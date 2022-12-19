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Путь-дорожка нефтяная. Республики ЦА ищут маршруты в обход России, - Сергей Кожемякин
16:14 20.12.2022

Путь-дорожка нефтяная. Республики ЦА ищут маршруты в обход России

Республики Центральной Азии стремятся на западные рынки в обход России. Туркмения сделала очередной шаг к началу экспорта природного газа в Европу, Казахстан ускоренными темпами развивает транскаспийский маршрут.

Дезинтеграция постсоветского пространства, начавшаяся больше тридцати лет назад, не прекращается. Специальная военная операция на Украине не только не остановила, а подстегнула этот процесс. Так, центральноазиатские элиты, продолжая уверять Москву в своей дружбе, одновременно активизировали отношения с Западом. Посредником здесь нередко выступает Турция, не скрывающая притязаний на регион - причем как экономических, так и политических.

Весь уходящий год турецкие чиновники работали над конструированием так называемого газового хаба. Инициатива, целью которой является превращение страны в перевалочный пункт для товарных - прежде всего сырьевых - потоков, призвана убить сразу двух зайцев. Во-первых, Анкара сможет выдвигать условия потребителям в лице европейских стран, выторговывая льготы для своей буржуазии. Во-вторых, она получит козыри для манипулирования поставщиками. Это уже видно на примере России, от которой Турция требует 25-процентной скидки на газ.

Еще одной страной, которую турецкие правящие круги хотят вовлечь в эту схему, является Туркмения. По предварительным оценкам, республика может ежегодно поставлять в Европу 30 миллиардов кубометров "голубого топлива", что, впрочем, требует строительства газопровода по дну Каспийского моря. После этого газ вольется в уже существующую трубопроводную систему, проходящую по территориям Азербайджана, Грузии и Турции. Проект находится в стадии обсуждения, хотя частичная альтернатива найдена. В нынешнем году начались поставки туркменского топлива в Азербайджан по своповой схеме: Ашхабад экспортирует газ в Иран, а тот продает такие же объемы своих углеводородов Баку. С января по сентябрь таким образом было поставлено 614 миллионов кубометров "голубого топлива".

Кроме того, в ноябре Туркмения объявила об увеличении пунктов пропуска, открытых для международных грузоперевозок. Среди них порт Туркменбаши (бывший Красноводск) на Каспийском море, несколько переходов на границах с Ираном и Узбекистаном. Вскоре после этого первый грузовой состав проследовал по новому железнодорожному маршруту Турция - Иран - Туркмения - Узбекистан. В свою очередь Азербайджан выделил морской терминал для туркменских грузов в порту Алят.

Дальнейшие шаги обсуждались на трехстороннем саммите, прошедшем 14 декабря. Для участия в нем на туркменский курорт Аваза прибыли делегации во главе с президентами Турции, Азербайджана и Туркмении. Главным результатом встречи стало создание рабочей группы по вопросу транспортировки туркменского газа. Как заявил руководитель турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу, энергетические ресурсы Каспийского бассейна имеют первостепенное значение для обеспечения энергетической безопасности и диверсификации источников сырья. Также по итогам саммита подписаны межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, меморандум о создании совместной консультативной комиссии по таможенному сотрудничеству и т.д.

Не исключено, что на первом этапе Ашхабад и Баку займутся разработкой шельфового нефтегазового месторождения "Достлук", расположенного на морской границе двух стран. Его запасы оцениваются в 100 миллиардов кубометров газа и 60 миллионов тонн нефти. В прошлом году Туркмения и Азербайджан подписали меморандум о совместной разведке и освоении богатых залежей.

Новые пути транспортировки своей продукции прокладывает и Астана. Недавно в казахстанском городе Актау (бывший Шевченко) прошла встреча глав МИД и министерств, отвечающих за транспортные вопросы, из Казахстана, Турции, Азербайджана и Грузии. На ней обсуждалось расширение транскаспийского маршрута. Как доложил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев, за первые десять месяцев этого года по указанному транспортному коридору было перевезено 1,5 миллиона тонн грузов - вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Чиновник добавил, что существующая инфраструктура позволяет нарастить объем поставок до 6 миллионов тонн, а в случае модернизации железнодорожной сети и портов - до 10 миллионов. Выйти на этот уровень планируется к 2025 году. В порту Актау начались работы по созданию современного контейнерного хаба, о расширении черноморского порта Поти объявили грузинские власти.

Транскаспийский маршрут уже используется для перевозки стратегических грузов - таких как уран. Если прежде сырье с месторождения Инкай, разрабатываемого национальной корпорацией "Казатомпром" и канадской компанией "Камеко", транспортировалось через Россию, то теперь решено направить его через Азербайджан. Имея разрешение на транзит 3,5 тысячи тонн грузов, "Казатомпром" ведет переговоры с Баку об увеличении квоты. Для этого в декабре Азербайджан посетила делегация во главе с председателем правления корпорации Ержаном Мукановым.

Но больше всего казахстанские власти заинтересованы в изменении направления экспорта нефти. До недавнего времени она транспортировалась по трубопроводу в порт Новороссийска, а оттуда доставлялась в Европу. После серии аварий и введения против Москвы санкций Астана заключила соглашения о начале с 1 января 2023 года транспортировки сырья по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан. Пока речь идет о прокачке 1,5 миллиона тонн нефти в год, в дальнейшем планируется увеличить объем до 6,5 миллиона тонн. Помимо указанного трубопровода, для этого могут быть задействованы нефтепроводы Баку - Супса и Баку - Батуми, а также железные дороги. Ведутся переговоры и с конечными потребителями. В частности, казахстанская нефть может начать поступать на нефтеперерабатывающий завод в немецком городе Шведт.

Будущее таких проектов крайне неоднозначно. Рассчитывая снизить зависимость от "подсанкционной" России, республики Центральной Азии рискуют попасться на удочку к другим капиталистическим хищникам.

Сергей Кожемякин

Источник - Правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1671542040


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