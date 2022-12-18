Европа поплатилась за вражду с Россией триллионным ущербом, - "Взгляд"

11:50 20.12.2022

Европу ждут годы дефицита и высоких цен на газ

20 декабря 2022, Ольга Самофалова

Примерно 1 трлн долларов потратила Европа на более дорогие энергоресурсы в этом году. Однако это лишь часть того ущерба, который понесли европейцы. Более того, расслабляться им еще рано. И даже окончание отопительного сезона 1 апреля не будет означать окончания энергетических проблем. Что ждет европейскую энергетику в 2023 году?



Ущерб Европы от резкого роста цен на энергоносители составляет примерно 1 трлн долларов, посчитало Bloomberg на основе рыночных данных. Это общая стоимость более дорогих энергоносителей для потребителей и компаний.



Еще одна негативная новость для ЕС – сильнейший кризис за последние десятилетия только начинается. Вместе с зимой проблемы никуда не уйдут. Передышки от высоких цен европейцам ждать не приходится.



"Можно с уверенностью сказать, что кризис не закончится 1 апреля, когда закончится отопительный сезон", – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Как пройдет сам отопительный сезон, зависит уже только от погоды – будет или нет дуть ветер и какой будет держаться температура. Начало сезона выдалось теплым, однако дальше никто точно не знает, что будет с погодой. Но то, что зима закончится и европейцы вздохнут с облегчением, тоже заблуждение.



Что же ждет европейцев в 2023 году?



"С какими запасами газа европейцы выйдут из отопительного сезона, сложно сказать, это зависит от погоды. Но предположу, что в подземных хранилищах уровень остатков будет в районе 30%. Это приведет к тому, что весной, летом и осенью европейцы должны будут интенсивно запасаться газом на будущую зиму", – говорит Юшков.



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По его ожиданиям, в отличие от 2022 года, количество поставщиков в новом году будет ограничено. Почти все первое полугодие этого года Газпром мог поставлять все законтрактованные объемы. История с выводом из строя турбин на "Северном потоке – 1" началась только в начале лета, и объем прокачки снижался постепенно к концу лета, пока не остановился полностью, а потом трубы и вовсе были подорваны. Транзит через Украину тоже шел в полном объеме вплоть до мая, после чего по украинской инициативе снизился со 109 млн в сутки до текущих 42 млн кубометров газа.

"Однако в 2023 году европейцам придется закачивать большие объемы газа в ПХГ при ограниченном импорте. Поэтому цены на газ будут оставаться относительно высокими в течение всего 2023 года. В этом плане он может повторить текущий год", – говорит Юшков.



Это новая реальность для европейской энергетики. Потому что раньше ситуация была совершенно иная: как только заканчивался отопительный сезон, цены сразу падали вниз. Европейцы закачивали газ весной и летом в том числе потому, что цены были более низкими, чем зимой, и это было экономически выгодно. Летом закачали по низкой цене, зимой – откачали и продали потребителям по более высокой цене. Занимаются этим в основном коммерческие частные компании.



"Однако уже этой зимой и после нее мы будет наблюдать интересную картину. В этом году европейцы панически закачивали газ в ПХГ все лето и осень вплоть до ноября. Они покупали его даже по 2500, а то и по 3000 долларов за тысячу кубометров. Тогда как сейчас цены опустились до 1500, а то и меньше.



К чему это приводит? К тому, что сейчас компании достают свой газ из ПХГ и продают его не по 2500, как покупали, а по 1500 в лучшем случае, а то и дешевле. Европейские компании фиксируют убытки", – рассказывает Игорь Юшков.



Убыточная зима приведет к тому, что в 2023 году частные европейские компании сильно задумаются, а стоит ли им так много запасать газа в ПХГ по высоким ценам, чтобы потом терпеть убытки в отопительный сезон?



"Поэтому большой вопрос, кто и на каких условиях будет закачивать газ в подземное хранилище в новом году", – считает Юшков.



Европейским властям придется что-то с этим делать. "Либо будут доделывать своего единого закупщика, которого они активно обсуждают. Он как раз призван упростить закачку газа в подземные хранилища. Либо европейцам придется продолжать субсидирование газовых компаний, причем в еще большем объеме, чтобы стимулировать свои компании все-таки закупать газ на зиму", – считает эксперт Фонда энергетической национальной безопасности.



Скорее всего, Евросоюз вынужден будет продолжать огромные субсидии для поддержки энергетических и промышленных компаний, какие были в этом году. По подсчетам брюссельского аналитического центра Bruegel, в этом году правительства выделили более 700 млрд долларов на помощь компаниям и потребителям, чтобы смягчить ценовой удар. Это не покрывает весь ущерб от дорогих энергоресурсов в 1 трлн долларов. И эффект от вливания в итоге есть, но частичный.



Этого было все равно недостаточно, чтобы остановить инфляцию, поэтому ЕЦБ приходится еще повышать ставку. А это в свою очередь делает кредиты более дорогими и уводит европейскую экономику в рецессию. В какой-то момент наступит тупик. "Ничего позитивного для европейцев пока не происходит. Цены остаются высокими, дефицит энергоресурсов сохраняется, инфляция растет, ставки растут, и все это загоняет экономику региона в рецессию", – согласен собеседник.



Дефицит газа никуда не уйдет, он сохранится и в 2023 году. А значит, к зиме 2023–2024 годов надо доводить уровень заполненности подземных хранилищ до 90–100%.



Более того, в 2023 году дефицит газа может усугубится. Во-первых, Китай может закончить свои "локдауны" и начать расти прежними темпами, увеличив спрос на газ. Тогда Пекин перетянет на себя часть СПГ, который в этом году был перенаправлен на европейские рынки за ненадобностью в Азии.



Во-вторых, существует объективный риск полной остановки украинского транзита. Сейчас это, конечно, уже не такие значительные объемы, но в условиях дефицита европейцы это заметят.



Наконец, третий момент – в 2023 году не появится новых объемов СПГ на рынке, которые могли бы облегчить ситуацию в ЕС. Новые объемы СПГ могут появиться не раньше 2026 года, когда будут введены в строй новые мощности в США и Катаре. И то Юшков не уверен, что эти объемы покроют выпадение объемов российского трубопроводного газа, и спрос по-прежнему может опережать предложение.



"Европа сама себе создала эти проблемы, потому что в 2023 году на рынок могли выйти 6,6 млн тонн СПГ от "Арктик СПГ 2", а то и больше проектной мощности. Потом в 2024 году еще 6,6 млн тонн, в 2025 году – еще 6,6 млн тонн. Все эти объемы могла бы получить Европа", – напоминает эксперт. Притормозили проект западные санкции. Сейчас европейцы скупают почти весь российский СПГ.



Даже по оценке Международного энергетического агентства, ЕС в 2023 году может грозить дефицит в 27 млрд кубометров газа. Это произойдет, если российские поставки сократятся до нуля, а китайский импорт СПГ вернется к уровню 2021 года.



В 2023 году продолжится тренд на сокращение объемов потребления газа в ЕС и процесс деиндустриализации европейской экономики. "Насколько сильно будет развиваться этот процесс – вопрос сложный. Например, в отдельные периоды 2022 года падение потребления газа в промышленном секторе достигало 30%, а в среднем по году промышленность потребит на 15% меньше газа, чем в 2021 году", – рассуждает эксперт.



Единственный плюс для покупателей в такой ситуации, что если промышленность будет отмирать еще активнее в 2023 году, то это сдержит цены на газ.