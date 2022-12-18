Новый госбанк Кыргызстана еще не работает, но ему выделяют 500 миллионов сомов

00:29 20.12.2022

19 декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



Государственному банку развития Кыргызстана в этом году выделят 500 миллионов сомов. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике сообщил глава ФУГИ Мирлан Бакиров.



Депутат Айбек Алтынбеков поинтересовался у Мирлана Бакирова, какой у нового учреждения уставной капитал.



"О банке принят специальный закон. По нему учрежден уставной капитал в 20 миллиардов сомов. Банк новый. Его регистрация только завершается. Для создания полноценного правления нужен состав совета директоров. Цель банка - финансирование крупных проектов", - сказал глава ФУГИ.



При этом он отметил, что 20 миллиардов сомов не предусмотрены в бюджете на 2023-й. "Но уже открыт специальный счет, и туда в этом году переведут 500 миллионов сомов в качестве начального уставного капитала", - пояснил Мирлан Бакиров.



Председатель комитета Данияр Толонов сообщил, что совет директоров банка будет состоять из семи человек: трех членов утверждает парламент, еще троих и председателя - кабинет министров.



Согласно данным osoo.kg, открытое акционерное общество "Государственный банк развития Кыргызской Республики" прошло регистрацию в Минюсте 25 июля 2022-го.