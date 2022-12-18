Россия и Центральная Азия в условиях стратегической неопределенности, - Булат Султанов

00:35 20.12.2022

Россия и Центральная Азия в условиях стратегической неопределенности



Владислав ЮРИЦЫН



Историк Булат Султанов о том, что история ничему не учит, а только наказывает за незнание ее уроков



