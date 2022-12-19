Европейский газовый потолок может изменить перспективы турецкого хаба, - М.Сергеев

09:18 20.12.2022

19.12.2022



Россия следит за ценами на голубое топливо в ЕС, несмотря на потерю этого рынка

Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"



Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал вредным и опасным введение ценового лимита на природный газ.

Страны ЕС согласовали потолок цен на газ, который будет введен с 15 февраля в случае превышения ценовой отметки в 180 евро за мегаватт-час. Несколько стран Евросоюза проголосовали против введения потолка цен на природный газ в следующем году. Западные агентства называют нынешние переговоры европейцев о вмешательстве в рыночные механизмы "отчаянными усилиями" по согласованию лимитов цен на природный газ. На экономику РФ европейский потолок прямого влияния не окажет, поскольку газовый разрыв Запада с РФ уже фактически состоялся. Однако деградация рынка в ЕС может добавить скепсиса по отношению к проектам вроде турецкого газового хаба. Месяц назад наша газета опубликовала расчеты российских экономистов, согласно которым газовый разрыв с РФ обойдется Европе от 1 трлн до 1,7 трлн долл. В прошлое воскресенье агентство Bloomberg назвало точно такую же цифру потерь ЕС при попытках заместить российский газ.



Отказ европейцев от дешевого российского газа означает долгосрочную потерю конкурентоспособности ЕС и обострение того энергетического кризиса, который был спровоцирован непродуманной реализацией зеленой политики в Европе. Чтобы сгладить негативные последствия подорожания энергии, европейские политики решили административно ограничить рыночные цены на энергию, которая вырабатывается из природного газа. Россияне старшего поколения знают, что администрирование цен грозит дефицитом. Но европейцам, видимо, предстоит заново выяснить для себя эту закономерность.



"Совет министров энергетики ЕС, вероятно, никогда не собирался так часто, но сейчас это оправдано, учитывая энергетический кризис в Европе. Предлагаемое ограничение цен на природный газ является неправильным, вредным и опасным, но, похоже, оно все же может быть введено. Итак, сегодня в Брюсселе еще одна большая битва", – написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в социальной сети в понедельник.



Министры энергетики стран ЕС в понедельник на встрече в Брюсселе снова попытаются согласовать потолок цен на газ. Ранее европейцы не смогли достичь договоренности по этому вопросу. Петер Сийярто участвует в переговорах со стороны Венгрии, поскольку он курирует в правительстве международное энергетическое сотрудничество.



Попытку согласовать лимит цен на газ агентство Bloomberg называет "отчаянными усилиями" из-за осторожной политики Германии, явного негативного отношения Венгрии и лоббистских усилий Чехии. Министры энергетики ЕС в Брюсселе обсуждают последний проект компромисса, предложенный Чехией, которая предложила снизить потолок цен до 180 евро (191 долл.) за мегаватт-час.



В конце ноября Еврокомиссия предложила ценовой потолок в 275 евро за мегаватт-час, который примерно соответствует цене 1 куб. м газа в 3 долл.



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Газовая инфраструктура в Европе остается

памятником экономическому сотрудничеству

с Россией. Фото с сайта www.gazprom.ruПреимущество этого условного потолка состоит в том, что он никак не отталкивает потенциальных поставщиков газа в Европу. Однако часть европейцев добивается реального ценового диктата, пусть и с риском ограничения поставок.

Текущие цены на газ в Европе соответствуют примерно 110 евро за мегаватт-час и полностью укладываются в предлагаемый чехами потолок. Однако грядущее похолодание или сбои в поставках могут спровоцировать и подъем цен. Министр промышленности Чехии Йозеф Сикела заявил, что он "твердо" верит, что сделка возможна. Еврочиновники утверждают, что ценовой лимит должен стать сдерживающим фактором против экстремальных всплесков, а не инструментом постоянного ценового регулирования. "Никто не возражает против низких цен. Но мы должны следить, чтобы не вызвать негативных последствий своими стремлениями к хорошему", – заявил министр экономики Германии Роберт Хабек. Германия и некоторые другие страны выразили опасения, что ценовой предел может сделать Европу менее привлекательной для поставщиков газа. Согласно тексту чешского компромисса, газовые контракты с превышением лимита цен будут запрещены к исполнению. При этом Еврокомиссия обещает немедленно приостановить действие ценового потолка в случае угроз безопасности поставок.



Тем не менее внедряемая Западом практика постоянного пересмотра потолка цен на нефть может быть перенесена и на природный газ. И такое регулярное вмешательство может беспокоить потенциальных поставщиков.



Установление потолка цен на российский газ противоречит законам рынков и приведет к их дестабилизации, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин. "Это контррыночные инструменты. На мой взгляд, все это приводит к такому неприятному последствию, как деградация рынков", – сказал Сентюрин в интервью РИА Новости.



Цена замещения российского трубопроводного газа для Европы значительно превышает прямые потери РФ от сокращения газового экспорта. По расчетам Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, отказ от российского газа обойдется Европе от 1 трлн до 1,7 трлн долл. до 2025 года. Это как минимум в четыре раза больше российских потерь. И такой баланс ущерба заставляет поверить, что деиндустриализация Европы была важной целью американской политики в украинском конфликте (см. НГ от 20.11.22).



Отказ от российского газа уже стоил Европе около 1 трлн долл., сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты. Эта сумма включает рост цен на электроэнергию для европейских компаний и для потребителей. При этом, как прогнозирует агентство, это только начало самого масштабного энергетического кризиса за последние десятилетия. После зимнего периода газовые хранилища опустеют, и в условиях минимальных поставок российского газа заполнить их будет сложно.



По оценке агентства, напряженная ситуация с поставками сжиженного природного газа в Европу продлится как минимум до 2026 года, когда Катар и США смогут достаточно нарастить добычу углеводородов. "Гонка ЕС по пополнению запасов природного газа уже началась", – приводит Bloomberg слова аналитика банка Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) Бьярне Шилдропа, который добавил, что выгодная для продавцов газа конъюнктура сохранится на протяжении как минимум 12 месяцев. Аналитики Bloomberg считают, что если цены на природный газ в Евросоюзе вновь возрастут до 210 евро за мегаватт-час, то Европу вместо рецессии ждет резкий экономический спад.