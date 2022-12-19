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Турция и Греция опять делят Эгейское море, - НГ
08:15 20.12.2022

19.12.2022

Афины сообщают о планах Эрдогана прочертить свои границы в спорном районе
Геннадий Петров

Ввод греческой бронетехники на острова в Эгейском море в Анкаре считают причиной конфликта, а в Афинах – его следствием.
Отношения двух союзников по НАТО вновь обострились. Минобороны Турции сообщило о перехвате греческих истребителей, вторгшихся в воздушное пространство над территориальными водами, которые в Анкаре считают своими. А греческие СМИ сообщают о том, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган готовится к одностороннему шагу: провозглашению границ своей исключительной экономической зоны (ИЭЗ), в том числе в Эгейском море, если Греция не выведет свои войска с ряда тамошних островов.

Инцидент с перехватом греческих самолетов был в субботу. "ВВС Греции пытались перехватить наши самолеты, выполнявшие задачи в рамках миссии НАТО в международном воздушном пространстве, им был дан необходимый ответ. Миссия НАТО успешно выполнена", – говорится в сообщении турецкого оборонного ведомства.

На практике же имело место появление греческих и турецких самолетов в одном и том же месте – в 10-мильной зоне вокруг островов в Эгейском море. В Анкаре считают, что воздушное пространство Греции должно распространяться только на 6 миль.

За этот год это не первый инцидент такого рода. Например, в августе Министерство обороны Турции заявило, что греческие истребители заблокировали радары турецких военных самолетов. Вообще же конфликт двух стран, тянущийся давно, обострился в сентябре, когда греческая армия ввела бронетехнику на острова Самос и Лесбос. В Турции ссылаются на два договора – Лозаннский от 1923 года и Парижский от 1947 года. Согласно турецкой трактовке этих документов, размещать тяжелую технику Греция на данных островах не имеет права. Были грозные заявления турецких политиков, в том числе звучащие как обещание применить силу. "Турция не будет игнорировать угрозы в свой адрес. Кто сеет ветер, пожнет бурю! Либо Греция сделает шаг назад и будет следовать соглашениям, либо Турция предпримет необходимые меры. Однажды ночью и неожиданно", – сказал, например, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. А Эрдоган неделей позже то ли пошутил, то ли всерьез сказал, что турецкие ракеты Tayfun "конечно же, ударят" когда-нибудь по Афинам.

И вот, после некоторого затишья, произошло новое обострение обстановки. Греческие СМИ сообщили на днях о проведении в Брюсселе в закрытом от прессы формате встречи директора дипломатического офиса премьер-министра Греции Анны-Марии Бура с представителем президента Турции Ибрагимом Калыном. Как сообщает портал newsbreak.gr, разговор шел в присутствии Йенса Плетнера, дипломатического советника канцлера Германии Олафа Шольца. Встреча состоялась еще 16 декабря, но информацию о ней СМИ сообщили только сейчас. Это, если верить тому, как пересказывают содержание беседы в греческой прессе, понятно. "Впервые Турция косвенно, но четко предупредила Грецию, что она приступит к одностороннему определению границ ИЭЗ в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, если не будет принято ее требование", сообщает портал pronews.gr. Требование заключается, в частности, в том, что греки должны вывести свои войска с островов в восточной части Эгейского моря и островов Додеканес.

В данном случае речь идет о большем, чем территориальный спор двух стран. Одностороннее провозглашение турецкой ИЭЗ в Восточном Средиземноморье неминуемо приведет к обострению отношений Турции с Кипром и Египтом. А это уже выведет противостояние двух стран на новый уровень.

Для Эрдогана, впрочем, это было бы кстати по внутриполитическим причинам. В стране фактически уже началась предвыборная кампания. В следующем году Турции предстоит выбрать президента. При этом, по опросам, Эрдоган заметно отстает от практически любого оппозиционного кандидата. От долгого правления несменяемого лидера турки явно устали. К тому же не в его пользу – и экономическая ситуация в стране. Высокие темпы инфляции побуждают многих турок требовать смены власти. В этих условиях Эрдоган явно рассчитывает на внешнеполитические очки. Он пытается выступить в роли посредника между Россией и Украиной, помогает заключать "зерновые сделки". Вероятно, частью этих усилий, призванных оказать влияние на патриотически настроенного избирателя, является и обострение отношений с Грецией. Другое дело, что конфликт может выйти из-под контроля. Но, видимо, это Эрдогана не пугает.

Источник - НГ
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