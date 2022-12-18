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|Жену племянника Елбасы заставили вернуть в КазБюджет 6,6 млрд. тенге
10:47 20.12.2022
Сумма причиненного потерпевшим ущерба составляет более 6,6 млрд. тенге.
15 декабря т.г. уголовное дело направлено с обвинительным актом в прокуратуру для решения вопроса о предании подозреваемых суду. Сатыбалды Г., руководство подконтрольной ей компании ТОО "Ария-Жана Астана" и должностные лица государственных органов подозреваются также в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство объектов.
На стадии расследования причиненный государству ущерб полностью возмещен.
Досудебное расследование по данному факту также завершено, дело передано на ознакомление подозреваемым и их адвокатам.
Расследование в отношении Сатыбалды Г. по другим эпизодам захвата бизнеса и незаконного лишения свободы продолжается.