Новым Годом.