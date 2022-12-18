 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 20.12.2022
01:26  Государство без государственников: какой должна быть политическая элита в "Новом Казахстане"
00:54  Что происходит с СOVID в Китае. И каковы прогнозы на ближайшее будущее
00:51  Неприятные параллели: Ташкент решает проблемы в Каракалпакии лучше, чем Душанбе в Бадахшане, - А.Грозин
00:48  Восток к Китаю не сводится. С Пекином дружить взахлеб не получится, да и не нужно, - А.Храмчихин
00:35  Россия и Центральная Азия в условиях стратегической неопределенности, - Булат Султанов
00:30  Почему казахстанские имамы проигрывают исламским блогерам?
00:29  Новый госбанк Кыргызстана еще не работает, но ему выделяют 500 миллионов сомов

00:25  Как деньги превратились в главную угрозу для человечества, - Борис Акимов
00:07  Диванный оптимизм обреченных. КазПравительство напоминает похоронную команду, - А.Косанов
Понедельник, 19.12.2022
20:57  Экологическую партию Узбекистана возглавил Абдушукур Хамзаев
20:38  Расисты застебали "африканскую" сборную Франции по футболу
19:57  Страны ЕС согласовали потолок цены на газ
19:03  Путинерия. В России создано новое детское движение
18:55  Журналисты Токаеву: Дело против Козачкова саботирует обещанные Вами политические реформы
18:37  Метеороид пробил обшивку "Союза МС-22". МКС пикирует в Землю
18:33  Израиль готов парализовать аэропорты Сирии, - НГ
18:03  Вышла монография Д.Аманжоловой и др. "Советская федерация: от империи к модерности. 1917–1941 гг."
15:05  Фильм Актана Арыма Кубата "Эсимде" выиграл Гран-при кинофестиваля "Евразия"
14:57  В Оше майор полиции проглотил взятку (деньгами)
14:36  В госорганах Узбекистана будут проводить "гендерный аудит". Считать баб?
14:34  Узбекистан отправил первый контейнерный поезд через Каспий
13:54  В Сиамском завливе затонул военный транспорт Таиланда HTMS Sukhothai: 100 морпехов отбиваются от акул
13:38  Россия выиграет от возможной ссоры Европы с Катаром, - Игорь Юшков
12:45  Экс-премьер СССР Рыжков предложил вариант воссоздания Советского Союза
12:41  РосАрмия докладывает о зачистке города и укрепрайонов Марьинки
12:32  Кого Эрдоган намерен разменять в Сирии - Россию или США? - Ст.Тарасов
12:11  Экс-премьер Темир Сариев избран президентом Торгово-промышленной палаты Кыргызстана
12:03  Кокаиновая власть. Среди правящей элиты западных стран появляется все больше наркоманов
12:01  Ликвидация Православия как цель "проекта Украина", - Кирилл Фролов
11:28  Эрдоган курдов давит. Однако Анкара до сих пор не получила согласия на операцию от России и США, - СП
11:12  В Киргизии перетряхнули руководство Минсельхоза
09:16  Запустил, ослепил и оглушил: Китай нацелился на спутники США
07:01  РосЧиновники делают вид, что не знали про незаконный вывоз зерна из страны, - "СП"
00:50  Турецкая инициатива "союза трех государств" подозрительно похожа на.., - Ю.Борисов
00:48  Дранг нах Остен в новых европейских формах. Может ли возродиться фашистский интернационал? - Д.Седов
00:40  Вирус не поддается указаниям Пекина. Пандемия замедлила рост экономики Китая, - В.Скосырев
00:37  День мигранта в России не прижился, - Е.Трифонова
Воскресенье, 18.12.2022
21:16  Дудит в вувузелу. Президент Жапаров тоже в Катаре фестивалит на финале чемпионата мира по футболу
20:54  Аргентина феерично победила Францию в ЧМ по футболу
17:16  Русских Латвии ждет тюрьма за российское телевидение
17:09  Скончался последний начальник Генштаба ВС СССР генерал армии Михаил Моисеев
11:13  Британцев довели до массовых акций сопротивления
11:11  Анджелина Джоли покинула пост спецпосланника ООН по делам беженцев
11:08  Тайна найденных в Казахстане иссыкских рун не раскрыта до сих пор
11:02  Вышла новая монография Н.И.Никитина "История казачества: аспекты научные и политические"
08:25  Они размножаются! Глава МВД Киргизии выдал замуж дочь за племянника президента
07:40  У "Лукойла" отбирают НПЗ в болгарском Бургасе. Как же теперь снабжать ГСМ ВСУ?
06:21  Центральная Азия ищет выход из "газового тупика": Туркменистан будет торговаться, - Алексей Гривач
06:05  Запад пообещал появление новой мировой валюты, - Александр Разуваев
06:01  Иканский бой. Как сотня русских бойцов выстояла против десяти тысяч кокандцев, - Тимур Шерзад
05:54  Польша хочет быть восточной империей, - А.Паулаускас
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Почему казахстанские имамы проигрывают исламским блогерам?
00:30 20.12.2022

Религиозное поле Казахстана становится все более сложным и плюралистичным, что, очевидно, не соответствует "генеральному курсу", проводимому в этой сфере государством, которое зациклилось на идее "традиционного ислама" и считает потенциальной угрозой всех, кто не вписывается в его рамки. При этом мало кто внутри мусульманского сообщества может внятно объяснить, что представляет собой эта "правильная религия", и тем более донести ее принципы до широких масс. Отсюда низкая религиозная грамотность населения и бесконечные конфликты между властью и верующими.

Таков один из выводов, к которым пришли участники экспертного обсуждения на тему "‎Ислам и светскость в Казахстане: в поисках нового баланса‎", организованного исследовательским центром PaperLab. В ходе дискуссии рассматривались сильные и слабые стороны религиозной политики государства, а также вызовы, связанные с реисламизацией общества.

По оценкам спикеров, государство настолько заигралось в секьюритизацию ислама, что стало усматривать в любых "нетрадиционных" его формах угрозу экстремизма и терроризма. А это достаточно тревожная тенденция, чреватая негативными последствиями для политической стабильности в стране. Ведь попытки жестко регулировать данную сферу, которые выливаются в систематическое нарушение прав граждан на свободу вероисповедания, и ограничение деятельности религиозных объединений провоцируют рост протестных настроений среди казахстанских верующих и буквально толкают их в объятия радикальных течений. Таким образом, государство получает обратный эффект, и в этом эксперты видят свидетельство несостоятельности его религиозной политики, которая, считают они, требует пересмотра в сторону либерализации с учетом современных реалий.

Что касается самой угрозы терроризма и экстремизма, то, по оценкам специалистов, в Казахстане она сегодня достаточно низкая. По крайней мере, до январских событий в соответствующих международных рейтингах по данному показателю наша страна имела нулевой балл и считалась вполне безопасной. Как изменились ее позиции в Глобальном индексе терроризма (GTI) за текущий год, пока неизвестно. Но государству следует акцентировать внимание на решении острых социально-экономических проблем, а не тратить время и усилия на борьбу с ветряными мельницами. Нельзя забывать, что чем благополучнее общество, тем в меньшей степени оно нуждается в религии.

Противоречие эксперты видят и в том, что, с одной стороны, усиливаются ограничительные меры в сфере религии, а, с другой, чиновники открыто демонстрируют свою религиозность и выделяют лучшие участки земли под строительство мечетей. Согласно данным, которые привел заместитель директора Информационно-пропагандистского и реабилитационного центра "Акниет" Замир Тулешов (со ссылкой на исследование Pew Research Center), в Казахстане на сегодня насчитывается 270 тысяч молящихся и 27 тысяч мечетей, то есть одна на каждые сто человек. И это при том, что действует запрет на совершение молитв в госучреждениях, учебных заведениях и воинских частях...

Выходит, что некогда навязанные государством представления о светскости сегодня не совпадают ни с его религиозной политикой на местах, ни с религиозными потребностями населения, считают участники дискуссии. Особенно ярко это прослеживается в вопросе ношения хиджабов в школах - это тот самый случай, когда из-за отсутствия четкой позиции властей, которые неспособны предложить альтернативное решение, бесконечно конфликтуют друг с другом сторонники религии и светских принципов. И таких спорных моментов, вызывающих бурную реакцию общества, в казахстанской практике предостаточно, что диктует необходимость переосмысления модели светскости с учетом интересов различных групп граждан.

Как отмечает в этой связи ассоциированный профессор "Назарбаев Университета" Алима Бисенова, пора бы уже избавиться от стереотипов и перестать маргинализировать верующих граждан, а больше внимания обращать на соблюдение их религиозных прав. "Ислам в государственной риторике стал какой-то архаичностью, - рассуждает она. - Предполагается, что он несовместим с образованием. То есть, если человек образованный, то он, скорее, не религиозен, и наоборот. Все это тянется с советских времен, когда образование было отделено от религии. То была эпоха секуляризации, которая коснулась не только СССР, но и Турции, Европы. Более того, считалось, что "религия – это опиум", а верующий – религиозный наркоман, у которого нет своей воли, разума, и он как зомбированный делает все, что ему говорят. Однако это не так... Поэтому, на мой взгляд. надо отходить от однозначности и идти к секулярности, которая не противоречит религии. Все-таки секьюритизация ислама – это глобальная политика, которая началась после терактов в Америке 11 сентября 2001 года, а мы ее заимствовали, не понимая собственных особенностей".

Кроме того, участники дискуссии обратили внимание на рост популярности религиозных блогеров в социальных сетях, многие из которых распространяют искаженное понимание ислама, вследствие чего у молодых людей уже изначально складывается неверное о нем представление. С одной стороны, по мнению экспертов, религиозными проповедями в идеале должны заниматься только профессионалы, однако в наших условиях грамотно организовать соответствующий процесс достаточно сложно. Во-первых, непонятно, кто будет определять критерии профессионализма интернет-проповедников. Во-вторых, как уже было отмечено, лишь единицы действительно разбираются в тонкостях религии и способны отличить истинный ислам от радикальных псевдоучений. И, в-третьих, такая работа подразумевает создание еще одной бюрократической структуры (по сертификации, выдаче разрешений, регулированию и т.д.), которую нужно содержать и тоже контролировать.

С другой стороны, эксперты ратуют за открытую конкуренцию, что всегда лучше, чем аффилированные с властью проповедники, которые будут говорить лишь то, что им разрешат. В качестве примера они приводят Кыргызстан, где такая конкуренция существует, и при этом нет религиозной вражды и терроризма... "Но есть у неквалифицированных проповедников большая проблема - они хотят стать религиозными лидерами, захватить духовную власть над людьми, - говорит Замир Тулешов. - И как только ее чувствуют, то уже не могут остановиться и хотят большего - чтобы жамагат (группа мусульман) им поклонялся и их возвеличивал. Понятно, что это актеры, инфлюенсеры, которые благодаря social media marketing набирают по 200-300 тысяч просмотров за пару дней. Они не обладают квалификацией и теологическим образованием, но зато знают запросы народа, умеют быстро выявлять потребности целевой аудитории. Смогут ли они стать толерантными, если разрешить им всем проповедовать, - большой вопрос. Скорее, они усугубят и без того непростую ситуацию…".

Что касается Духовного управления мусульман Казахстана, то эксперты характеризуют его как монополиста ислама и союзника государства в борьбе с религиозным экстремизмом. Да, оно проводит исследования, теологическую реабилитационную работу, занимается информационно-разъяснительной деятельностью, однако этих усилий явно недостаточно. А "официальные" имамы часто проигрывают исламским блогерам, которые с легкостью привлекают тысячные аудитории, особенно молодежь, своим красноречием, креативностью и увлекательным контентом...

Впрочем, не стоит недооценивать и самих граждан, их способность фильтровать информацию и отделять белое от черного (квалифицированного специалиста от псевдопроповедника). Тем более что говорить о массовой исламизации населения пока еще рано. Несмотря на то, что более 90 процентов казахстанцев считают себя верующими, всерьез интересуются религией и придерживаются всех ее требований лишь около 10 процентов. То есть в сравнении с соседями по Центральной Азии роль ислама в общественной жизни нашей страны не столь существенна. Но это не значит, что религиозные процессы можно пускать на самотек. Государство и общество должны быть готовы к любому развитию ситуации.

Автор статьи: Сауле Исабаева

Источник - qmonitor.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1671485400


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законопроекты о военной полиции, профквалификациях и банкротстве физлиц прошли первое чтение в Мажилисе
- Алихан Смаилов встретился с Гаутамом Адани
- "Кадровые решения будут приниматься незамедлительно": Алихан Смаилов о работе Правительства в 2023 году
- Распоряжение Председателя Мажилиса о созыве совместного заседания Палат Парламента
- Выступление Азата Перуашева на обсуждении законопроекта о банкротстве физических лиц, пленарное заседание мажилиса 14 декабря 2022
- О ходе выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Сената
- "Ақ жол" требует компенсировать предпринимателям незаконно завышенные в 12 раз тарифы ЦТС
- Инвестиционная привлекательность Казахстана вызывает интерес у финансовых кругов Германии
- Wildberries заинтересован в расширении представленности в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  