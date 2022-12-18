К голодающим оппикам в Бишкеке присоединился Азимбек Бекназаров

07:51 20.12.2022

19 декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Сюжеты: Дела о захвате власти, Кемпир-Абадское водохранилище

Массовые аресты. Азимбек Бекназаров присоединился к голодовке



Бывший посол Кыргызстана в Малайзии Азимбек Бекназаров, содержащийся в Бишкекском СИЗО-1 по обвинению в попытке насильственного захвата власти, присоединился к акции голодовки заключенных членов комитета по защите Кемпир-Абадского водохранилища. Он официально уведомил Службу исполнения наказания. В ведомстве информацию подтвердили.



Азимбек Бекназаров также сделал обращение. Он напомнил международным правозащитным организациям, что массовые аресты произошли два месяца назад. По его словам, незаконно задержаны десятки людей, открыто выразивших свое мнение и позицию по Кемпир-Абадскому вопросу. Политик подчеркнул, что эти два месяца не проводились следственные мероприятия, но при этом продлевается срок содержания под стражей.



"Если не поддерживаешь мнение властей, то тебя немедленно заключат в тюрьму, несмотря на то что нормы свободы выражения мысли и мнения, обсуждение государственных решений, право на проведение мирных собраний закреплены в Конституции республики и в международных договорах. Выражая свою солидарность с политзаключенными, которые объявили голодовку с 13 декабря, поддерживая их, объявляю политическую голодовку. Я официально сообщил начальнику СИЗО-1", - подчеркнул Азимбек Бекназаров.



Отметим, 17 фигурантов уголовного дела о попытке насильственного захвата власти, содержащихся в Бишкекском СИЗО-1, объявили голодовку. Состояние экс-депутата Жогорку Кенеша Орозайым Нарматовой и активистки Перизат Сурановой резко ухудшилось.



Ответственность за последствия голодовки заключенные возложили лично на президента Садыра Жапарова, председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, министра внутренних дел Улана Ниязбекова, генерального прокурора Курманкула Зулушева, а также на следователей, прокуроров и судей.