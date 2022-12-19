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Триллион для начала: сколько европейцы потратят на газ
16:16 20.12.2022

Труднее всего придется в ближайшие пару лет

Дмитрий Мигунов

В триллион долларов Евросоюзу и сопредельным странам обойдется энергетический кризис 2021–2022 годов. К таким выводам пришло агентство Bloomberg. В указанную сумму входят как прямые траты правительств на предотвращение дефицита и высоких цен на энергию, так и различные косвенные расходы. Судя по всему, это только начало: в дальнейшем траты будут лишь увеличиваться, а самым сложным периодом для европейской промышленности и других секторов экономики станут 2023–2025 годы. Подробности - в материале "Известий".

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Загнали в угол

После разрыва торговых отношений с Россией страны Евросоюза были вынуждены пойти на крайние меры. Одномоментно заменить более 100 млрд кубометров газа, миллионы тонн нефти и угля из РФ оказалось невозможно - повлияли конечность доступных на рынке ресурсов, а также более сложная логистика, когда исчезло географическое преимущество поставок из России.

В отдельных случаях, например с российским топливным углем, найти замену получится вряд ли. Не помогли и решения ОПЕК+, которая предпочла перестать наращивать добычу, что планировалось за считаные месяцы до обострения кризиса.

Сказались и проблемы в европейской энергетике как таковой. Засушливое и безветренное лето резко снизило выработку электроэнергии по всему континенту на ГЭС и ВЭС, что привело к еще большему использованию ископаемого топлива и расходу его запасов.

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Во многих странах атомную генерацию в последние десятилетия существенно сократили (в Италии вообще ликвидировали). Во Франции более половины реакторов в этом году закрылись на ремонт из-за физического устаревания и коррозии.

Меньше тепла и света

Чтобы предотвратить дефицит, уже этой зимой власти многих европейских стран ввели ограничения. К примеру, французский президент Эммануэль Макрон призвал сократить потребление энергии на 10%. Более того, были введены запреты на световую рекламу и на яркость освещения в магазинах (не выше 70% при отсутствующих покупателях и 50% при их наличии).

Многие крупные компании сократили по несколько сотен сотрудников. Еще тысячи были отправлены в частичный отпуск. В соседней Германии ситуация не менее острая: в общественных зданиях отказались от обогрева проходных помещений и в целом ввели максимальный уровень температуры в 19 градусов, сделав исключения для больниц и школ.

Рекламные объекты с коммерческим освещением будут отключены с 22:00 до 16:00, а частным бассейнам запрещено отапливаться газом и электричеством. В Чехии собираются перевести студентов на дистанционное обучение, чтобы не отапливать аудитории.

Это лишь небольшая часть мер, которые напоминают программы в периоды финансовых кризисов. Единственно, речь идет о джоулях, а не евро и фунтах. Чтобы в полной мере решить проблему, ограничительных шагов оказалось недостаточно. Хотя потребление газа удалось предварительно сократить на 50 млрд кубометров в год. Властям придется потратить средства из бюджета, и счет уже пошел на триллионы.

Вынужденный расход

Только на разнообразные фискальные меры в бюджетах стран ЕС, Великобритании и Норвегии заложено около $700 млрд. Больше всего намерена потратить Германия как в абсолютном, так и в относительном исчислении: ФРГ выделяет $264 млрд, или 7,4% ВВП, причем значительная часть этих расходов будет покрываться за счет выпуска нового долга. В 2023 году, к примеру, общая сумма новых заимствований бюджета в стране увеличится с €450 млрд до €540 млрд. Для сравнения, в постпандемийный 2021 год эта сумма не превышала €488 млрд.

Около $100 млрд потратит Великобритания, по которой энергокризис бьет, пожалуй, сильнее всего (государственные финансы Соединенного Королевства и так не в лучшей форме).

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При этом еще $300 млрд дополнительных расходов для потребителей и компаний так и останутся непокрытыми. Впрочем, Международный валютный фонд (МВФ) раскритиковал желание европейских стран в полной мере закрыться от энергетических проблем дополнительными расходами.

Как говорится в обзоре финансовой организации, это задержит приспособление континента к новому ценовому равновесию и затормозит европейский энергетический переход. Видимо, представители МВФ считают, что в текущих обстоятельствах предпочтительна "шоковая терапия". Кроме того, новые траты возложат дополнительное бремя на перегруженную долговыми обязательствами европейскую финансовую систему.

Что касается энергетического перехода, то и на него придется дополнительно раскошелиться. Во-первых, из-за неизбежного роста ставок ради сдерживания инфляции наибольшие проблемы будут именно у возобновляемых источников энергии как требующих длительного устойчивого финансирования. Неслучайно солнечные и ветряные электростанции начали процветать именно в период дешевых, практически "бесплатных" денег, когда ставки по кредитам были лишь немногим больше нуля.

Во-вторых, решения правительств о единовременном налоге на энергетиков также, по иронии, в первую очередь ударили по возобновляемым электростанциям. Из-за этого у компаний, которые ими управляют, снизился стимул к дальнейшему инвестированию.

Совсем немного шансов остается на то, что возобновляемые источники энергии (ВИЭ) принципиально изменят европейский энергобаланс в ближайшие 2–3 года. Это значит, что придется по-прежнему закупать газ из-за границы.

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Сырьевые резервы

В 2022 году удалось сформировать неплохие запасы, которые позволят пережить зиму, если она будет не слишком холодной. В норме на конец февраля подземные хранилища газа в Европе должны быть заполнены не менее чем на 45%, чтобы избежать дефицита к концу отопительного сезона. Скорее всего, ниже этой отметки резервы не опустятся.

Однако в 2023 году придется работать в совершенно другой реальности, когда поставки из России сократятся до минимума уже на протяжении всего года. Кардинальное же увеличение поставок из США и Катара возможно будет не раньше 2026 года.

Катар теоретически мог бы увеличить объемы экспорта уже сейчас, но в Европе все еще недостаточно терминалов для регазификации резко выросших объемов импорта СПГ. Китай, в свою очередь, наращивает закупки газа в реальном времени, отказавшись от упрямого следования политики "нулевого ковида".

Это с высокой вероятностью означает, что европейские и азиатские цены на газ вновь подравняются. Нехватку газа придется компенсировать еще большими тратами, чем сотни миллиардов, которые уже заложены в европейские бюджеты.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1671542160


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