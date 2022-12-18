Новый СССР возможен лишь как "Союз верных", - СП

08:18 20.12.2022

Новый СССР возможен лишь как "Союз верных"

Для нового объединения народов нужна сильная Россия

Сергей Аксенов



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Владимир Лепехин Сергей Нациевский



Образцом для объединения стран постсоветского пространства может стать Европейский союз, считает бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков.



А вот копировать прежний Советский Союз и воссоздавать его "по облику и подобию 1922 года" не следует, поскольку государство - "живой организм", который развивается, "стареет и болеет". "Не должно стоять все на месте, должно двигаться", - заявил Рыжков.



Дискуссия о формате такого объединения оживилась в обществе в связи со 100-летием создания СССР. Как могут проходить интеграционные процессы на постсоветском пространстве?



Гендиректор Института ЕАЭС Владимир Лепехин напомнил, что объединение, подобное ЕС, уже существует.



- Евразийский экономический союз изначально копировал Европейский союз. Но есть и отличия. ЕС, который вырос из Европейского объединения угля и стали, формировался вокруг более-менее равноправных стран. Германия, Франция, Британия - равновеликие страны. В результате получилось чуть ли не единое государство Европа, где принятие управленческих решений во многом ушло с национального на общеевропейский уровень. Представляя ту или иную страну, европейский чиновник преследует в целом общеевропейские интересы.



В ЕАЭС же основная нагрузка легла на Россию. Объединение фактически существует за счет Москвы. Все двусторонние отношения внутри ЕАЭС выгодны прежде всего другой стороне: Белоруссии, Казахстану, Киргизии. Они получают выгоду, а мы спонсируем интеграцию. Причем, получая преференции в экономической сфере, эти страны не очень-то стараются развивать ЕАЭС в сфере политической. Самая характерная ситуация в Армении, которая жива только за счет России, но политически ведет себя как противник не только ЕАЭС, но порой и нашей страны.



В итоге на развитие ЕАЭС как интеграционного объединения хоть как-то работают только российские чиновники. Остальные либо используют возможности Евразийской экономической комиссии в своих интересах, как Белоруссия, либо вообще ничего не делают, игнорируя ЕАЭК, как, например, чиновники Казахстана. Они искренне считают, что Россия им всем должна. У нас до сих пор надеялись все проблемы решать только деньгами - давали кредиты. Мы разбаловали соседние страны, которые видят в РФ исключительно кормушку.



Понятно, что во многом виновата наша российская политика. Если Москва взялась тащить воз ЕАЭС, то надо постоянно показывать пример, перспективу соседям. Политическая, идеологическая работа велась слабо, почти никак. Так, Россия ничего не делала, чтобы частью ЕАЭС стала Украина. Позицию Москвы по актуальным вопросам никто не транслирует. Например, в Казахстане все знают фамилию посла Британии, но не знают русского посла. Мы одновременно пытаемся развивать ЕАЭС и при этом подчиняемся внешним правилам ВТО.



"СП": - Следует ли тогда признать эксперимент с ЕАЭС неудачным и прекратить развивать сотрудничество с соседями?



- Надо продолжать развитие, потому что других вариантов у нас нет - Россия как государство сжимается.



По мнению члена ЦК КПРФ Сергея Нациевского, верхи постсоветских стран мало заинтересованы в серьезной интеграции.



- В данном историческом периоде воссоздать СССР, думаю, невозможно по ряду причин. Элиты всех постсоветских стран, естественно, не хотят отдавать свою власть и поэтому ни на какое сближение они не пойдут. Тем более, их контролирует Запад. Вспомните, как только Путин заявил недавно о тройственном газовом союзе, как в Узбекистане сразу задергались и после переговоров с Блинкеном стали все отрицать.



До этого, когда речь шла о создании Таможенного союза, Хиллари Клинтон обещала "лечь костьми", но не дать создать такую структуру между Россией, Украиной, Казахстаном и Белоруссией. Так они и сделали. Происходящее сейчас на Украине - следствие той позиции американцев. Не сомневаюсь, похожие последствия будут и в случае, если Москва провозгласит любые другие интеграционные инициативы.



Мы могли бы переступить через это, если бы в РФ и в постсоветских республиках были национально ориентированные элиты. Но, к сожалению, и у нас, и у соседей руководство ориентировано на Запад. Хотя народы наши вспоминают СССР, конечно, с ностальгией. Уверен, что и сейчас таких людей в наших странах большинство. Пусть и меньше, чем в 1991 году, когда, несмотря на итоги референдума, верхи быстро-быстро оформили распад СССР.



Кроме того, необходимо, чтобы Россия стала экономически и политически сильной страной.



На важность демонстрации государственной мощи обращает внимание этнограф Евгений Николаев.



- Верю, что интеграция на постсоветском пространстве все равно случится. Просто она будет происходить на несколько других принципах. Это будет своего рода "Союз верных", тех, кто действительно хочет жить в одном государстве. Такое объединение может оформиться уже к следующему лету.



В новый союз может войти, например, Приднестровье, которое своей многолетней борьбой за независимость заслужило право стать частью Русского мира. А также Нагорный Карабах, Южная Осетия, Абхазия, другие регионы - например, часть Казахстана. Это будет многоуровневая империя, в основе которой экономический союз и реальный, а не как на Украине, политический нейтралитет.



Но для этого российское руководство должно проявить силу. Если наверху не хотят разделить судьбу Муамара Каддафи, они эту силу проявят.



"СП": - Может вспомнить идеи социальной справедливости, как в СССР - и тем усилить страну?



- Поскольку Запад бросился в радикальное либеральное левачество, то у нас следует ожидать, скорее, противоположного консервативного правого тренда. Поэтому явного социализма не будет. Вместе с тем, давая преференции жителям наших новых территорий в бывшей Украине, что я сейчас наблюдаю в Геническе (Херсонская область), странно было бы не давать блага и населению большой России.



Военкор проекта WarGonzo Дмитрий Селезнев напомнил, что политика - искусство возможного.



- Я сам родился в Советском Союзе, но для меня это Атлантида, которая утонула в волнах истории. Думаю, повторение прежнего опыта уже невозможно. СССР был основан на связях, которых уже нет. Какая сейчас дружба народов? С Украиной ведем боевые действия! К тому же Союз распался не просто так. СССР был вариантом Российской империи, одной из причин падения которой была Первая мировая война. А сейчас мы стоим на пороге уже Третьей мировой…



Спецоперация - это заявка на построение новой империи со стороны российских властей. Но мы видим, что вскрылись и наши слабые стороны. Справятся ли ответственные лица с поставленными задачами? Конечно, мы пойдем до конца, но взятие Киева - пока отдаленная перспектива. Нам сейчас надо думать о том, чтобы хватило бы сил удержать те четыре новых региона, которые Россия приобрела в результате СВО. Пока мы не можем выйти на их административные границы.