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Государство без государственников: какой должна быть политическая элита в "Новом Казахстане"
01:26 20.12.2022

Часто можно услышать, что у нас во власти мало государственников. Но разные люди вкладывают в это понятие разный смысл. Одни подразумевают под ним людей, которые честно служат своей стране, и неважно, какой они национальности, на каком языке разговаривают. Другие уверены, что в современном Казахстане таковыми могут быть только представители "титульного" этноса, владеющие казахским. Третьи оперируют такими категориями, как "жесткая политическая воля в отстаивание интересов страны"… А что на самом деле отличает настоящего государственника от остальных представителей элиты? И какими качествами в условиях "Нового Казахстана" они должны обладать? Попробуем разобраться.

Ядикар Ганиев, гражданский активист:

"Главное – обеспечить справедливую и социально ответственную государственность"

- Под словом "государственник" обычно понимают сторонника твердой государственной власти. Однако многие из нас вкладывают в это определение более обширный список качеств, которые, как правило, адаптированы под запросы определенных групп людей. Поэтому предлагаю рассмотреть его в контексте этих самых внутренних требований общества.

Итак, на какие качества людей, наделенных властью, существует сегодня общественный запрос? По умолчанию, они должны быть честными, порядочными, интеллигентными. При этом национальная принадлежность не столь существенна. Главное, что это граждане Казахстана, чьи активы, недвижимость и семьи находятся здесь, а не за рубежом. Это общие требования.

А если конкретнее, то, во-первых, они обязаны хорошо владеть государственным языком. Трудно представить себе государственника, который решает вопросы в Казахстане, например, на арабском языке. Во-вторых, иметь хорошее образование, без чего невозможно правильно мыслить. В-третьих, знать историю (чтобы видеть будущее, необходимо понимать исторические процессы в их развитии). В-четвертых, быть профессионалами, способными грамотно, в соответствии с современными мировыми тенденциями, и успешно развивать порученные им направления деятельности. И, в-пятых, содействовать обеспечению справедливой и социально ответственной государственности.

Что мы имеем из перечисленного? Если с первыми двумя пунктами у наших государственных мужей все более или менее в порядке, то с остальными, на мой взгляд, положение удручающее. Мало кто из них знает реальную историю – как мировую, так и отечественную. Нет ни одной отрасли экономики, которой бы казахстанские менеджеры управляли на уровне, хотя бы близком к мировому. Что касается обеспечения справедливой и социально ответственной государственности, то это самая большая проблема, решение которой постоянно откладывается в долгий ящик. Хотя именно она является определяющей в оценке населением того, насколько люди во власти являются государственниками.

На мой взгляд, с момента обретения независимости у нас, увы, не было ни одного представителя политической элиты, который бы отвечал всем этим запросам. Народ всегда (и в "старом", и в "новом" Казахстане) остро чувствовал отсутствие у госмужей, повторюсь, самого важного качества – готовности и способности к построению справедливого и социально ответственного государства. Разве что у Касым-Жомарта Токаева в этом плане есть кредит доверия. Остается надеяться, что в обозримом будущем настоящие государственники у нас все-таки появятся. И их нам нужно много, как и любой другой стране.

Куат Кунболатов, общественный деятель:

"Вся их работа должна быть направлена на благо государства"

- Свой ответ начну с цитаты величайшего в истории США президента Франклина Делано Рузвельта: "Успешный бизнесмен никогда не станет хорошим государственным деятелем, его единственный интерес - карман, а не народ". В этой короткой фразе заключается очень глубокий смысл, а именно то, что государственником не может считаться человек, который не озабочен будущим своей страны и мысли которого направлены, прежде всего, на обеспечение собственного достатка. Не говоря уже о людях, подверженных коррупции – ведь именно она, в первую очередь, подрывает устои государства.

Что касается этнической составляющей, то, на мой взгляд, неважно, какой у человека цвет волос и разрез глаз. Главное – чтобы вся его жизнь и работа были направлены на благо государства. Но, даже не будучи казахом, он должен знать язык страны проживания, ее культуру и историю на "отлично" – это аксиома. Яркий пример - этнический немец Герольд Бельгер. Кто не согласен с тем, что он был настоящим патриотом Казахстана, пусть первым кинет в меня камень!

Если же рассуждать об образе государственника в условиях "Нового Казахстана", то, во-первых, он обязан быть близок к народу. Как писал Александр Пушкин, "кто проповедь читать захочет людям, тот жрать не должен слаще, чем они". Нет, вовсе не призываю голодать или выживать на 70-80 тысяч тенге в месяц, как большинство граждан нашей страны, но нужно быть скромнее (допустим, не одеваться демонстративно в "Essentai mall"), чаще выходить в люди, ездить в общественном транспорте и т.д. Причем не для "показухи", а для понимания того, как и чем живут простые казахстанцы. Это тем более важно в свете ухудшающейся экономической ситуации в стране и в мире.

Во-вторых, настоящий государственник должен быть примером для других и особенно для представителей подрастающего поколения с точки зрения интеллекта, широты кругозора, тактичности, простоты в общении. Чтобы граждане, глядя на него, ставили в приоритет не обогащение (именно это мы наблюдали на протяжении 30 лет), а совершенствование личных качеств. Ведь чем шире будет слой таких людей в обществе, тем быстрее государство войдет в число устойчивых и успешных. Как говорил Альберт Эйнштейн, "самый разумный способ обучить человека – это показать ему пример".

Ну и, в-третьих, хотя это кому-то может показаться утопичным, государственнику должно быть присуще неприятие несправедливости в любых ее проявлениях. Причем неприятие активное – то есть, готовность противостоять ей.

Что касается персоналий, то, на мой взгляд, в нашей недавней истории настоящими государственниками были Динмухамед Кунаев и Жумабек Ташенов. Из числа представителей современной правящей элиты я бы назвал Касым-Жомарта Токаева и Маулена Ашимбаева. Такой выбор я делаю, исходя из цитаты Рузвельта, которую привел в самом начале.

Кайнар Капанов, аналитик:

"Казахстан не должен быть слабым государством с сильными чиновниками"

- В кругу американской политической элиты любят повторять: кадры – это и есть политика. Что же касается нашего чиновничества, то оно не прошло профессионального отбора, поэтому превращает свои должности в товар, а законы и этические нормы – в пустой звук. По большому счету, абсолютными ценностями для современной бюрократической системы стали власть, преуспевание и личный успех, а такое отношение с точки зрения будущего страны просто катастрофично.

Качество управления государством и есть главная наша проблема. Совершенствовать его нужно, прежде всего, развивая парламентский контроль и парламентские расследования. Отнюдь не участковый должен бегать за коррупционерами... Однако у нас создана ситуация, когда многие государственные институты находятся под контролем институтов частных. Произошла тотальная колонизация госструктур влиятельными лобби. По сути, наше государство охраняет интересы отдельных групп. И это нельзя назвать иначе чем извращением.

Между тем, настоящие государственники обязаны защищать интересы государства, нации, народа. Они должны поднимать свою страну на новую высоту, следить за тем, чтобы госструктуры были подотчетны политическому руководству, не допускать того, чтобы бюрократы с навыками бизнесменов, приспособленцы, неумехи стояли выше государственной идеологии, направленной на отстаивание национальных интересов. У Михаила Жванецкого есть замечательная фраза: "Когда государство полюбит нас, а мы его, тогда оно станет Родиной".

Примеры выдающихся государственников – Кенесары Касымов, Алихан Букейханов, Турар Рыскулов, Жумабай Шаяхметов, Жумабек Ташенов, Серикболсын Абдильдин, Марат Оспанов, Михаил Исиналиев, Ерик Асанбаев, Алтынбек Сарсенбаев, Газиз Алдамжаров, Герольд Бельгер, Зауреш Баталова, Виталий Воронов, Евгений Жовтис. Они построили бы совершенно другую страну, будь у них такая возможность.

Казахстан не должен быть слабым государством с сильными чиновниками. Ему нужны честные люди. Только на таких и строится нация. Человек, у которого есть голос в обществе, способен на многое. Про таких говорят: "их остановит только пуля", что и произошло с некоторыми истинными государственниками.

Газиз Абишев, политолог:

"Они должны быть готовыми инициативно помочь стране"

- На мой взгляд, есть два понимания государственничества. Первое – это когда человек строит карьеру только в госорганах, не желая уходить в частный сектор. И второе – когда гражданин работает где угодно, но все же по идеалам поддерживает сильную роль государства в обществе. Лично мне ближе второе определение, поскольку во главе угла должны стоять ценности, а не формальный статус и карьерная траектория.

Что касается конкретных качеств, то государственники в "новом" Казахстане должны очень хорошо знать Конституцию, конституционные принципы, иметь широту и глубину понимания государственных интересов, быть готовыми инициативно помочь стране, если ей это будет нужно.

Павел Шумкин, профсоюзный эксперт, общественный деятель:

"Это безукоризненный исполнитель общественных инициатив"

- Это правда, что в понятиях "государственник" и "государство" много путаницы и неоправданных ожиданий. Исходно, например, путаются понятия "нация" как этнос и "нация" как политическое единство. В этом смысле хороший чиновник - безукоризненный исполнитель общественных инициатив, в том числе имеющих отношение к государственной безопасности, если это понадобится обществу. Потому что госбезопасность – это, прежде всего, доверительное отношение всех ко всем.

А этническую "нацию" народы создают веками. Как в той поговорке: "Неважно, что народы думают о себе сегодня, куда важнее, что о них думает Вечность". Сегодня же, как и вчера, и завтра, для государства важны вовсе не "цвет кожи" руководства, а "сытый студент и веселая бабушка".

Автор статьи: Сауле Исабаева
19.12.22

Источник - qmonitor.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1671488760


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