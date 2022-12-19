 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 20.12.2022
12:29  Младшеклассников всех школ Узбекистана обеспечат бесплатным питанием
12:09  Африканский ответ РПЦ: впервые в сан рукоположены местные афро-православные
12:05  Самарканд и Наманган в Узбекистане станут "городами республиканского подчинения"
11:50  Европа поплатилась за вражду с Россией триллионным ущербом, - "Взгляд"
10:47  Жену племянника Елбасы заставили вернуть в КазБюджет 6,6 млрд. тенге
09:18  Европейский газовый потолок может изменить перспективы турецкого хаба, - М.Сергеев
08:18  Новый СССР возможен лишь как "Союз верных", - СП

08:15  Турция и Греция опять делят Эгейское море, - НГ
07:51  К голодающим оппикам в Бишкеке присоединился Азимбек Бекназаров
01:26  Государство без государственников: какой должна быть политическая элита в "Новом Казахстане"
00:54  Что происходит с СOVID в Китае. И каковы прогнозы на ближайшее будущее
00:51  Неприятные параллели: Ташкент решает проблемы в Каракалпакии лучше, чем Душанбе в Бадахшане, - А.Грозин
00:48  Восток к Китаю не сводится. С Пекином дружить взахлеб не получится, да и не нужно, - А.Храмчихин
00:35  Россия и Центральная Азия в условиях стратегической неопределенности, - Булат Султанов
00:30  Почему казахстанские имамы проигрывают исламским блогерам?
00:29  Новый госбанк Кыргызстана еще не работает, но ему выделяют 500 миллионов сомов
00:25  Как деньги превратились в главную угрозу для человечества, - Борис Акимов
00:07  Диванный оптимизм обреченных. КазПравительство напоминает похоронную команду, - А.Косанов
Понедельник, 19.12.2022
20:57  Экологическую партию Узбекистана возглавил Абдушукур Хамзаев
20:38  Расисты застебали "африканскую" сборную Франции по футболу
19:57  Страны ЕС согласовали потолок цены на газ
19:03  Путинерия. В России создано новое детское движение
18:55  Журналисты Токаеву: Дело против Козачкова саботирует обещанные Вами политические реформы
18:37  Метеороид пробил обшивку "Союза МС-22". МКС пикирует в Землю
18:33  Израиль готов парализовать аэропорты Сирии, - НГ
18:03  Вышла монография Д.Аманжоловой и др. "Советская федерация: от империи к модерности. 1917–1941 гг."
15:05  Фильм Актана Арыма Кубата "Эсимде" выиграл Гран-при кинофестиваля "Евразия"
14:57  В Оше майор полиции проглотил взятку (деньгами)
14:36  В госорганах Узбекистана будут проводить "гендерный аудит". Считать баб?
14:34  Узбекистан отправил первый контейнерный поезд через Каспий
13:54  В Сиамском завливе затонул военный транспорт Таиланда HTMS Sukhothai: 100 морпехов отбиваются от акул
13:38  Россия выиграет от возможной ссоры Европы с Катаром, - Игорь Юшков
12:45  Экс-премьер СССР Рыжков предложил вариант воссоздания Советского Союза
12:41  РосАрмия докладывает о зачистке города и укрепрайонов Марьинки
12:32  Кого Эрдоган намерен разменять в Сирии - Россию или США? - Ст.Тарасов
12:11  Экс-премьер Темир Сариев избран президентом Торгово-промышленной палаты Кыргызстана
12:03  Кокаиновая власть. Среди правящей элиты западных стран появляется все больше наркоманов
12:01  Ликвидация Православия как цель "проекта Украина", - Кирилл Фролов
11:28  Эрдоган курдов давит. Однако Анкара до сих пор не получила согласия на операцию от России и США, - СП
11:12  В Киргизии перетряхнули руководство Минсельхоза
09:16  Запустил, ослепил и оглушил: Китай нацелился на спутники США
07:01  РосЧиновники делают вид, что не знали про незаконный вывоз зерна из страны, - "СП"
00:50  Турецкая инициатива "союза трех государств" подозрительно похожа на.., - Ю.Борисов
00:48  Дранг нах Остен в новых европейских формах. Может ли возродиться фашистский интернационал? - Д.Седов
00:40  Вирус не поддается указаниям Пекина. Пандемия замедлила рост экономики Китая, - В.Скосырев
00:37  День мигранта в России не прижился, - Е.Трифонова
Воскресенье, 18.12.2022
21:16  Дудит в вувузелу. Президент Жапаров тоже в Катаре фестивалит на финале чемпионата мира по футболу
20:54  Аргентина феерично победила Францию в ЧМ по футболу
17:16  Русских Латвии ждет тюрьма за российское телевидение
17:09  Скончался последний начальник Генштаба ВС СССР генерал армии Михаил Моисеев
11:13  Британцев довели до массовых акций сопротивления
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Европейский газовый потолок может изменить перспективы турецкого хаба, - М.Сергеев
09:18 20.12.2022

19.12.2022

Россия следит за ценами на голубое топливо в ЕС, несмотря на потерю этого рынка
Михаил Сергеев
Зав. отделом экономики "Независимой газеты"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал вредным и опасным введение ценового лимита на природный газ.
Страны ЕС согласовали потолок цен на газ, который будет введен с 15 февраля в случае превышения ценовой отметки в 180 евро за мегаватт-час. Несколько стран Евросоюза проголосовали против введения потолка цен на природный газ в следующем году. Западные агентства называют нынешние переговоры европейцев о вмешательстве в рыночные механизмы "отчаянными усилиями" по согласованию лимитов цен на природный газ. На экономику РФ европейский потолок прямого влияния не окажет, поскольку газовый разрыв Запада с РФ уже фактически состоялся. Однако деградация рынка в ЕС может добавить скепсиса по отношению к проектам вроде турецкого газового хаба. Месяц назад наша газета опубликовала расчеты российских экономистов, согласно которым газовый разрыв с РФ обойдется Европе от 1 трлн до 1,7 трлн долл. В прошлое воскресенье агентство Bloomberg назвало точно такую же цифру потерь ЕС при попытках заместить российский газ.

Отказ европейцев от дешевого российского газа означает долгосрочную потерю конкурентоспособности ЕС и обострение того энергетического кризиса, который был спровоцирован непродуманной реализацией зеленой политики в Европе. Чтобы сгладить негативные последствия подорожания энергии, европейские политики решили административно ограничить рыночные цены на энергию, которая вырабатывается из природного газа. Россияне старшего поколения знают, что администрирование цен грозит дефицитом. Но европейцам, видимо, предстоит заново выяснить для себя эту закономерность.

"Совет министров энергетики ЕС, вероятно, никогда не собирался так часто, но сейчас это оправдано, учитывая энергетический кризис в Европе. Предлагаемое ограничение цен на природный газ является неправильным, вредным и опасным, но, похоже, оно все же может быть введено. Итак, сегодня в Брюсселе еще одна большая битва", – написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в социальной сети в понедельник.

Министры энергетики стран ЕС в понедельник на встрече в Брюсселе снова попытаются согласовать потолок цен на газ. Ранее европейцы не смогли достичь договоренности по этому вопросу. Петер Сийярто участвует в переговорах со стороны Венгрии, поскольку он курирует в правительстве международное энергетическое сотрудничество.

Попытку согласовать лимит цен на газ агентство Bloomberg называет "отчаянными усилиями" из-за осторожной политики Германии, явного негативного отношения Венгрии и лоббистских усилий Чехии. Министры энергетики ЕС в Брюсселе обсуждают последний проект компромисса, предложенный Чехией, которая предложила снизить потолок цен до 180 евро (191 долл.) за мегаватт-час.

В конце ноября Еврокомиссия предложила ценовой потолок в 275 евро за мегаватт-час, который примерно соответствует цене 1 куб. м газа в 3 долл.

280-4-3480.jpg
Газовая инфраструктура в Европе остается
памятником экономическому сотрудничеству
с Россией. Фото с сайта www.gazprom.ruПреимущество этого условного потолка состоит в том, что он никак не отталкивает потенциальных поставщиков газа в Европу. Однако часть европейцев добивается реального ценового диктата, пусть и с риском ограничения поставок.
Текущие цены на газ в Европе соответствуют примерно 110 евро за мегаватт-час и полностью укладываются в предлагаемый чехами потолок. Однако грядущее похолодание или сбои в поставках могут спровоцировать и подъем цен. Министр промышленности Чехии Йозеф Сикела заявил, что он "твердо" верит, что сделка возможна. Еврочиновники утверждают, что ценовой лимит должен стать сдерживающим фактором против экстремальных всплесков, а не инструментом постоянного ценового регулирования. "Никто не возражает против низких цен. Но мы должны следить, чтобы не вызвать негативных последствий своими стремлениями к хорошему", – заявил министр экономики Германии Роберт Хабек. Германия и некоторые другие страны выразили опасения, что ценовой предел может сделать Европу менее привлекательной для поставщиков газа. Согласно тексту чешского компромисса, газовые контракты с превышением лимита цен будут запрещены к исполнению. При этом Еврокомиссия обещает немедленно приостановить действие ценового потолка в случае угроз безопасности поставок.

Тем не менее внедряемая Западом практика постоянного пересмотра потолка цен на нефть может быть перенесена и на природный газ. И такое регулярное вмешательство может беспокоить потенциальных поставщиков.

Установление потолка цен на российский газ противоречит законам рынков и приведет к их дестабилизации, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин. "Это контррыночные инструменты. На мой взгляд, все это приводит к такому неприятному последствию, как деградация рынков", – сказал Сентюрин в интервью РИА Новости.

Цена замещения российского трубопроводного газа для Европы значительно превышает прямые потери РФ от сокращения газового экспорта. По расчетам Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, отказ от российского газа обойдется Европе от 1 трлн до 1,7 трлн долл. до 2025 года. Это как минимум в четыре раза больше российских потерь. И такой баланс ущерба заставляет поверить, что деиндустриализация Европы была важной целью американской политики в украинском конфликте (см. НГ от 20.11.22).

Отказ от российского газа уже стоил Европе около 1 трлн долл., сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты. Эта сумма включает рост цен на электроэнергию для европейских компаний и для потребителей. При этом, как прогнозирует агентство, это только начало самого масштабного энергетического кризиса за последние десятилетия. После зимнего периода газовые хранилища опустеют, и в условиях минимальных поставок российского газа заполнить их будет сложно.

По оценке агентства, напряженная ситуация с поставками сжиженного природного газа в Европу продлится как минимум до 2026 года, когда Катар и США смогут достаточно нарастить добычу углеводородов. "Гонка ЕС по пополнению запасов природного газа уже началась", – приводит Bloomberg слова аналитика банка Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) Бьярне Шилдропа, который добавил, что выгодная для продавцов газа конъюнктура сохранится на протяжении как минимум 12 месяцев. Аналитики Bloomberg считают, что если цены на природный газ в Евросоюзе вновь возрастут до 210 евро за мегаватт-час, то Европу вместо рецессии ждет резкий экономический спад.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1671517080


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Новый порядок законотворческой работы приняли на совместном заседании палат Парламента
- Сенат определил повестку предстоящего заседания
- В повестке Мажилиса законопроекты по вопросам здравоохранения, ЖКХ и разрешения трудовых споров
- Ерлан Карин провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции
- В Национальном Банке состоялось заседание Совета по финансовой стабильности
- 655 медицинских объектов построят за 3 года в Казахстане
- Кадровые перестановки
- Коррупция и педофилия. Хроника преступности на Юге Казахстана
- Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды по двум фактам незаконного завладения долями участия предприятий, сопряженного в том числе с похищением человека
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  