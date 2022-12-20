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Младшеклассников всех школ Узбекистана обеспечат бесплатным питанием
12:29 20.12.2022

20.12.22
С нового учебного года – 2023/2024 - во всех школах Узбекистана будет введено бесплатное питание для учеников начальных классов. Об этом 20 декабря сообщил Шавкат Мирзиеев, выступая с ежегодным посланием парламенту и народу Узбекистана.

"С начала года бесплатное питание получили 285 тысяч учеников начальных классов Каракалпакстана и Хорезма. Мы накопили достаточный опыт в этом отношении", - отметил президент.

По его словам, на распространения этой практики во всех школах страны будет выделено 2,3 трлн сумов (свыше $205 млн).

Во время выступления Мирзиеев предложил объявить 2023 год Годом заботы о человеке и качественного образования.
"Мы стараемся создать все необходимые условия для того, чтобы каждый человек, проживающий в этой стране, жил мирной и счастливой жизнью, имел крепкое здоровье, получил хорошее образование, обеспечивал свою семью, и мы никогда не остановимся на этом пути", - пояснил президент.
Мирзиеев анонсировал кардинальную реформу школьного образования на основе международных программ.

"Одна из наших основных задач в 2023 году – повышение качества школьного образования и авторитета учителей в обществе, улучшение условий их труда и жизни. Считаю, что настало время закрепить в Конституции статус учителя, гарантии защиты его чести и достоинства", – цитирует главу государства "Подробно.uz".
По словам президента, для системной организации работы, подготовки новых учебников, внедрения передовых образовательных стандартов и методик будут созданы отдельные лаборатории и научный институт.

"В следующем году будет построено 70 новых школ, 460 школ – расширено. Начнется строительство 100 школ с участием частных инвестиций, в ближайшие пять лет количество таких школ достигнет одной тысячи", – заявил Шавкат Мирзиеев.
👉 Говоря о профессиональном образовании, президент сообщил, что в ближайшие пять лет во всех колледжах и техникумах Узбекистана будут внедрены европейские стандарты подготовки специалистов.

👉 Объем средств, выделяемых на льготные образовательные кредиты для студентов вузов, в 2023 году увеличится вдвое и составит 1,7 трлн сумов (около $152 млн). На науку и инновации направят 1,8 трлн сумов ($161 млн).

👉 Что касается дошкольного образования, с 2016 года охват детей дошкольной подготовкой вырос с 27% до 70%. Чтобы довести охват до 80%, власти примут пятилетнюю программу по увеличению количества детсадов и улучшению качества дошкольного образования.

Источник - fergana.media
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