|В Иране арестована "за антииранскую деятельность" популярная киноактриса Таране Алидусти
13:04 20.12.2022
В Иране арестована актриса удостоенного "Оскара" фильма
Александра Вишневская
Актриса, сыгравшей главную роль в получившем "Оскар" фильме "Коммивояжер", Таране Алидусти, арестована в Иране, сообщает иранское агентство Tasnim.
По данным агентства, Алидусти была арестована за "публикацию ложного и искаженного контента, разжигания хаоса и поддержки антииранских движений".
После начала протестов в Иране артистка выкладывала в свои соцсети посты в поддержку митингующих.
Ранее сообщалось, что двум подросткам в Иране грозит смертная казнь из-за участия в антиправительственных протестах.
Согласно информации портала, 17-летняя Согня Шарифи была задержана после участия в антиправительственных протестах в доме своей бабушки в ноябре. Ее обвинили в "ведении войны против Бога".
Иранские власти утверждают, что девушку заметили за изготовлением коктейлей Молотова. Также она нарисовала граффити. До оглашения приговора Шарифи месяц находилась в тюрьме. Правозащитники сообщали, что при задержании ее сильно избили.