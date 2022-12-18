 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 18.12.2022
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Россия и Центральная Азия в условиях стратегической неопределенности, - Булат Султанов
00:35 20.12.2022

Россия и Центральная Азия в условиях стратегической неопределенности

Владислав ЮРИЦЫН

Историк Булат Султанов о том, что история ничему не учит, а только наказывает за незнание ее уроков

Источник - zonakz.net
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