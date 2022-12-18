Самарканд и Наманган в Узбекистане станут "городами республиканского подчинения"

12:05 20.12.2022

Самарканд и Наманган будут переданы под республиканское управление как отдельные административно-территориальные единицы. Об этом 20 декабря сообщил Шавкат Мирзиеев, выступая с ежегодным посланием парламенту и народу Узбекистана.



"Город Самарканд стал всемирно известным мегаполисом, международным центром туризма и бизнеса. Наманган также находит свое место в качестве регионального центра в области промышленности, предпринимательства, образования и культуры. Поэтому города Самарканд и Наманган предлагается передать под республиканское управление как отдельные административно-территориальные единицы" – цитирует Мирзиеева "Подробно.uz".

Президент отметил, что сейчас в Центральной Азии насчитывается семь городов-миллионников, скоро к ним присоединятся Самарканд и Наманган, в каждом из которых проживает около одного миллиона человек.



Программы развития обоих городов будут утверждаться Кабинетом Министров, а премьер-министр будет нести прямую ответственность за их выполнение.