Жену племянника Елбасы заставили вернуть в КазБюджет 6,6 млрд. тенге

10:47 20.12.2022

Сумма причиненного потерпевшим ущерба составляет более 6,6 млрд. тенге.



15 декабря т.г. уголовное дело направлено с обвинительным актом в прокуратуру для решения вопроса о предании подозреваемых суду. Сатыбалды Г., руководство подконтрольной ей компании ТОО "Ария-Жана Астана" и должностные лица государственных органов подозреваются также в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство объектов.



На стадии расследования причиненный государству ущерб полностью возмещен.



Досудебное расследование по данному факту также завершено, дело передано на ознакомление подозреваемым и их адвокатам.



Расследование в отношении Сатыбалды Г. по другим эпизодам захвата бизнеса и незаконного лишения свободы продолжается.