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В Европе опасаются катарского газового демарша, - НГ
16:17 20.12.2022

19.12.2022

Антикоррупционный скандал омрачил сотрудничество Дохи и Брюсселя
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Бельгийская полиция инициировала десятки обысков в Брюсселе и задержала четырех человек, включая зампреда Европарламента Еву Кайли. На снимке Ева Кайли беседует с министром труда Катара Али бин Самих Аль Марри.

Евросоюз обеспокоен перспективой разрыва с Катаром в энергетической сфере после того, как представители эмирата оказались в центре коррупционного скандала в Европарламенте (ЕП). Местная бюрократия боится, что Доха может сократить свое участие в процессе замещения российских энергоносителей. Отчасти эти страхи подогревают и сами официальные лица аравийского государства, выражающие возмущение политикой Брюсселя. Впрочем, эксперты считают: несмотря на то что ЕС подорвал свои переговорные позиции, Катар вряд ли устроит масштабную ревизию подписанных контрактов.

Об опасениях внутри учреждений Евросоюза рассказали источники Financial Times. Они напомнили, что Катар сыграл очень важную роль в процессе борьбы с газовым дефицитом в Европе после начала российской специальной операции в Украине и первых санкций, поэтому Брюсселю есть что терять на фоне коррупционного скандала внутри ЕП, разгоревшегося синхронно с проходившим в эмирате чемпионатом мира по футболу. "Такие страны находятся в положении, когда они могут выбирать, с кем им работать, – признает один из собеседников британской газеты, рассуждая о влиянии Дохи. – Я знаю, что произошедшее будет иметь последствия. Это сделает отношения намного более сложными, намного более жесткими. Это абсолютно точно".

Катарские официальные лица в анонимных разговорах с западными изданиями посылают разнонаправленные сигналы. Так, источник Reuters в дипкорпусе аравийского государства заявил, что антикоррупционное расследование "скажется на продолжающихся дискуссиях о глобальном энергетическом дефиците". Катарский официоз подчеркивает: его разочаровал тот факт, что бельгийское руководство не предприняло никаких усилий для того, чтобы решить проблему в двустороннем порядке после того, как вскрылись первые признаки нарушений. Источники Financial Times в Катаре, впрочем, делают оговорку, что их страна не угрожает сократить газовые поставки. Просто, по их словам, курс ЕП на запретительные меры "ограничивает сотрудничество".

Возмущение Дохи вызвала недавняя резолюция ЕП, которая призывала в качестве немедленной меры поставить на паузу всю работу над касающимися Катара инициативами, особенно в отношении либерализации визового режима и авиационного соглашения, а также остановить контакты. Парламентарии в то же время потребовали заморозить действие пропусков в ЕП для лоббистов и других представителей катарских интересов до тех пор, пока не появятся первые результаты расследования. Отдельно глава ЕП Роберта Метсола пообещала в следующем году "обширный пакет реформ", которые призваны защитить информаторов, создать базу для пересмотра кодекса поведения и того, как ЕП "взаимодействует с третьими странами".

Громкий скандал, который получил название "катаргейт", разразился в первой половине декабря, когда бельгийская полиция инициировала десятки обысков в Брюсселе и задержала четырех человек, включая зампреда ЕП Еву Кайли. Правоохранители сообщили, что фигурантов расследования "подозревают в выплате крупных денежных сумм или предложении значительных подарков третьим лицам, имеющим политическую или стратегическую позицию, позволяющую оказывать влияние на решения Европарламента". Согласно подозрениям, таким образом чиновники помогали Катару в преддверии мундиаля улучшить свой имидж. Естественно, услуги оказывались не бесплатно: в ходе рейдов обнаружены и изъяты около 2 млн евро наличными.

"Катаргейт" начал набирать обороты считаные недели спустя после того, как компания Qatar Energy заключила долгосрочный контракт с американской фирмой ConocoPhillips на поставки в Германию с 2026 года сжиженного природного газа (СПГ). По условиям договоренностей, в ФРГ будет поставлено около 2 млн т СПГ. Сама сделка рассчитана на 15 лет. "Если сравнить с общим потреблением, то это (объемы поставок в рамках сделки. – "НГ") соответствует примерно 3% потребления газа в Германии, – заявил государственный министр по делам энергетики эмирата Саад бин Шарида аль-Кааби. – Это первая сделка, которую мы когда-либо заключили в Германии". Однако министр отмечал, что Берлину еще предстоит улучшать свои возможности.

Сам эмират, по-видимому, был настроен на долгосрочную работу с евросообществом. Саад бин Шарида аль-Кааби сообщал, что его страна занимается созданием "самого большого флота" для экспорта газа. Его элементы строятся в Китае и Южной Корее. Речь, по словам министра, идет о "сотнях судов", в строительство которых вложено 20 млрд евро. "Сегодня мы производим ежегодно 77 млн т СПГ. Мы повысим производство до 126 млн т СПГ в год", – пообещал он.

Как пояснил "НГ" научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, старший преподаватель Высшей школы экономики (ВШЭ) Григорий Лукьянов, антикоррупционное расследование вокруг ЕП представляет собой скандал только для Европы. "Для самого Катара ситуация не является каким-то экстраординарным случаем и чем-то из ряда вон выходящим, особенно на фоне бурных дискуссий, развивавшихся в преддверии и во время чемпионата мира по футболу, – обратил внимание эксперт. – В определенной степени попытки надавить на Катар, дискредитировать его не увенчались успехом". В таком же ключе эмират будет расценивать и происходящие вокруг ЕП события, полагает собеседник "НГ".

"Безусловно, в данной ситуации уважение в глазах Катара Европейский союз не получит, – подчеркнул Лукьянов. – Более того, уважение к институтам ЕС снизится. Но говорить о каком-то пересмотре конкретных контрактов без учета экономических аспектов и экономических параметров никто не будет. Катарское общество и катарская политическая система абсолютно иммунны к подобного рода скандалам". В связи с тем, что "катаргейт" не является фактором общественной жизни внутри аравийского государства, он не сможет повлиять на внешнюю политику Дохи, в том числе в такой чувствительной и важной сфере, как торговля газом, отмечает аналитик.

Тем не менее ситуация ослабляет переговорные позиции ЕС в дискуссии со странами Ближнего Востока об увеличении газовых поставок в Европу в обозримой краткой и среднесрочной перспективе, резюмирует Лукьянов.

Источник - НГ
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