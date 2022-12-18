Теплеет. Кыргызам удалось перезапустить 4-й гидроагрегат Токтогульской ГЭС

14:26 20.12.2022

Гидроагрегат №4 Токтогульской ГЭС введен в эксплуатацию, - Минэнерго

16:24, 20 декабря 202213 244



Tazabek - Минэнерго КР вступило в зимний период 2022-2023 гг. с 4-мя гидроагрегатами. После успешного завершения испытаний гидроагрегат №4 Токтогульской ГЭС был введен в эксплуатацию. Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе министерства.



Согласно сообщению строительно-монтажные работы по вновь введенному в эксплуатацию гидроагрегату №4 были завершены. Установка номинальной мощностью 360 МВт проходила испытание в течение 15 суток.



Министр энергетики Таалайбек Ибраев принял участие на церемонии открытия блока. Он подчеркнул, что в эксплуатацию агрегата №4 вложено много сил. В своем выступлении министр сообщил, что агрегат будет эксплуатироваться в течение 30 лет.



"Обеспечение людей качественной электроэнергией и вывод их из зимы без замерзания - прямая обязанность энергетиков. Сегодня входим в зиму с 4-мя гидроагрегатами. Мы эксплуатируем этот блок не менее 30 лет и до реконструкции он выдавал мощность 1200 МВт, после реконструкции добавилась мощность 60 МВт. А общая мощность ГА №4 составляет 360 МВт. Можно сказать, что ввод в эксплуатацию ГА №4 - это большое достижение для энергетической отрасли", - сказал Т.Ибраев.



Кроме того, министр добавил, что если все 4 агрегата будут обновлены и введены в эксплуатацию, то добавится 240 МВт мощности, что будет эквивалентно строительству одной новой ГЭС.



"В рамках проекта "Реабилитация Токтогульской ГЭС" между ОАО "Электрические станции" и Консорциумом (Франция) III (Швейцария) подписан договор о замене всех гидроагрегатов Токтогульской ГЭС. Соглашение будет продлеваться каждый год", - сообщили в Минэнерго.

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