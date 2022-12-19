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Африканский ответ РПЦ: впервые в сан рукоположены местные афро-православные
12:09 20.12.2022

Станислав
Стремидловский

19 декабря 2022

Греческие Александрийский и Константинопольский патриархаты хотели бы "изгнать" русский Патриарший экзархат Африки с континента. Однако экзархат обрастает собственным рукоположенным духовенством, с ним имеют дело египетские копты и марокканские католики. У русского православия в Африке все еще впереди.
После того как константинопольский патриарх Варфоломей в своей недавней речи обвинил Русскую православную церковь во "вмешательстве в дела Африки", назвав это "карательными действиями против Александрийского патриархата за признание автокефалии Православной церкви Украины", практически сразу последовал "ассиметричный ответ" Московского патриархата. Как сообщается на сайте Патриаршего экзархата Африки, в воскресенье, 18 декабря, в храме Воскресения Господня в Рабате (Марокко) за богослужением диакон Герман Эдианга из Уганды был рукоположен во пресвитера, а Сергий Воемава из Центральноафриканской Республики - во диакона. Такое в истории Патриаршего экзархата Африки произошло впервые.

Рукополагал африканцев сам патриарший экзарх, митрополит Леонид, который находится в Марокко с визитом. Напомним, что под конец прошлого года Священный синод Русской православной церкви принял решение о создании Патриаршего экзархата Африки в составе Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий. В него включены приходы Московского патриархата в Египте, Тунисе, Марокко, ЮАР. Также члены Синода постановили принять в юрисдикцию Русской православной церкви 102 клирика Александрийского патриархата из восьми стран Африки и назначили патриаршим экзархом Африки архиепископа Ереванского и Армянского Леонида, который стал митрополитом Клинским. Как рассказывал летом этого года РИА Новости митрополит Леонид, "в дальнейшем, конечно, если мы будем развиваться такими темпами, какими мы развиваемся пять месяцев, у нас встанет вопрос по западу и по востоку, но это перспектива, это будущее". Год спустя после учреждения Патриаршего экзархата Африки можно сказать, что темпы его развития хорошие, и это вызывает острую реакцию Константинопольского патриархата, взявшего на себя роль "защитника" Александрийского патриархата.

Оба эти патриархата относятся к "греческим Церквам", отстаивая эллинизацию мирового православия. "На данный момент Александрийский патриархат занимает всю территорию Африки, - пишет украинский религиовед Дмитрий Горевой. - Его миссия в экваториальной части континента довольно молода и относится ко второй половине минувшего века. Сто лет назад, в 1920-е годы Фанар и Александрийский патриархат заключили сделку - признание за первым ответственности за православную диаспору во всем мире в обмен на закрепление за вторым всей территории Африки". До недавнего времени Московский патриархат признавал статус Александрийского в Африке, а между русскими и александрийским патриархами царило согласие. Но после того, как предстоятель Александрийской православной церкви патриарх Феодор II выступил союзником константинопольского патриарха Варфоломея, вмешавшегося в церковную жизнь на Украине и благословившего создание Православной церкви Украины, Русская православная церковь разорвала с александрийцами отношения.

Сейчас ряд экспертов сводит исключительно к "украинскому фактору" конкуренцию Московского и Александрийского патриархатов в Африке. Однако проблемы скрыты глубже. Как отмечает заместитель директора Института Европы РАН Роман Лункин, комментируя переход священников Александрийского патриархата в Патриарший экзархат Африки, "помимо признания Православной церкви Украины, у них были и другие поводы уйти. Например, многих африканских клириков не устраивало то, что подавляющее большинство руководства Александрийской церкви - греки. Сам же патриарх Феодор II воспринимал это как незыблемую догму". Поэтому когда Варфоломей обвиняет Московский патриархат в "ереси этнофилетизма" и связи ее с "прошлым и настоящим Русского мира", это является попыткой Фанара оправдать свои собственные "грехи" перед африканскими верующими, которых дискриминируют греки. В то время как рукоположение местных православных, пока в диаконы и иереи, а после, что выглядит очевидным, воздвижение их в сан епископский, показывает наднациональность Русской православной церкви. Это первое.

Второе. Безусловно, Александрийский и Константинопольский патриархат хотели бы изолировать Московский патриархат в Африке по церковной линии. Но это у них не получается. Летом сего года во время визита митрополита Леонида в Египет им была достигнута договоренность с предстоятелем Коптской церкви патриархом Тавадросом II об обмене подворьями Русской православной и Коптской церквами. Российская сторона получила в безвозмездное пользование храм великомученика и чудотворца Мины и папы Кириллоса VI в Гизе. В ходе встречи с митрополитом патриарх Тавадрос II пожелал "успеха той миссии, которую вы будете выполнять в Египте и других африканских странах". В Марокко доброжелательный импульс был получен от католической общины. Так, на воскресной литургии, где рукополагали Германа Эдиангу и Сергия Воемаву, присутствовал архиепископ Рабата кардинал Кристобаль Лопес Ромеро. А в субботу в католическом соборе Святого Петра, расположенном в центре марокканской столицы, состоялся концерт русской музыки в исполнении ансамбля солистов "Вера".

Все это говорит о том, что Патриарший экзархат Африки воспринимается (как минимум коптами и католиками) серьезным и достойным партнером. В конечном итоге, новый статус-кво придется принять и Александрийскому и Константинопольскому патриархатам.

Источник - Регнум
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